مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن أجهزة الاستخبارات الغربية تُدبّر مخططاتٍ لزعزعة استقرار أفغانستان، وتخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أفغانستان.
وقال شويغو في مقال له نُشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "العامل المرتبط بشكل مباشر بإنتاج المخدرات في أفغانستان، يبقى نشاط الجماعات الإرهابية في الإمارة".
وكتب شويغو: "بحسب تقديراتنا، يوجد في أفغانستان نحو 20 منظمة إرهابية دولية يبلغ مجموع مسلحيها أكثر من 23 ألف مسلح، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة والعالم".
وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان، من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن طالقلق الأكبر ناجم عن أنشطة الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد دعم، خاصة في شرق وشمال وشمال شرقي البلاد".
وأضاف شويغو: "تبذل القيادة الأفغانية أقصى جهودها لمكافحة الإرهاب، وكابول تقضي بانتظام على مسلحي "داعش". وبالطبع، لولا العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طالبان، لكانت هذه المعركة أكثر فعالية".
وشدد على أن "الوضع يتفاقم بسبب الوقائع المسجلة لنقل المسلحين من مناطق أخرى من العالم إلى أفغانستان. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الأعمال تنفذها أجهزة خاصة تابعة لعدد من الدول الغربية، التي تواصل التخطيط لزعزعة استقرار المنطقة، وإنشاء بؤر عدم استقرار مزمنة بالقرب من روسيا والصين وإيران، من خلال جماعات متطرفة معادية لطالبان".
وأوضح أنه "على الرغم من الرفض الرسمي للاعتراف بقوة طالبان، فإن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تسعى إلى التقارب مع كابول، حيث قامت وفود من هذه الدول في الآونة الأخيرة بزيارة أفغانستان بشكل متكرر".
وفي وقت سابق، أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، في وقت سابق، أن السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، وقالت: "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى رتبة سفير.
وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو
، سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.