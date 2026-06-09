الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/الكرملين-الأوروبيون-يركزون-على-مواصلة-الحرب-أكثر-من-مفاوضات-السلام-1114191637.html
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T10:43+0000
2026-06-09T11:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجًا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 حزيران/ يونيو الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ربما يستطيع المساعدة في إيجاد حل (للأزمة الأوكرانية). في رأيي، يجب أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات التي ناقشناها في أنكوريج، والجانب الأوكراني يُدرك ذلك تمامًا.وتابع بوتين: "قبل أنكوريج، وجه إلى روسيا سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات، وأثناء زيارتي لأنكوريج، خلال لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت إننا مستعدون، وشرحت ما يمكن أن تكون عليه هذه الاتفاقيات والتنازلات".وأعلن بوتين حينها، أن مقترحات نظيره الامريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا قد تصبح أساسًا لاتفاقيات السلام، مؤكدا أن ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260609/موسكو-الغرب-حول-أوكرانيا-إلى-إمبراطورية-إجرامية-1114186562.html
https://sarabic.ae/20260606/موسكو-واشنطن-تحاول-الخروج-من-مفاوضات-أوكرانيا-في-ظل-تفوق-روسيا-ميدانيا-1114113650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

10:43 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 09.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام.
وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".
واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين، فيما يتعلق بالدور الوسيط للأوروبيين، فإنهم لا يزالون بعيدين عن الاستعداد ليكونوا وسطاء، أولاً، بدء جهود الوساطة بطرح شروط على روسيا هو أمر غير منطقي وغير صحيح، وبالطبع هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
موسكو: الغرب حول أوكرانيا إلى إمبراطورية إجرامية
08:55 GMT
ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجًا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول الحاجة إلى اتصالات مباشرة بين بوتين وترامب: في الوقت الراهن لا يوجد أي اتصال على جدول الأعمال، خاصة وأنه يجب الإعداد جيدا لكل محادثة.
مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
6 يونيو, 10:46 GMT
وقالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 حزيران/ يونيو الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ربما يستطيع المساعدة في إيجاد حل (للأزمة الأوكرانية). في رأيي، يجب أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات التي ناقشناها في أنكوريج، والجانب الأوكراني يُدرك ذلك تمامًا.
واستطرد بوتين: ولكن، بناءً على ما يبدو، استناداً في المقام الأول إلى الوضع السياسي الداخلي، أعتقد أنهم في كييف غير مستعدين لذلك (للتسويات السلمية).
وتابع بوتين: "قبل أنكوريج، وجه إلى روسيا سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات، وأثناء زيارتي لأنكوريج، خلال لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت إننا مستعدون، وشرحت ما يمكن أن تكون عليه هذه الاتفاقيات والتنازلات".
وأعلن بوتين حينها، أن مقترحات نظيره الامريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا قد تصبح أساسًا لاتفاقيات السلام، مؤكدا أن ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала