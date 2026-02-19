ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/ترامب-اعتقال-الأمير-أندرو-أمر-محزن-ومخز-1110555772.html
ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"
ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اعتقال شقيق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو، بأنه "أمر مخزٍ ومحزن جدًا" بالنسبة إلى العائلة... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T23:08+0000
2026-02-19T23:08+0000
ترامب
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه أمر مخزٍ. إنه حزين جدًا. إنه سيئ جدًا للعائلة المالكة. عندما رأيت ذلك، كان الأمر محزنًا للغاية"، وذلك ردًا على طلب التعليق على مشاهد ظهرت فيها شخصية الأمير السابق مكبل اليدين.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينتظر زيارة ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة، مكررًا وصف اعتقال شقيقه بأنه "حدث حزين جدًا".وجاء تصريح ترامب تعليقًا على توقيف الأمير أندرو في إطار تحقيق يتعلق بإحالة معلومات حكومية إلى الممول الأمريكي المتهم في قضايا الاتجار الجنسي، جيفري إبستين.من جهتها، أفادت الشرطة البريطانية بأنه أُفرج عن الأمير أندرو بعد توقيفه، لكنه لا يزال خاضعًا للتحقيق في قضية تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام، كما جرى تفتيش منزله.وتم توقيفه في مقر إقامته داخل قصر ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، في إطار تحقيق بشأن إرسال وثائق حكومية إلى إبستين، ليصبح بذلك أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُعتقل منذ عام 1646، وفق ما أوردته التقارير.
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-توقيف-الأمير-أندرو-شقيق-ملك-بريطانيا-على-خلفية-قضية-إبستين-1110526542.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بريطانيا, العالم
ترامب, بريطانيا, العالم

ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"

23:08 GMT 19.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اعتقال شقيق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو، بأنه "أمر مخزٍ ومحزن جدًا" بالنسبة إلى العائلة المالكة البريطانية.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه أمر مخزٍ. إنه حزين جدًا. إنه سيئ جدًا للعائلة المالكة. عندما رأيت ذلك، كان الأمر محزنًا للغاية"، وذلك ردًا على طلب التعليق على مشاهد ظهرت فيها شخصية الأمير السابق مكبل اليدين.
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: توقيف الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا على خلفية قضية إبستين
10:30 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينتظر زيارة ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة، مكررًا وصف اعتقال شقيقه بأنه "حدث حزين جدًا".
وجاء تصريح ترامب تعليقًا على توقيف الأمير أندرو في إطار تحقيق يتعلق بإحالة معلومات حكومية إلى الممول الأمريكي المتهم في قضايا الاتجار الجنسي، جيفري إبستين.
من جهتها، أفادت الشرطة البريطانية بأنه أُفرج عن الأمير أندرو بعد توقيفه، لكنه لا يزال خاضعًا للتحقيق في قضية تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام، كما جرى تفتيش منزله.
وتم توقيفه في مقر إقامته داخل قصر ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، في إطار تحقيق بشأن إرسال وثائق حكومية إلى إبستين، ليصبح بذلك أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُعتقل منذ عام 1646، وفق ما أوردته التقارير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала