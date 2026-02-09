https://sarabic.ae/20260209/ديميترييف-الجميع-يتخلون-عن-سفينة-ستارمر-الغارقة-1110199591.html

ديميترييف: الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة

ديميترييف: الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة

سبوتنيك عربي

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديميترييف: "الجميع يتخلى عن السفينة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T21:45+0000

2026-02-09T21:45+0000

2026-02-09T21:48+0000

لندن

بريطانيا

العالم

أخبار العالم الآن

فضائح

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg

وكتب ديميترييف على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، اليوم الإثنين، معلقا على التقارير الإعلامية حول احتمال استقالة وورمالد: "الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة".وفي السياق ذاته، استقال رئيس ديوان رئيس الوزراء البريطاني، مورغان ماكسويني، أمس الأحد، مصرحا بأنه أيد شخصيا ترشيح السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، لمنصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار.وأشارت مجلة "سبكتاتور" إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.وقالت المجلة: "تداعيات قضية ماندلسون... قد تؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء (ستارمر) قبل وقت طويل من الكارثة المتوقعة في انتخابات مايو"، ووصفت القضية المرتبطة بالسفير السابق بأنها "مزيج سام من القذارة والفضيحة وانعدام الكفاءة".وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/أيلول، بسبب علاقاته مع إبستين. وفي يوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث أن ماندلسون سيغادر المجلس طوعًا.

https://sarabic.ae/20260209/داونينغ-ستريت-يحسم-أنباء-استقالة-رئيس-الوزراء-البريطاني-1110182194.html

https://sarabic.ae/20260124/البيت-الأبيض-يرد-على-وصف-رئيس-وزراء-بريطانيا-لتصريحات-ترامب-بأنها-مهينة-ومروعة-1109580983.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لندن, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, فضائح