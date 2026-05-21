موسكو: فحص واشنطن لأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا هو الخطوة الأولى نحو الاعتراف بالمشكلة

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تفتيش الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا يُعدّ خطوة أولى نحو...

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "سيُجري الأمريكيون الآن عمليات تفتيش إضافية... ونحن نعتبر ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطوة أولى نحو الاعتراف الكامل بالمشكلة وحلّها بشكل شامل، وهو حلّ طالبت به روسيا مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات القليلة الماضية".وكانت كشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.وأُنشئت هذه المختبرات ضمن برنامج الحد من التهديدات البيولوجية، وهو مبادرة متخصصة تابعة لبرنامج الحد من التهديدات التعاوني التابع لوزارة الحرب الأمريكية، وفق تحليل أجراه مراسل وكالة "سبوتنيك" لوثائق عامة نشرتها السفارة.وكان البرنامج الأصلي قد أُطلق بعد نهاية الحرب الباردة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، بينما ركز البرنامج البيولوجي، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على التعاون مع الحكومة الأوكرانية لتعزيز قدرات الكشف والتشخيص البيولوجي وتقليل التهديدات الناتجة عن مسببات الأمراض.المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد

