استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر

12.02.2026

وأعلن وزير ⁠شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس ​وورمالد، أنه اتفق ⁠مع ستارمر ‌على الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وقال ستارمر في بيان إنه يقدر ما وصفه بالمسيرة الطويلة والمتميزة للوزير المستقيل، مشيرا إلى أنه وافق على استقالته اليوم.يأتي ذلك بعدما بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، باستقالته، ثم استقالة تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، خلال الأيام الماضية.وأفادت أنباء متداولة في وقت سابق أن كير ستارمر، سيستقيل من منصبه، إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك وأكدت استمراره في أداء مهامه.وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأسبوع الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.وأشارت إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، بسبب علاقاته مع إبستين.وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.

