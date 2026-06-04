https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-موسكو-تواصل-السعي-للحصول-على-إجابات-بشأن-البرنامج-البيولوجي-لواشنطن-في-أوكرانيا-1114045675.html
زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي الذي تنفذه... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T11:05+0000
2026-06-04T11:05+0000
2026-06-04T11:05+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سنواصل العمل على المنصات المتخصصة متعددة الأطراف، بهدف رفع المطالب القائمة في سياق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية خارج حدودها الوطنية، بما في ذلك على مقربة مباشرة من الأراضي الروسية".وأعلنت روسيا مرارًا أن أمريكا تمول تطوير أسلحة بيولوجية وتنشر العشرات من مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا، وذلك في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية، تم نقل كل ما يلزم لمواصلة البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260527/لجنة-التحقيق-الروسية-لدينا-معلومات-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-بمشاركة-أوكرانيا-وبتمويل-من-واشنطن-1113779593.html
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي الذي تنفذه واشنطن في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سنواصل العمل على المنصات المتخصصة متعددة الأطراف، بهدف رفع المطالب القائمة في سياق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية خارج حدودها الوطنية، بما في ذلك على مقربة مباشرة من الأراضي الروسية".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "استولت" على العديد من دول العالم لإنشاء مختبرات بيولوجية، وبالتالي فرضت سيطرتها على حالة الوضع الصحي والوبائي في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
وأعلنت روسيا مرارًا أن أمريكا تمول تطوير أسلحة بيولوجية وتنشر العشرات من مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا، وذلك في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.
ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية، تم نقل كل ما يلزم لمواصلة البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي
من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.