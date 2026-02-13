https://sarabic.ae/20260213/زعيم-أنصار-الله-وثائق-إبستين-من-الشواهد-على-سعي-الأعداء-للإفساد-1110330501.html
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن الخلل في التقوى والتربية الإيمانية، إلى جانب التفريط في المسؤوليات الكبرى، يمثل السبب الرئيسي في حالة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T14:43+0000
2026-02-13T14:43+0000
2026-02-13T14:43+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وقال الحوثي في كلمته عصر اليوم، للتهيئة لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة": "نلحظ خسارة الأمة في تفريطها في مسؤولياتها بسبب الخلل في التقوى". وأشار الحوثي إلى أن "وثائق المجرم إبستين من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد"، موضحاً أنها كشفت فضائح مخزية لنخبة سياسية مرتبطة باستقطابهم وإفسادهم وابتزاز البعض الآخر. وأكد أن وثائق المجرم إبستين كشفت طقوساً شيطانية في "جزيرة الشيطانية" ترتكب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات، موضحاً أن ما كان محاطاً بالكتمان والخفاء أصبح مكشوفاً الآن بما هو فظيع جداً وبشع.وفي 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20260213/إيهود-باراك-يعترف-بعلاقته-بجيفري-إبستين-زرت-جزيرته-مرة-واحدة-فقط-1110313281.html
https://sarabic.ae/20260212/استقالة-3-وزراء-بريطانيين-خلال-أيام-ملفات-إبستين-تعصف-بحكومة-ستارمر-1110301108.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_159:0:1164:754_1920x0_80_0_0_9693bdcc5d771c05de495b78c5e07265.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن الخلل في التقوى والتربية الإيمانية، إلى جانب التفريط في المسؤوليات الكبرى، يمثل السبب الرئيسي في حالة الضعف والتراجع التي تعيشها الأمة الإسلامية.
وقال الحوثي
في كلمته عصر اليوم، للتهيئة لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة": "نلحظ خسارة الأمة في تفريطها في مسؤولياتها بسبب الخلل في التقوى".
وأشار الحوثي إلى أن "وثائق المجرم إبستين من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد"، موضحاً أنها كشفت فضائح مخزية لنخبة سياسية مرتبطة باستقطابهم وإفسادهم وابتزاز البعض الآخر.
وأضاف أن الوثائق أظهرت جرائم اغتصاب وصلت إلى حد تقديم الأطفال قرابين وشفط دمائهم والاتجار بأعضائهم، في فضائح رهيبة ومخزية، مشيراً إلى مشاركة نخبة سياسية في الغرب من أمريكا وبريطانيا والغرب، وبعض المترفين من هذه الأمة من العملاء، في طقوس شيطانية.
وأكد أن وثائق المجرم إبستين
كشفت طقوساً شيطانية في "جزيرة الشيطانية" ترتكب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات، موضحاً أن ما كان محاطاً بالكتمان والخفاء أصبح مكشوفاً الآن بما هو فظيع جداً وبشع.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.
في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة
.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.