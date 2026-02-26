https://sarabic.ae/20260226/رئيس-منتدى-دافوس-يعلن-استقالته-بعد-ظهور-اسمه-في-ملفات-إبستين-1110783710.html
رئيس منتدى دافوس يعلن استقالته من منصبه بعد ظهور اسمه في ملفات إبستين
رئيس منتدى دافوس يعلن استقالته من منصبه بعد ظهور اسمه في ملفات إبستين
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بورغه برنده، اليوم الخميس، استقالته من منصبه في ظل انتشار معلومات حول علاقته مع الممول الراحل جيفري إبستين، المتهم... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:47+0000
2026-02-26T13:47+0000
2026-02-26T13:53+0000
العالم
المنتدى الاقتصادي العالمي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110783385_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_769d88577a5cb6210229a71c0c13f6ed.jpg
وفي وقت سابق، اعترف برنده بلقائه مع إبستين في مناسبات رسمية، وسط ذكر اسمه في الوثائق الجديدة بشأن الممول الأمريكي الراحل، ولكنه صرح بأنه لم يعرف عن القضايا الجرمية التي ارتكبها إبستين.ووفقا لبينات شركة الإذاعة والتلفزيون "إن را كا"، التي استندت إلى الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، فإن برنده وإبستين، تواصلا مع بعضهما بعضا وتناولا الطعام سوية في إحدى المرات.واعترف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه أرسل رسائل عادية وعبر البريد الإلكتروني إلى إبستين.وأصبح إبستين في عام 2009، موضوع قضية تتعلق بإجبار قاصرات على أن يمارسن الدعارة، واعترف بجريمته، وقضى 13 شهرا في السجن فقط، وبعد ذلك اعتُقل في يوليو/ تموز 2019، مجددا إثر دعوى تتهمه بالاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والتواطؤ للمشاركة في هذا الأمر.وازداد الاهتمام العام بهذه القضية، العام الماضي، عندما نُشرت 20 ألف صفحة عبر شبكة الإنترنت لمراسلات إلكترونية للممول إبستين، وصور لأشخاص مشهورين برفقته.الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز
https://sarabic.ae/20260226/موسكو-الغرب-كان-يعلم-بما-يحدث-في-جزيرة-إبستين-1110781697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110783385_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8b43c96827d2fd7685e7220bfa85378e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, المنتدى الاقتصادي العالمي
العالم, المنتدى الاقتصادي العالمي
رئيس منتدى دافوس يعلن استقالته من منصبه بعد ظهور اسمه في ملفات إبستين
13:47 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 13:53 GMT 26.02.2026)
أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بورغه برنده، اليوم الخميس، استقالته من منصبه في ظل انتشار معلومات حول علاقته مع الممول الراحل جيفري إبستين، المتهم بقضايا جنسية.
وفي وقت سابق، اعترف برنده بلقائه مع إبستين في مناسبات رسمية، وسط ذكر اسمه في الوثائق الجديدة بشأن الممول الأمريكي الراحل، ولكنه صرح بأنه لم يعرف عن القضايا الجرمية التي ارتكبها إبستين.
ووفقا لبينات شركة الإذاعة والتلفزيون "إن را كا"، التي استندت إلى الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، فإن برنده وإبستين، تواصلا مع بعضهما بعضا وتناولا الطعام سوية في إحدى المرات.
واعترف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه أرسل رسائل عادية وعبر البريد الإلكتروني إلى إبستين.
وأصبح إبستين في عام 2009، موضوع قضية تتعلق بإجبار قاصرات على أن يمارسن الدعارة، واعترف بجريمته، وقضى 13 شهرا في السجن فقط، وبعد ذلك اعتُقل في يوليو/ تموز 2019، مجددا إثر دعوى تتهمه بالاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والتواطؤ للمشاركة في هذا الأمر.
ووجد إبستين، في أغسطس/ آب 2019، مفارقا الحياة في زنزانته، إذ قالت السلطات الأمريكية إنه وُجد منتحرا في الزنزانة.
وازداد الاهتمام العام بهذه القضية، العام الماضي، عندما نُشرت 20 ألف صفحة عبر شبكة الإنترنت لمراسلات إلكترونية للممول إبستين، وصور لأشخاص مشهورين برفقته.