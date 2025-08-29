مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان

عربي
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران-عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يخطط-لإعادة-البنية-التحتية-العسكرية-لحلف-الناتو-إلى-أفغانستان-1104259600.html
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن أجهزة الاستخبارات الغربية تُدبّر مخططاتٍ لزعزعة استقرار أفغانستان، وتخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف شمال... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T07:29+0000
2025-08-29T07:29+0000
أفغنستان
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104496/76/1044967625_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_79b82cfd1bdc5fe3578c42f20b4ab18d.jpg
وقال شويغو في مقال له نُشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "العامل المرتبط بشكل مباشر بإنتاج المخدرات في أفغانستان، يبقى نشاط الجماعات الإرهابية في الإمارة".وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان، من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات.وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن طالقلق الأكبر ناجم عن أنشطة الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد دعم، خاصة في شرق وشمال وشمال شرقي البلاد".وأضاف شويغو: "تبذل القيادة الأفغانية أقصى جهودها لمكافحة الإرهاب، وكابول تقضي بانتظام على مسلحي "داعش". وبالطبع، لولا العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طالبان، لكانت هذه المعركة أكثر فعالية".وأوضح أنه "على الرغم من الرفض الرسمي للاعتراف بقوة طالبان، فإن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تسعى إلى التقارب مع كابول، حيث قامت وفود من هذه الدول في الآونة الأخيرة بزيارة أفغانستان بشكل متكرر".وفي وقت سابق، أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى رتبة سفير.وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو، سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب
https://sarabic.ae/20250828/شويغو-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-استقرار-الأوضاع-في-أفغانستان-1104254021.html
https://sarabic.ae/20250703/الخارجية-الروسية-تؤكد-اعتراف-موسكو-رسميا-بإمارة-أفغانستان-الإسلامية-1102326561.html
أفغنستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104496/76/1044967625_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ee92692552eea74e4656de4d60de1a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أفغنستان, روسيا, الناتو
أفغنستان, روسيا, الناتو

مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان

07:29 GMT 29.08.2025
© AP Photo / Rahmat Gulالشرطة في أفغانستان
الشرطة في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن أجهزة الاستخبارات الغربية تُدبّر مخططاتٍ لزعزعة استقرار أفغانستان، وتخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أفغانستان.
وقال شويغو في مقال له نُشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "العامل المرتبط بشكل مباشر بإنتاج المخدرات في أفغانستان، يبقى نشاط الجماعات الإرهابية في الإمارة".

وكتب شويغو: "بحسب تقديراتنا، يوجد في أفغانستان نحو 20 منظمة إرهابية دولية يبلغ مجموع مسلحيها أكثر من 23 ألف مسلح، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة والعالم".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان، من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن طالقلق الأكبر ناجم عن أنشطة الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد دعم، خاصة في شرق وشمال وشمال شرقي البلاد".
سيرغي شويغو خلال اجتماع غير رسمي للممثلين الساميين لدول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
شويغو: روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الأوضاع بأفغانستان
أمس, 21:55 GMT
وأضاف شويغو: "تبذل القيادة الأفغانية أقصى جهودها لمكافحة الإرهاب، وكابول تقضي بانتظام على مسلحي "داعش". وبالطبع، لولا العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طالبان، لكانت هذه المعركة أكثر فعالية".

وشدد على أن "الوضع يتفاقم بسبب الوقائع المسجلة لنقل المسلحين من مناطق أخرى من العالم إلى أفغانستان. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الأعمال تنفذها أجهزة خاصة تابعة لعدد من الدول الغربية، التي تواصل التخطيط لزعزعة استقرار المنطقة، وإنشاء بؤر عدم استقرار مزمنة بالقرب من روسيا والصين وإيران، من خلال جماعات متطرفة معادية لطالبان".

وأوضح أنه "على الرغم من الرفض الرسمي للاعتراف بقوة طالبان، فإن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تسعى إلى التقارب مع كابول، حيث قامت وفود من هذه الدول في الآونة الأخيرة بزيارة أفغانستان بشكل متكرر".
سفارة أفغانستان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
الخارجية الروسية تؤكد اعتراف موسكو رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية
3 يوليو, 18:36 GMT
وفي وقت سابق، أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، في وقت سابق، أن السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، وقالت: "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى رتبة سفير.
وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو، سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала