https://sarabic.ae/20260527/لجنة-التحقيق-الروسية-لدينا-معلومات-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-بمشاركة-أوكرانيا-وبتمويل-من-واشنطن-1113779593.html

لجنة التحقيق الروسية: معلومات حول تمويل واشنطن عمليات تطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية

لجنة التحقيق الروسية: معلومات حول تمويل واشنطن عمليات تطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية

سبوتنيك عربي

أفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة تلقت معلومات بشأن تمويل واشنطن لتطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T09:44+0000

2026-05-27T09:44+0000

2026-05-27T10:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102411/56/1024115672_0:179:3425:2105_1920x0_80_0_0_b94ace70b43050481f80737331294108.jpg

وقالت بيترينكو على هامش منتدى الأمن الدولي: "خلال التحقيق الجنائي الذي نجريه منذ عام 2022، بموجب المادة 355 من قانون العقوبات الروسي (تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل)، تلقينا معلومات تفيد بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصحة الأوكرانية، لتطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل".ويعقد منتدى الأمن الدولي برعاية مجلس الأمن الروسي، في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في ضواحي موسكو.وذكرت صحيفة أمريكية أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ستجري تحقيقا في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.ونقلت الصحيفة، في 14 مايو الجاري، عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تجرى فيها".وجاء في بيان غابارد أيضًا أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 21 مايو الجاري، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يعدّ خطوة أولى نحو الاعتراف بالمشكلة وحلّها.موسكو: زيلينسكي يتشبث بمنصبه وبأي خيار يضمن بقاءه في الحكم

https://sarabic.ae/20260515/خبراء-تحقيق-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-الخارجية-يهدف-لتشديد-الرقابة-على-الدولة-العميقة-1113456055.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم