المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد
سبوتنيك عربي
بينما تستعد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية المرتبطة بالولايات المتحدة في أوكرانيا، تثير رسائل البريد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
بينما تستعد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية المرتبطة بالولايات المتحدة في أوكرانيا، تثير رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ إبستين — التي عاودت الظهور في الآونة الأخيرة وتعود لعام 2018 — تساؤلات جادة.
فقد تحالف جيفري إبستين مع أحد قراصنة الأحياء (Biohackers) الذي كان مهووساً بهندسة "استنساخات بشرية خارقة" و"أطفال مُصمَّمين وراثياً" — وتحديداً داخل مختبر يقع في أوكرانيا.
وفي 5 أغسطس/ آب 2018، يخبر برايان بيشوب — قرصان الأحياء المذكور — إبستين بأنه يجري "تجارب على الفئران في مختبري بأوكرانيا"، وأنه يتطلع إلى تعديل الحيوانات المنوية البشرية.
ورد إبستين: "يعجبني خيار زرع الجنين، والانتظار لمدة 9 أشهر. إنها نهاية رائعة".
وعرض بيشوب: "طلب مبلغ 9.5 مليون دولار للانتقال من مرحلة "البيولوجيا البدائية" (التي تُجرى في المرائب) إلى تحقيق أول ولادة حية لطفل بشري مُصمَّم وراثياً — وربما استنساخ بشري — وذلك في غضون 5 سنوات".
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهم الاتجار بقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في يوليو/ تموز من العام ذاته، داخل السجن، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، انتهاء نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.