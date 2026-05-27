لجنة التحقيق الروسية: معلومات حول تمويل واشنطن عمليات تطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية
أفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة تلقت معلومات بشأن تمويل واشنطن لتطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T10:24+0000
موسكو: زيلينسكي يتشبث بمنصبه وبأي خيار يضمن بقاءه في الحكم
09:44 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.05.2026)
أفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة تلقت معلومات بشأن تمويل واشنطن لتطوير أوكرانيا لأسلحة بيولوجية.
وقالت بيترينكو على هامش منتدى الأمن الدولي: "خلال التحقيق الجنائي الذي نجريه منذ عام 2022، بموجب المادة 355 من قانون العقوبات الروسي (تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل)، تلقينا معلومات تفيد بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصحة الأوكرانية، لتطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل".
وأوضحت بيترينكو أن القضية مرتبطة باستخدامات عسكرية لمسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات وداء التولاريميا، وهي مصنفة كعوامل هجوم بيولوجي محتملة.
ويعقد منتدى الأمن الدولي برعاية مجلس الأمن الروسي، في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في ضواحي موسكو.
وذكرت صحيفة أمريكية
أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ستجري تحقيقا في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة، في 14 مايو الجاري، عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تجرى فيها".
وأفاد مسؤولون من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا قيد التحقيق تقع في أوكرانيا.
وجاء في بيان غابارد أيضًا أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، في 21 مايو الجاري، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يعدّ خطوة أولى نحو الاعتراف بالمشكلة وحلّها.