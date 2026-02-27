بيل كلينتون يمثل أمام لجنة في مجلس النواب على خلفية فضائح ملفات "إبستين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بيل كلينتون يمثل أمام لجنة في مجلس النواب على خلفية فضائح ملفات "إبستين"
ويأتي الاستجواب بعد يوم واحد من شهادة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، أمام اللجنة ذاتها، التي يسيطر عليها الجمهوريون، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ووصفت هيلاري الجلسة بأنها "مسرحية سياسية حزبية"، مطالبةً باستدعاء الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بشهادته حول صلاته الخاصة بإبستين، متهمة اللجنة بمحاولة "حماية مسؤول واحد" على حساب الآخرين. ومن بين الدلائل، صور لكلينتون مع إبستين في مناسبات اجتماعية وجلسات خاصة، بما في ذلك صورة له في حوض مياه ساخنة، إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن لحماية خصوصيتهن. وأكد كلينتون مراراً أنه لم يكن على علم بممارسات إبستين الإجرامية، الذي أدين عام 2008، بجرائم جنسية وقضى 18 شهراً في السجن. كما شدد على أنه لم يتواصل معه منذ أكثر من عقد قبل وفاته، وهو ما أيدته هيلاري في شهادتها، مشيرة إلى أن "الغالبية العظمى من الذين تعاملوا مع إبستين قبل إدانته لم يكونوا على دراية بأفعاله". وتختتم الجلسة بعد معركة قانونية استمرت أشهرًا، حيث رفض الزوجان كلينتون في البداية مذكرات الاستدعاء، قبل أن يوافقا تحت تهديد اتهامهما بازدراء الكونغرس. وطالبا بجلسة علنية، لكن اللجنة أصرت على الإغلاق، وصفها كلينتون بـ"التسييس المحض" و"محاكمة صورية". ومن المتوقع نشر تسجيل الجلسة مساء اليوم الجمعة.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت، أمس الخميس، أن الغرب على علم بما يجري في جزيرة الممول السيئ السمعة جيفري إبستين، لكنه لم يرغب في الاعتراف بذلك.وأضافت زاخاروفا، في كلمة مصورة: "يشعر العالم الغربي الآن بالرعب مما كان يحدث أمام أعينهم طوال السنوات الخمس عشرة أو العشرين أو الخمس والعشرين الماضية".وأضافت زاخاروفا: "كان الغرب على علم ورأى، لكنه تجاهل الأمر ورفض الاعتراف بهذه المعلومات.وأشارت إلى أنه لهذا السبب تحديدًا، من الضروري إعداد تقارير متنوعة حول جرائم نظام كييف، ليس فقط للتوعية بها، بل أيضًا لضمان فهم هذه المعلومات واستخدامها كدليل للعمل.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة.وفي يوليو/ تموز من ذلك العام، توفي في السجن؛ وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.وفي 30 كانون الثاني/ يناير، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين، وقد تجاوز إجمالي حجم البيانات المفرج عنها 3.5 مليون ملف.
بيل كلينتون يمثل أمام لجنة في مجلس النواب على خلفية فضائح ملفات "إبستين"

14:11 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Susan Ragan, Fileالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون يرقصان سوياً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، نيوجيرسي، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992.
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون يرقصان سوياً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، نيوجيرسي، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Susan Ragan, File
تابعنا عبر
يواجه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (79 عاما)، اليوم الجمعة، استجوابًا حاسمًا أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بشأن علاقاته مع الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
ويأتي الاستجواب بعد يوم واحد من شهادة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، أمام اللجنة ذاتها، التي يسيطر عليها الجمهوريون، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
بورغه برنده - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
رئيس منتدى دافوس يعلن استقالته من منصبه بعد ظهور اسمه في ملفات إبستين
أمس, 13:47 GMT
ووصفت هيلاري الجلسة بأنها "مسرحية سياسية حزبية"، مطالبةً باستدعاء الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بشهادته حول صلاته الخاصة بإبستين، متهمة اللجنة بمحاولة "حماية مسؤول واحد" على حساب الآخرين.

وكشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية أخيرا، ضمن ملايين الصفحات المفرج عنها، عن ذكر اسم كلينتون مرات عديدة في سياق علاقته بإبستين، الذي انتحر في سجنه عام 2019، أثناء انتظاره محاكمة بتهم استغلال جنسي لقاصرات.

ومن بين الدلائل، صور لكلينتون مع إبستين في مناسبات اجتماعية وجلسات خاصة، بما في ذلك صورة له في حوض مياه ساخنة، إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن لحماية خصوصيتهن.
وأكد كلينتون مراراً أنه لم يكن على علم بممارسات إبستين الإجرامية، الذي أدين عام 2008، بجرائم جنسية وقضى 18 شهراً في السجن.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
موسكو: الغرب كان يعلم بما يحدث في جزيرة إبستين
أمس, 12:55 GMT
كما شدد على أنه لم يتواصل معه منذ أكثر من عقد قبل وفاته، وهو ما أيدته هيلاري في شهادتها، مشيرة إلى أن "الغالبية العظمى من الذين تعاملوا مع إبستين قبل إدانته لم يكونوا على دراية بأفعاله".

ويشمل التحقيق تفاصيل عن رحلات كلينتون في طائرة إبستين الخاصة، وصور مشتركة، دون أي اتهامات رسمية ضد كلينتون. ومع ذلك، طالب الديمقراطيون في اللجنة باستجواب ترامب أيضا، مستندين إلى تقارير إعلامية جديدة.

وتختتم الجلسة بعد معركة قانونية استمرت أشهرًا، حيث رفض الزوجان كلينتون في البداية مذكرات الاستدعاء، قبل أن يوافقا تحت تهديد اتهامهما بازدراء الكونغرس.
وطالبا بجلسة علنية، لكن اللجنة أصرت على الإغلاق، وصفها كلينتون بـ"التسييس المحض" و"محاكمة صورية". ومن المتوقع نشر تسجيل الجلسة مساء اليوم الجمعة.
الأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين
22 فبراير, 01:30 GMT
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت، أمس الخميس، أن الغرب على علم بما يجري في جزيرة الممول السيئ السمعة جيفري إبستين، لكنه لم يرغب في الاعتراف بذلك.
وأضافت زاخاروفا، في كلمة مصورة: "يشعر العالم الغربي الآن بالرعب مما كان يحدث أمام أعينهم طوال السنوات الخمس عشرة أو العشرين أو الخمس والعشرين الماضية".
وأردفت: "أشير هنا إلى ملفات إبستين نفسها، حول ما كان يحدث في جزيرته، التي يمكن وصفها الآن بأنها أشبه بجزيرة آكلة لحوم البشر، ولذلك، يتساءل المرء دائمًا: "ألم يكونوا على علم؟ ألم يروا؟ كلا، لم يكونوا كذلك (لم يكونوا جاهلين بالأمر)، لقد كانوا على علم ورأوا، لكنهم تجاهلوا الأمر ورفضوا الاعتراف بهذه المعلومات".
وأضافت زاخاروفا: "كان الغرب على علم ورأى، لكنه تجاهل الأمر ورفض الاعتراف بهذه المعلومات.
الممول والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين
15 فبراير, 12:19 GMT
وأشارت إلى أنه لهذا السبب تحديدًا، من الضروري إعداد تقارير متنوعة حول جرائم نظام كييف، ليس فقط للتوعية بها، بل أيضًا لضمان فهم هذه المعلومات واستخدامها كدليل للعمل.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة.
وفي يوليو/ تموز من ذلك العام، توفي في السجن؛ وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين، وقد تجاوز إجمالي حجم البيانات المفرج عنها 3.5 مليون ملف.
