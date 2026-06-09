https://sarabic.ae/20260609/الكرملين-الأوروبيون-يركزون-على-مواصلة-الحرب-أكثر-من-مفاوضات-السلام-1114191637.html

الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T10:43+0000

2026-06-09T10:43+0000

2026-06-09T11:46+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجًا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 حزيران/ يونيو الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ربما يستطيع المساعدة في إيجاد حل (للأزمة الأوكرانية). في رأيي، يجب أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات التي ناقشناها في أنكوريج، والجانب الأوكراني يُدرك ذلك تمامًا.وتابع بوتين: "قبل أنكوريج، وجه إلى روسيا سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات، وأثناء زيارتي لأنكوريج، خلال لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت إننا مستعدون، وشرحت ما يمكن أن تكون عليه هذه الاتفاقيات والتنازلات".وأعلن بوتين حينها، أن مقترحات نظيره الامريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا قد تصبح أساسًا لاتفاقيات السلام، مؤكدا أن ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا.

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