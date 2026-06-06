موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/موسكو-واشنطن-تحاول-الخروج-من-مفاوضات-أوكرانيا-في-ظل-تفوق-روسيا-ميدانيا-1114113650.html
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الانسحاب من مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني، إذ أدركت أن نتائج العملية العسكرية... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T10:46+0000
2026-06-06T10:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049166014_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_9dbfae3f4e37cc2653170f4b09982b1d.jpg
وقال كوبياكوف على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لاحظوا كيف تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات (بشأن أوكرانيا). وزير الخارجية (ماركو) روبيو، يقول صراحة، لا نرى جدوى من ذلك، وهذا مفهوم، فالولايات المتحدة هي من أشعلت فتيل الصراع، وجرّت الجميع إليه، والآن تتظاهر بقدرتها على التوسط".وأشار إلى أن "الأمر بسيط للغاية، لقد أدركوا نتيجة أمر الحماية الخاص".وفي وقت سابق، كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صرّح بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ويجري في اتجاهات عديدة.وأشار إلى أنه تحدث مرات عدة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، خلال الأسبوع الماضي.زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانياروبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049166014_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_62c6f63c8ccdaaeb29009be72c6a6007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا

10:46 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف
مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الانسحاب من مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني، إذ أدركت أن نتائج العملية العسكرية الخاصة تؤول لصالح روسيا.
وقال كوبياكوف على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لاحظوا كيف تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات (بشأن أوكرانيا). وزير الخارجية (ماركو) روبيو، يقول صراحة، لا نرى جدوى من ذلك، وهذا مفهوم، فالولايات المتحدة هي من أشعلت فتيل الصراع، وجرّت الجميع إليه، والآن تتظاهر بقدرتها على التوسط".

ووفقًا لمستشار الرئيس الروسي، فإن اقتراح الكونغرس الأمريكي بتشديد العقوبات، مدفوع بإدراكه الواضح لنتيجة العملية الخاصة لصالح روسيا.

وأشار إلى أن "الأمر بسيط للغاية، لقد أدركوا نتيجة أمر الحماية الخاص".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
4 يونيو, 16:13 GMT
وفي وقت سابق، كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صرّح بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ويجري في اتجاهات عديدة.

وقال دميترييف للصحفيين على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "هناك حوار جيد يجري في مسارات عديدة، لذا نحن مواصلون في هذا الحوار".

وأشار إلى أنه تحدث مرات عدة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، خلال الأسبوع الماضي.
زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала