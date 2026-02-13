زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن الخلل في التقوى والتربية الإيمانية، إلى جانب التفريط في المسؤوليات الكبرى، يمثل السبب الرئيسي في حالة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T14:43+0000
2026-02-13T14:43+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وقال الحوثي في كلمته عصر اليوم، للتهيئة لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة": "نلحظ خسارة الأمة في تفريطها في مسؤولياتها بسبب الخلل في التقوى". وأشار الحوثي إلى أن "وثائق المجرم إبستين من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد"، موضحاً أنها كشفت فضائح مخزية لنخبة سياسية مرتبطة باستقطابهم وإفسادهم وابتزاز البعض الآخر. وأكد أن وثائق المجرم إبستين كشفت طقوساً شيطانية في "جزيرة الشيطانية" ترتكب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات، موضحاً أن ما كان محاطاً بالكتمان والخفاء أصبح مكشوفاً الآن بما هو فظيع جداً وبشع.وفي 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد

14:43 GMT 13.02.2026
© Photo / X.comعبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / X.com
أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن الخلل في التقوى والتربية الإيمانية، إلى جانب التفريط في المسؤوليات الكبرى، يمثل السبب الرئيسي في حالة الضعف والتراجع التي تعيشها الأمة الإسلامية.
وقال الحوثي في كلمته عصر اليوم، للتهيئة لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة": "نلحظ خسارة الأمة في تفريطها في مسؤولياتها بسبب الخلل في التقوى".
Former Israeli Prime Minister Ehud Barak - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي
04:59 GMT
وأشار الحوثي إلى أن "وثائق المجرم إبستين من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد"، موضحاً أنها كشفت فضائح مخزية لنخبة سياسية مرتبطة باستقطابهم وإفسادهم وابتزاز البعض الآخر.
وأضاف أن الوثائق أظهرت جرائم اغتصاب وصلت إلى حد تقديم الأطفال قرابين وشفط دمائهم والاتجار بأعضائهم، في فضائح رهيبة ومخزية، مشيراً إلى مشاركة نخبة سياسية في الغرب من أمريكا وبريطانيا والغرب، وبعض المترفين من هذه الأمة من العملاء، في طقوس شيطانية.
وأكد أن وثائق المجرم إبستين كشفت طقوساً شيطانية في "جزيرة الشيطانية" ترتكب فيها أفظع الجرائم ويُستهدف بها الأطفال والقاصرات، موضحاً أن ما كان محاطاً بالكتمان والخفاء أصبح مكشوفاً الآن بما هو فظيع جداً وبشع.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
أمس, 17:54 GMT
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.
في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
