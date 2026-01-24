البيت الأبيض يرد على وصف رئيس وزراء بريطانيا لتصريحات ترامب بأنها "مهينة ومروعة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/البيت-الأبيض-يرد-على-وصف-رئيس-وزراء-بريطانيا-لتصريحات-ترامب-بأنها-مهينة-ومروعة-1109580983.html
البيت الأبيض يرد على وصف رئيس وزراء بريطانيا لتصريحات ترامب بأنها "مهينة ومروعة"
البيت الأبيض يرد على وصف رئيس وزراء بريطانيا لتصريحات ترامب بأنها "مهينة ومروعة"
سبوتنيك عربي
رد البيت الأبيض على انتقادات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تصريحاته عن دور قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T09:53+0000
2026-01-24T09:53+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_0:66:1272:782_1920x0_80_0_0_455567fed1b83d3fb7b4da69458882a5.jpg
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "الرئيس ترامب محقٌ تماما في تصريحاته، فقد قدمت أمريكا لحلف "الناتو" أكثر مما قدّمته أي دولة أخرى في الحلف مجتمعة".ولم تقدم روجرز اعتذارا كما طلب ستارمر من ترامب، في بيانه أمس الجمعة.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الرئيس الأمريكي "كان مخطئا في التقليل من شأن دور قوات "الناتو"، بما في ذلك القوات البريطانية، في أفغانستان"، وأكد أن خدمتهم وتضحياتهم "لن تُنسى أبدا".وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وصف أمس الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان بأنها "مهينة ومروعة بكل صراحة"، واقترح أن يقدم ترامب اعتذارا عن تصريحاته.وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث قال إن قوات "الناتو" ظلت "بعيدة قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان".وأضاف ترامب: "لم نحتج إليهم قط. سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات، وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلا".وردا على هذا، قال ستارمر، في بيان مصور له على منصة "إكس": "اسمحوا لي أن أبدأ بتكريم 457 من جنودنا البواسل الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان، لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم، كما أن هناك العديد من الجرحى، بعضهم بإصابات غيّرت مجرى حياتهم".وأردف: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة، بل ومروعة، ولا أستغرب ما سببته من ألم لأحباء الشهداء والجرحى، بل ولجميع أنحاء البلاد".وسجلت بريطانيا ثاني أكبر عدد من الخسائر في أفغانستان بعد الولايات المتحدة، التي فقدت أكثر من 2400 جندي.وشاركت القوات المسلحة البريطانية بأكثر من 150 ألف عنصر في أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول 2001 حتى أغسطس/ آب 2021، وكان من بينهم الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث الأصغر، الذي خدم في مهمتين عسكريتين عامي 2007–2008 لمدة 10 أسابيع، ثم بين سبتمبر 2012 ويناير/ كانون الثاني 2013.
https://sarabic.ae/20250829/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يخطط-لإعادة-البنية-التحتية-العسكرية-لحلف-الناتو-إلى-أفغانستان-1104259600.html
https://sarabic.ae/20250514/محلل-سياسي-عدم-محاسبة-بريطانيا-على-جرائمها-في-أفغانستان-يؤكد-ازدواجية-المعايير-1100533581.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107898338_71:0:1202:848_1920x0_80_0_0_24b5b7aac24fd32cacf0793b7afb008b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

البيت الأبيض يرد على وصف رئيس وزراء بريطانيا لتصريحات ترامب بأنها "مهينة ومروعة"

09:53 GMT 24.01.2026
© Photo / Unsplash/ Remington Wigzell البيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Photo / Unsplash/ Remington Wigzell
تابعنا عبر
رد البيت الأبيض على انتقادات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تصريحاته عن دور قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "الرئيس ترامب محقٌ تماما في تصريحاته، فقد قدمت أمريكا لحلف "الناتو" أكثر مما قدّمته أي دولة أخرى في الحلف مجتمعة".
ولم تقدم روجرز اعتذارا كما طلب ستارمر من ترامب، في بيانه أمس الجمعة.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الرئيس الأمريكي "كان مخطئا في التقليل من شأن دور قوات "الناتو"، بما في ذلك القوات البريطانية، في أفغانستان"، وأكد أن خدمتهم وتضحياتهم "لن تُنسى أبدا".
الشرطة في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان
29 أغسطس 2025, 07:29 GMT
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وصف أمس الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان بأنها "مهينة ومروعة بكل صراحة"، واقترح أن يقدم ترامب اعتذارا عن تصريحاته.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث قال إن قوات "الناتو" ظلت "بعيدة قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان".
وأضاف ترامب: "لم نحتج إليهم قط. سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات، وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلا".
وردا على هذا، قال ستارمر، في بيان مصور له على منصة "إكس": "اسمحوا لي أن أبدأ بتكريم 457 من جنودنا البواسل الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان، لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم، كما أن هناك العديد من الجرحى، بعضهم بإصابات غيّرت مجرى حياتهم".
وأردف: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة، بل ومروعة، ولا أستغرب ما سببته من ألم لأحباء الشهداء والجرحى، بل ولجميع أنحاء البلاد".
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
محلل سياسي: عدم محاسبة بريطانيا على جرائمها في أفغانستان يؤكد ازدواجية المعايير
14 مايو 2025, 13:16 GMT
وسجلت بريطانيا ثاني أكبر عدد من الخسائر في أفغانستان بعد الولايات المتحدة، التي فقدت أكثر من 2400 جندي.
وشاركت القوات المسلحة البريطانية بأكثر من 150 ألف عنصر في أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول 2001 حتى أغسطس/ آب 2021، وكان من بينهم الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث الأصغر، الذي خدم في مهمتين عسكريتين عامي 2007–2008 لمدة 10 أسابيع، ثم بين سبتمبر 2012 ويناير/ كانون الثاني 2013.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала