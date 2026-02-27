https://sarabic.ae/20260227/دميترييف-يعلق-على-تصريحات-كلينتون-بشأن-ملفات-إبستين-1110841353.html

دميترييف يعلق على تصريحات كلينتون بشأن ملفات إبستين

دميترييف يعلق على تصريحات كلينتون بشأن ملفات إبستين

علّق كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بشأن ملفات... 27.02.2026

وكتب دميترييف على منصة إكس" معلقا على منشورٍ يتضمن صورة للرئيس الأمريكي الأسبق مع امرأة مخفية الوجه: "هذه في الواقع صورة عائلية، تظهر فيها هيلاري وهي ترتدي شعرا مستعارا في هذه الصورة المظلمة".ويأتي الاستجواب بعد يوم واحد من شهادة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، أمام اللجنة ذاتها، التي يسيطر عليها الجمهوريون، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.ووصفت هيلاري الجلسة بأنها "مسرحية سياسية حزبية"، مطالبةً باستدعاء الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بشهادته حول صلاته الخاصة بإبستين، متهمة اللجنة بمحاولة "حماية مسؤول واحد" على حساب الآخرين.ومن بين الدلائل، صور لكلينتون مع إبستين في مناسبات اجتماعية وجلسات خاصة، بما في ذلك صورة له في حوض مياه ساخنة، إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن لحماية خصوصيتهن.وأكد كلينتون مراراً أنه لم يكن على علم بممارسات إبستين الإجرامية، الذي أدين عام 2008، بجرائم جنسية وقضى 18 شهراً في السجن.كما شدد على أنه لم يتواصل معه منذ أكثر من عقد قبل وفاته، وهو ما أيدته هيلاري في شهادتها، مشيرة إلى أن "الغالبية العظمى من الذين تعاملوا مع إبستين قبل إدانته لم يكونوا على دراية بأفعاله".وتختتم الجلسة بعد معركة قانونية استمرت أشهرًا، حيث رفض الزوجان كلينتون في البداية مذكرات الاستدعاء، قبل أن يوافقا تحت تهديد اتهامهما بازدراء الكونغرس.وطالبا بجلسة علنية، لكن اللجنة أصرت على الإغلاق، وصفها كلينتون بـ"التسييس المحض" و"محاكمة صورية". ومن المتوقع نشر تسجيل الجلسة مساء اليوم الجمعة.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت، أمس الخميس، أن الغرب على علم بما يجري في جزيرة الممول السيئ السمعة جيفري إبستين، لكنه لم يرغب في الاعتراف بذلك.وأضافت زاخاروفا، في كلمة مصورة: "يشعر العالم الغربي الآن بالرعب مما كان يحدث أمام أعينهم طوال السنوات الخمس عشرة أو العشرين أو الخمس والعشرين الماضية".وأضافت زاخاروفا: "كان الغرب على علم ورأى، لكنه تجاهل الأمر ورفض الاعتراف بهذه المعلومات.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة.وفي يوليو/ تموز من ذلك العام، توفي في السجن؛ وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.وفي 30 كانون الثاني/ يناير، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين، وقد تجاوز إجمالي حجم البيانات المفرج عنها 3.5 مليون ملف.دميترييف ينتقد إطلاق سراح ماندلسون بكفالة على خلفية علاقاته بإبستينتفتيش منزل أندرو وندسور على خلفية علاقته بإبستين

