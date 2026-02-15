https://sarabic.ae/20260215/فرنسا-تتحرك-رسميا-للتحقيق-بملفات-إبستين-1110384451.html
فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، تشكيل فريق خاص من القضاة لدراسة الملفات المرتبطة بقضية المدان بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين. وأوضح المكتب، أمس السبت، أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.وفي هذا السياق، تقرر إعادة فحص ملفات قضية، جان لوك برونيل، المدير التنفيذي السابق لوكالة أزياء فرنسية، لاستخلاص أي أدلة يمكن استخدامها في تحقيقات جديدة.كما وردت أسماء شخصيات فرنسية عامة في وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية، مع التأكيد أن ذكر الأسماء لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات. وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طُلب منه التحقيق في 3 قضايا جديدة تتعلق بدبلوماسي فرنسي، ووكيل عارضات أزياء، وموسيقي. وبناء على طلب وزارة الخارجية الفرنسية، يجري تحقيق بشأن ورود اسم الدبلوماسي، فابريس إيدان، في الوثائق الأمريكية، مع العمل على جمع أدلة قد تدعم ما ورد فيها.كذلك تم تقديم شكوى ضد قائد الأوركسترا الفرنسي، فريدريك شاسلين، تتعلق باتهامات تحرش جنسي يُزعم وقوعها في عام 2016.وأثارت التطورات الأخيرة في ملفات إبستين تداعيات سياسية في فرنسا، كان أبرزها استقالة وزير الثكافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، من رئاسة معهد العالم العربي.يشار أن جيفري إبستين توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالقاصرين، في حادثة صنفتها السلطات الأمريكية على أنها انتحار.
وأوضح المكتب، أمس السبت، أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.
وفي هذا السياق، تقرر إعادة فحص ملفات قضية، جان لوك برونيل، المدير التنفيذي السابق لوكالة أزياء فرنسية، لاستخلاص أي أدلة يمكن استخدامها في تحقيقات جديدة.
وكان برونيل، المرتبط بعلاقات مع إبستين، تم العثور عليه متوفيا في زنزانته بسجن في باريس عام 2022، بعد اتهامه بالاعتداء على قاصرين.
كما وردت أسماء شخصيات فرنسية عامة في وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية، مع التأكيد أن ذكر الأسماء لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات.
وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طُلب منه التحقيق في 3 قضايا جديدة تتعلق بدبلوماسي فرنسي، ووكيل عارضات أزياء، وموسيقي.
وبناء على طلب وزارة الخارجية الفرنسية، يجري تحقيق بشأن ورود اسم الدبلوماسي، فابريس إيدان، في الوثائق الأمريكية، مع العمل على جمع أدلة قد تدعم ما ورد فيها.
كما تلقى المكتب شكوى من امرأة سويدية ضد وكيل توظيف عارضات الأزياء، دانيال سياد، تتهمه فيها بارتكاب أفعال جنسية تصفها بالاغتصاب في فرنسا عام 1990.
كذلك تم تقديم شكوى ضد قائد الأوركسترا الفرنسي، فريدريك شاسلين، تتعلق باتهامات تحرش جنسي يُزعم وقوعها في عام 2016.
وأثارت التطورات الأخيرة في ملفات إبستين تداعيات سياسية في فرنسا، كان أبرزها استقالة وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، من رئاسة معهد العالم العربي.
يشار أن جيفري إبستين توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالقاصرين، في حادثة صنفتها السلطات الأمريكية على أنها انتحار.