موسكو: فحص واشنطن لأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالمشكلة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
موسكو: فحص واشنطن لأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالمشكلة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يُعدّ خطوة أولى نحو... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
08:19 GMT 21.05.2026
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يُعدّ خطوة أولى نحو الاعتراف بالمشكلة وحلّها.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "سيُجري الأمريكيون الآن عمليات تفتيش إضافية... ونحن نعتبر ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطوة أولى نحو الاعتراف الكامل بالمشكلة وحلّها بشكل شامل، وهو حلّ طالبت به روسيا مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات القليلة الماضية".
وكانت كشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.

وجاء هذا الكشف بعد إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، فتح تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا ممولًا من الولايات المتحدة حول العالم، بهدف تحديد طبيعة مسببات الأمراض الموجودة فيها، ومعرفة ما إذا كانت بعض هذه المختبرات قد أجرت أبحاثًا خطيرة تتعلق بتعزيز وظائف الفيروسات.

وأُنشئت هذه المختبرات ضمن برنامج الحد من التهديدات البيولوجية، وهو مبادرة متخصصة تابعة لبرنامج الحد من التهديدات التعاوني التابع لوزارة الحرب الأمريكية، وفق تحليل أجراه مراسل وكالة "سبوتنيك" لوثائق عامة نشرتها السفارة.
وكان البرنامج الأصلي قد أُطلق بعد نهاية الحرب الباردة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، بينما ركز البرنامج البيولوجي، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على التعاون مع الحكومة الأوكرانية لتعزيز قدرات الكشف والتشخيص البيولوجي وتقليل التهديدات الناتجة عن مسببات الأمراض.
