ترامب: اعتقال الأمير أندرو "أمر محزن ومخز"
19.02.2026
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه أمر مخزٍ. إنه حزين جدًا. إنه سيئ جدًا للعائلة المالكة. عندما رأيت ذلك، كان الأمر محزنًا للغاية"، وذلك ردًا على طلب التعليق على مشاهد ظهرت فيها شخصية الأمير السابق مكبل اليدين.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينتظر زيارة ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة، مكررًا وصف اعتقال شقيقه بأنه "حدث حزين جدًا".وجاء تصريح ترامب تعليقًا على توقيف الأمير أندرو في إطار تحقيق يتعلق بإحالة معلومات حكومية إلى الممول الأمريكي المتهم في قضايا الاتجار الجنسي، جيفري إبستين.من جهتها، أفادت الشرطة البريطانية بأنه أُفرج عن الأمير أندرو بعد توقيفه، لكنه لا يزال خاضعًا للتحقيق في قضية تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام، كما جرى تفتيش منزله.وتم توقيفه في مقر إقامته داخل قصر ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، في إطار تحقيق بشأن إرسال وثائق حكومية إلى إبستين، ليصبح بذلك أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُعتقل منذ عام 1646، وفق ما أوردته التقارير.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اعتقال شقيق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو، بأنه "أمر مخزٍ ومحزن جدًا" بالنسبة إلى العائلة المالكة البريطانية.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه أمر مخزٍ. إنه حزين جدًا. إنه سيئ جدًا للعائلة المالكة. عندما رأيت ذلك، كان الأمر محزنًا للغاية"، وذلك ردًا على طلب التعليق على مشاهد ظهرت فيها شخصية الأمير السابق مكبل اليدين.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينتظر زيارة ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة، مكررًا وصف اعتقال شقيقه بأنه "حدث حزين جدًا".
وجاء تصريح ترامب تعليقًا على توقيف الأمير أندرو في إطار تحقيق يتعلق بإحالة معلومات حكومية إلى الممول الأمريكي المتهم في قضايا الاتجار الجنسي، جيفري إبستين.
من جهتها، أفادت الشرطة البريطانية بأنه أُفرج عن الأمير أندرو بعد توقيفه، لكنه لا يزال خاضعًا للتحقيق في قضية تتعلق بإساءة استخدام المنصب العام، كما جرى تفتيش منزله.
وتم توقيفه في مقر إقامته داخل قصر ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك
، في إطار تحقيق بشأن إرسال وثائق حكومية إلى إبستين، ليصبح بذلك أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُعتقل منذ عام 1646، وفق ما أوردته التقارير.