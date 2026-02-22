إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين
إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء المدان...
إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين

01:30 GMT 22.02.2026
© REUTERS Toby Melvilleالأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025
الأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© REUTERS Toby Melville
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء المدان بالاعتداء الجنسي والممول جيفري إبستين.
وأشارت صحيفة "تلغراف"، نقلاً عن مصادر، إلى أن ماونتباتن-ويندسور استخدم رحلات جوية مستأجرة تابعة لسلاح الجو الملكي لحضور اجتماعات خاصة يُحتمل أن يكون إبستين من ضمنها.
ووفقًا للمصادر نفسها، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون سلطات إنفاذ القانون بهذا الأمر.
وفي وقت سابق، دعا براون الشرطة إلى التحقيق "بشكل عاجل" في التقارير التي تفيد بأن إبستين كان ينقل نساءً أو فتيات عبر المملكة المتحدة، متنقلاً بين الطائرات في مطار ستانستيد.
وقد أعلنت شرطة إسيكس بالفعل عن فتح تحقيق في هذه التقارير.
يوم الخميس، احتجزت الشرطة ماونتباتن-ويندسور على خلفية قضية إبستين، ثم أُطلق سراحه بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز.
ويُشتبه في استغلاله منصبه بعد ورود تقارير تفيد بأنه، أثناء عمله كممثل تجاري، قام سرًا بتسليم وثائق حكومية إلى إبستين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"
19 فبراير, 23:08 GMT
يُذكر أن الأمير أندرو كان محور فضيحة تتعلق بعلاقاته مع إبستين لسنوات عديدة.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، جرد تشارلز الثالث شقيقه من جميع ألقابه، وتحتوي إحدى أحدث دفعات الملفات في قضية إبستين على صور للأمير المطرود وهو ينحني فوق شابة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الموقع هو قصر إبستين في نيويورك.
