مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان

2025-08-29T07:29+0000

2025-08-29T07:29+0000

2025-08-29T07:29+0000

أفغنستان

روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104496/76/1044967625_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_79b82cfd1bdc5fe3578c42f20b4ab18d.jpg

وقال شويغو في مقال له نُشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "العامل المرتبط بشكل مباشر بإنتاج المخدرات في أفغانستان، يبقى نشاط الجماعات الإرهابية في الإمارة".وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان، من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات.وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن طالقلق الأكبر ناجم عن أنشطة الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، التي لديها معسكرات تدريب وقواعد دعم، خاصة في شرق وشمال وشمال شرقي البلاد".وأضاف شويغو: "تبذل القيادة الأفغانية أقصى جهودها لمكافحة الإرهاب، وكابول تقضي بانتظام على مسلحي "داعش". وبالطبع، لولا العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طالبان، لكانت هذه المعركة أكثر فعالية".وأوضح أنه "على الرغم من الرفض الرسمي للاعتراف بقوة طالبان، فإن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تسعى إلى التقارب مع كابول، حيث قامت وفود من هذه الدول في الآونة الأخيرة بزيارة أفغانستان بشكل متكرر".وفي وقت سابق، أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى رتبة سفير.وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو، سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب

2025

