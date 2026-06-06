https://sarabic.ae/20260606/موسكو-واشنطن-تحاول-الخروج-من-مفاوضات-أوكرانيا-في-ظل-تفوق-روسيا-ميدانيا-1114113650.html
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الانسحاب من مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني، إذ أدركت أن نتائج العملية العسكرية... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T10:46+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال كوبياكوف على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لاحظوا كيف تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات (بشأن أوكرانيا). وزير الخارجية (ماركو) روبيو، يقول صراحة، لا نرى جدوى من ذلك، وهذا مفهوم، فالولايات المتحدة هي من أشعلت فتيل الصراع، وجرّت الجميع إليه، والآن تتظاهر بقدرتها على التوسط".وأشار إلى أن "الأمر بسيط للغاية، لقد أدركوا نتيجة أمر الحماية الخاص".وفي وقت سابق، كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صرّح بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ويجري في اتجاهات عديدة.وأشار إلى أنه تحدث مرات عدة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، خلال الأسبوع الماضي.زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانياروبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيا
صرّح مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الانسحاب من مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني، إذ أدركت أن نتائج العملية العسكرية الخاصة تؤول لصالح روسيا.
وقال كوبياكوف على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لاحظوا كيف تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات (بشأن أوكرانيا). وزير الخارجية (ماركو) روبيو، يقول صراحة، لا نرى جدوى من ذلك، وهذا مفهوم، فالولايات المتحدة هي من أشعلت فتيل الصراع، وجرّت الجميع إليه، والآن تتظاهر بقدرتها على التوسط".
ووفقًا لمستشار الرئيس الروسي، فإن اقتراح الكونغرس الأمريكي بتشديد العقوبات، مدفوع بإدراكه الواضح لنتيجة العملية الخاصة لصالح روسيا.
وأشار إلى أن "الأمر بسيط للغاية، لقد أدركوا نتيجة أمر الحماية الخاص".
وفي وقت سابق، كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صرّح بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ويجري في اتجاهات عديدة.
وقال دميترييف للصحفيين على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "هناك حوار جيد يجري في مسارات عديدة، لذا نحن مواصلون في هذا الحوار".
وأشار إلى أنه تحدث مرات عدة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، خلال الأسبوع الماضي.