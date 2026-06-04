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بوتين: بسط سيطرة روسيا على إقليم دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني
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لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا تُثبت عدم وجود فروق في جوهر... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T16:13+0000
2026-06-04T16:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
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وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي"، معلقا على كلام روبيو بأنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".وأشار لافروف إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطبيعة الحال أكثر إيجابية بكثير من أوروبا، حيث دعت واشنطن مرارًا إلى الحوار مع موسكو منذ وصول دونالد ترامب للسلطة.واعتبر لافروف أن أوروبا في حالتها الراهنة وتحت قيادة نخبها الحالية أصبحت "خارج الحسابات" عن الدبلوماسية العالمية.وحول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قال: "إنهم (الأوروبيون) يجدون قبولها (أوكرانيا) في الناتو أسهل، حتى لا يقدموا على خطوة مصيرية بضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه سينهار عندئذ، وهم يدركون ذلك تماما".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-موسكو-تواصل-السعي-للحصول-على-إجابات-بشأن-البرنامج-البيولوجي-لواشنطن-في-أوكرانيا-1114045675.html
https://sarabic.ae/20260602/لافروف-روسيا-كانت-ولا-تزال-مصدرا-موثوقا-لموارد-الطاقة-والغذاء-لجميع-دول-جنوب-شرق-آسيا-1113958500.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف

لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب

16:13 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.
وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي"، معلقا على كلام روبيو بأنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف لافروف خلال المقابلة التي جرت على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إن ما قاله ماركو روبيو في الكونغرس حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت العكس؛ وهو أن حرب بايدن هذه قد أصبحت بالفعل حرب ترامب".

وأشار لافروف إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطبيعة الحال أكثر إيجابية بكثير من أوروبا، حيث دعت واشنطن مرارًا إلى الحوار مع موسكو منذ وصول دونالد ترامب للسلطة.
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وأضاف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد توصلا إلى تفاهمات في قمة ألاسكا العام الماضي حول كيفية المضي قدما نحو تسوية الصراع الأوكراني، موضحًا أنه "لو كانت الولايات المتحدة قد طرحت مبادرتها، لكنا على طاولة المفاوضات منذ فترة طويلة وكان العمل العسكري سيتوقف".
واعتبر لافروف أن أوروبا في حالتها الراهنة وتحت قيادة نخبها الحالية أصبحت "خارج الحسابات" عن الدبلوماسية العالمية.

وقال لافروف: "أوروبا بالنسبة لي في حالتها الراهنة وتحت قيادة هذه النخب، أصبحت شريحة معزولة عن الدبلوماسية العالمية، بالأساس، هناك أصوات تُسمع".

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وحول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قال: "إنهم (الأوروبيون) يجدون قبولها (أوكرانيا) في الناتو أسهل، حتى لا يقدموا على خطوة مصيرية بضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه سينهار عندئذ، وهم يدركون ذلك تماما".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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