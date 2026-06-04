https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html

لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب

لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا تُثبت عدم وجود فروق في جوهر... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T16:13+0000

2026-06-04T16:13+0000

2026-06-04T16:13+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سيرغي لافروف

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وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي"، معلقا على كلام روبيو بأنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".وأشار لافروف إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطبيعة الحال أكثر إيجابية بكثير من أوروبا، حيث دعت واشنطن مرارًا إلى الحوار مع موسكو منذ وصول دونالد ترامب للسلطة.واعتبر لافروف أن أوروبا في حالتها الراهنة وتحت قيادة نخبها الحالية أصبحت "خارج الحسابات" عن الدبلوماسية العالمية.وحول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قال: "إنهم (الأوروبيون) يجدون قبولها (أوكرانيا) في الناتو أسهل، حتى لا يقدموا على خطوة مصيرية بضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه سينهار عندئذ، وهم يدركون ذلك تماما".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف