https://sarabic.ae/20260212/استقالة-3-وزراء-بريطانيين-خلال-أيام-ملفات-إبستين-تعصف-بحكومة-ستارمر-1110301108.html
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
سبوتنيك عربي
قرر وزير جديد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاستقالة ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين خلال أيام فقط، إلى 3 وزراء، وذلك على خلفية الأزمة التي فجرها... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T17:54+0000
2026-02-12T17:54+0000
2026-02-12T17:54+0000
أخبار العالم الآن
العالم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس وورمالد، أنه اتفق مع ستارمر على الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وقال ستارمر في بيان إنه يقدر ما وصفه بالمسيرة الطويلة والمتميزة للوزير المستقيل، مشيرا إلى أنه وافق على استقالته اليوم.يأتي ذلك بعدما بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، باستقالته، ثم استقالة تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، خلال الأيام الماضية.وأفادت أنباء متداولة في وقت سابق أن كير ستارمر، سيستقيل من منصبه، إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك وأكدت استمراره في أداء مهامه.وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأسبوع الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.وأشارت إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، بسبب علاقاته مع إبستين.وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.
https://sarabic.ae/20260208/بريطانيا-تراجع-مدفوعات-حصل-عليها-ماندلسون-على-خلفية-صلاته-بإبستين-1110129457.html
https://sarabic.ae/20260209/داونينغ-ستريت-يحسم-أنباء-استقالة-رئيس-الوزراء-البريطاني-1110182194.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
قرر وزير جديد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاستقالة ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين خلال أيام فقط، إلى 3 وزراء، وذلك على خلفية الأزمة التي فجرها تعيين بيتر ماندلسون، سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتم إقالته عقب كشف معلومات جديدة عن صداقته مع جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس وورمالد، أنه اتفق مع ستارمر على الاستقالة
، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وقال ستارمر في بيان إنه يقدر ما وصفه بالمسيرة الطويلة والمتميزة للوزير المستقيل، مشيرا إلى أنه وافق على استقالته اليوم.
يأتي ذلك بعدما بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، باستقالته، ثم استقالة تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، خلال الأيام الماضية.
وأفادت أنباء متداولة في وقت سابق أن كير ستارمر، سيستقيل من منصبه، إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك وأكدت استمراره في أداء مهامه.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأسبوع الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء
بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.
وأشارت إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.
وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا
لدى الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، بسبب علاقاته مع إبستين.
وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.