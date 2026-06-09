https://sarabic.ae/20260609/الكرملين-الأوروبيون-يركزون-على-مواصلة-الحرب-أكثر-من-مفاوضات-السلام-1114191637.html
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T10:43+0000
2026-06-09T10:43+0000
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روسيا
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وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجًا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 حزيران/ يونيو الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ربما يستطيع المساعدة في إيجاد حل (للأزمة الأوكرانية). في رأيي، يجب أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات التي ناقشناها في أنكوريج، والجانب الأوكراني يُدرك ذلك تمامًا.وتابع بوتين: "قبل أنكوريج، وجه إلى روسيا سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات، وأثناء زيارتي لأنكوريج، خلال لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت إننا مستعدون، وشرحت ما يمكن أن تكون عليه هذه الاتفاقيات والتنازلات".وأعلن بوتين حينها، أن مقترحات نظيره الامريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا قد تصبح أساسًا لاتفاقيات السلام، مؤكدا أن ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
10:43 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 09.06.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأوروبيين يركزون في الوقت الراهن على مواصلة الحرب أكثر من تركيزهم على مفاوضات السلام.
وأدلى بيسكوف بتصريحات للصحفيين، متحدثًا عن الدور المحتمل لأوروبا كوسيط في الصراع الأوكراني: "حتى الآن، نرى أن الأوروبيين أكثر ميلًا إلى التركيز على مواصلة الحرب بدلًا من مفاوضات السلام".
واعتبر بيسكوف، أنه لا يمكن قبول أن تبدأ أوروبا جهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية بفرض شروط مسبقة على روسيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين، فيما يتعلق بالدور الوسيط للأوروبيين، فإنهم لا يزالون بعيدين عن الاستعداد ليكونوا وسطاء، أولاً، بدء جهود الوساطة بطرح شروط على روسيا هو أمر غير منطقي وغير صحيح، وبالطبع هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.
ونوه بيسكوف، إلى أنه في الوقت الراهن ليس مدرجًا على جدول الأعمال إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول الحاجة إلى اتصالات مباشرة بين بوتين وترامب: في الوقت الراهن لا يوجد أي اتصال على جدول الأعمال، خاصة وأنه يجب الإعداد جيدا لكل محادثة.
وقالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 حزيران/ يونيو الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ربما يستطيع المساعدة في إيجاد حل (للأزمة الأوكرانية). في رأيي، يجب أن يكون ذلك في إطار الاتفاقيات التي ناقشناها في أنكوريج، والجانب الأوكراني يُدرك ذلك تمامًا.
واستطرد بوتين: ولكن، بناءً على ما يبدو، استناداً في المقام الأول إلى الوضع السياسي الداخلي، أعتقد أنهم في كييف غير مستعدين لذلك (للتسويات السلمية).
وتابع بوتين: "قبل أنكوريج، وجه إلى روسيا سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات، وأثناء زيارتي لأنكوريج، خلال لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلت إننا مستعدون، وشرحت ما يمكن أن تكون عليه هذه الاتفاقيات والتنازلات".
وأعلن بوتين حينها
، أن مقترحات نظيره الامريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا قد تصبح أساسًا لاتفاقيات السلام، مؤكدا أن ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا.