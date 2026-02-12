استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/استقالة-3-وزراء-بريطانيين-خلال-أيام-ملفات-إبستين-تعصف-بحكومة-ستارمر-1110301108.html
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
سبوتنيك عربي
قرر وزير جديد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاستقالة ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين خلال أيام فقط، إلى 3 وزراء، وذلك على خلفية الأزمة التي فجرها... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T17:54+0000
2026-02-12T17:54+0000
أخبار العالم الآن
العالم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وأعلن وزير ⁠شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس ​وورمالد، أنه اتفق ⁠مع ستارمر ‌على الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وقال ستارمر في بيان إنه يقدر ما وصفه بالمسيرة الطويلة والمتميزة للوزير المستقيل، مشيرا إلى أنه وافق على استقالته اليوم.يأتي ذلك بعدما بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، باستقالته، ثم استقالة تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، خلال الأيام الماضية.وأفادت أنباء متداولة في وقت سابق أن كير ستارمر، سيستقيل من منصبه، إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك وأكدت استمراره في أداء مهامه.وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأسبوع الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.وأشارت إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، بسبب علاقاته مع إبستين.وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.
https://sarabic.ae/20260208/بريطانيا-تراجع-مدفوعات-حصل-عليها-ماندلسون-على-خلفية-صلاته-بإبستين-1110129457.html
https://sarabic.ae/20260209/داونينغ-ستريت-يحسم-أنباء-استقالة-رئيس-الوزراء-البريطاني-1110182194.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر

17:54 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
قرر وزير جديد في حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاستقالة ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين خلال أيام فقط، إلى 3 وزراء، وذلك على خلفية الأزمة التي فجرها ⁠تعيين بيتر ماندلسون، سفيرا لدى الولايات ​المتحدة الأمريكية، قبل أن يتم إقالته عقب كشف معلومات جديدة عن صداقته مع جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وأعلن وزير ⁠شؤون مجلس الوزراء البريطاني كريس ​وورمالد، أنه اتفق ⁠مع ستارمر ‌على الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وقال ستارمر في بيان إنه يقدر ما وصفه بالمسيرة الطويلة والمتميزة للوزير المستقيل، مشيرا إلى أنه وافق على استقالته اليوم.
ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
بريطانيا تراجع مدفوعات حصل عليها ماندلسون على خلفية صلاته بإبستين
8 فبراير, 05:14 GMT
يأتي ذلك بعدما بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، باستقالته، ثم استقالة تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، خلال الأيام الماضية.
وأفادت أنباء متداولة في وقت سابق أن كير ستارمر، سيستقيل من منصبه، إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك وأكدت استمراره في أداء مهامه.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأسبوع الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/ أيار المقبل.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"داونينغ ستريت" يحسم أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني
9 فبراير, 13:31 GMT
وأشارت إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.
وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، بسبب علاقاته مع إبستين.
وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала