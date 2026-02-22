https://sarabic.ae/20260222/إعلام-الأمير-أندرو-ربما-سافر-على-متن-طائرات-تابعة-لسلاح-الجو-الملكي-البريطاني-للقاء-إبستين-1110613932.html
إعلام: الأمير أندرو ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء إبستين
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء المدان... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وأشارت صحيفة "تلغراف"، نقلاً عن مصادر، إلى أن ماونتباتن-ويندسور استخدم رحلات جوية مستأجرة تابعة لسلاح الجو الملكي لحضور اجتماعات خاصة يُحتمل أن يكون إبستين من ضمنها.ووفقًا للمصادر نفسها، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون سلطات إنفاذ القانون بهذا الأمر.وقد أعلنت شرطة إسيكس بالفعل عن فتح تحقيق في هذه التقارير.يوم الخميس، احتجزت الشرطة ماونتباتن-ويندسور على خلفية قضية إبستين، ثم أُطلق سراحه بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز.ويُشتبه في استغلاله منصبه بعد ورود تقارير تفيد بأنه، أثناء عمله كممثل تجاري، قام سرًا بتسليم وثائق حكومية إلى إبستين.يُذكر أن الأمير أندرو كان محور فضيحة تتعلق بعلاقاته مع إبستين لسنوات عديدة.وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، جرد تشارلز الثالث شقيقه من جميع ألقابه، وتحتوي إحدى أحدث دفعات الملفات في قضية إبستين على صور للأمير المطرود وهو ينحني فوق شابة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الموقع هو قصر إبستين في نيويورك.
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، ربما سافر على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء المدان بالاعتداء الجنسي والممول جيفري إبستين.
وأشارت صحيفة "تلغراف"، نقلاً عن مصادر، إلى أن ماونتباتن-ويندسور استخدم رحلات جوية مستأجرة تابعة لسلاح الجو الملكي لحضور اجتماعات خاصة يُحتمل أن يكون إبستين من ضمنها.
ووفقًا للمصادر نفسها، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون سلطات إنفاذ القانون بهذا الأمر.
وفي وقت سابق، دعا براون الشرطة إلى التحقيق "بشكل عاجل" في التقارير التي تفيد بأن إبستين كان ينقل نساءً أو فتيات عبر المملكة المتحدة، متنقلاً بين الطائرات في مطار ستانستيد.
وقد أعلنت شرطة إسيكس بالفعل عن فتح تحقيق في هذه التقارير.
يوم الخميس، احتجزت الشرطة ماونتباتن-ويندسور على خلفية قضية إبستين، ثم أُطلق سراحه بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز.
ويُشتبه في استغلاله منصبه بعد ورود تقارير تفيد بأنه، أثناء عمله كممثل تجاري
، قام سرًا بتسليم وثائق حكومية إلى إبستين.
يُذكر أن الأمير أندرو كان محور فضيحة تتعلق بعلاقاته مع إبستين لسنوات عديدة.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، جرد تشارلز الثالث شقيقه من جميع ألقابه، وتحتوي إحدى أحدث دفعات الملفات في قضية إبستين على صور للأمير المطرود وهو ينحني فوق شابة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الموقع هو قصر إبستين في نيويورك.