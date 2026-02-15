فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/فرنسا-تتحرك-رسميا-للتحقيق-بملفات-إبستين-1110384451.html
فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين
فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، تشكيل فريق خاص من القضاة لدراسة الملفات المرتبطة بقضية المدان بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T12:19+0000
2026-02-15T12:19+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110384131_0:61:1963:1165_1920x0_80_0_0_ece9ccc3f3aba9d1f3824aa3993698e6.jpg
وأوضح المكتب، أمس السبت، أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.وفي هذا السياق، تقرر إعادة فحص ملفات قضية، جان لوك برونيل، المدير التنفيذي السابق لوكالة أزياء فرنسية، لاستخلاص أي أدلة يمكن استخدامها في تحقيقات جديدة.كما وردت أسماء شخصيات فرنسية عامة في وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية، مع التأكيد أن ذكر الأسماء لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات. وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طُلب منه التحقيق في 3 قضايا جديدة تتعلق بدبلوماسي فرنسي، ووكيل عارضات أزياء، وموسيقي. وبناء على طلب وزارة الخارجية الفرنسية، يجري تحقيق بشأن ورود اسم الدبلوماسي، فابريس إيدان، في الوثائق الأمريكية، مع العمل على جمع أدلة قد تدعم ما ورد فيها.كذلك تم تقديم شكوى ضد قائد الأوركسترا الفرنسي، فريدريك شاسلين، تتعلق باتهامات تحرش جنسي يُزعم وقوعها في عام 2016.وأثارت التطورات الأخيرة في ملفات إبستين تداعيات سياسية في فرنسا، كان أبرزها استقالة وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، من رئاسة معهد العالم العربي.يشار أن جيفري إبستين توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالقاصرين، في حادثة صنفتها السلطات الأمريكية على أنها انتحار.
https://sarabic.ae/20260213/زعيم-أنصار-الله-وثائق-إبستين-من-الشواهد-على-سعي-الأعداء-للإفساد-1110330501.html
https://sarabic.ae/20260211/زاخاروفا-حول-قضية-إبستين-إنها-دراما-مستمرة-ليست-الأولى-ولا-الأخيرة-1110252301.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110384131_0:0:1843:1382_1920x0_80_0_0_6508a6eda62b975e3b4aecb626853710.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين

12:19 GMT 15.02.2026
© REUTERS U.S. Justice Departmentالممول والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين
الممول والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© REUTERS U.S. Justice Department
تابعنا عبر
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، تشكيل فريق خاص من القضاة لدراسة الملفات المرتبطة بقضية المدان بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.
وأوضح المكتب، أمس السبت، أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.
وفي هذا السياق، تقرر إعادة فحص ملفات قضية، جان لوك برونيل، المدير التنفيذي السابق لوكالة أزياء فرنسية، لاستخلاص أي أدلة يمكن استخدامها في تحقيقات جديدة.

وكان برونيل، المرتبط بعلاقات مع إبستين، تم العثور عليه متوفيا في زنزانته بسجن في باريس عام 2022، بعد اتهامه بالاعتداء على قاصرين.

كما وردت أسماء شخصيات فرنسية عامة في وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية، مع التأكيد أن ذكر الأسماء لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات.
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
13 فبراير, 14:43 GMT
وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طُلب منه التحقيق في 3 قضايا جديدة تتعلق بدبلوماسي فرنسي، ووكيل عارضات أزياء، وموسيقي.
وبناء على طلب وزارة الخارجية الفرنسية، يجري تحقيق بشأن ورود اسم الدبلوماسي، فابريس إيدان، في الوثائق الأمريكية، مع العمل على جمع أدلة قد تدعم ما ورد فيها.

كما تلقى المكتب شكوى من امرأة سويدية ضد وكيل توظيف عارضات الأزياء، دانيال سياد، تتهمه فيها بارتكاب أفعال جنسية تصفها بالاغتصاب في فرنسا عام 1990.

كذلك تم تقديم شكوى ضد قائد الأوركسترا الفرنسي، فريدريك شاسلين، تتعلق باتهامات تحرش جنسي يُزعم وقوعها في عام 2016.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
زاخاروفا حول قضية إبستين: إنها "دراما مستمرة" ليست الأولى ولا الأخيرة
11 فبراير, 12:39 GMT
وأثارت التطورات الأخيرة في ملفات إبستين تداعيات سياسية في فرنسا، كان أبرزها استقالة وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، من رئاسة معهد العالم العربي.
يشار أن جيفري إبستين توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالقاصرين، في حادثة صنفتها السلطات الأمريكية على أنها انتحار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала