https://sarabic.ae/20250517/روسيا-وأفغانستان-توقعان-5-مذكرات-تفاهم-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-1100655222.html

روسيا وأفغانستان توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

روسيا وأفغانستان توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

سبوتنيك عربي

وقعت أفغانستان وروسيا خمس مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال الأفغاني الروسي في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حسبما أفاد... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T08:09+0000

2025-05-17T08:09+0000

2025-05-17T08:09+0000

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ووفقًا للمكتب، حضر مراسم التوقيع التي أقيمت يوم الجمعة، عبد الغني برادار أخوند، نائب رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية للشؤون الاقتصادية، وأليكسي أوفرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي.وتابع: "تطوير التعاون بين الشركات الخاصة الكبرى في أفغانستان وروسيا في قطاعات مثل استكشاف وإنتاج ومعالجة النفط والغاز في أفغانستان".وقال مكتب نائب رئيس الوزراء إن "الاتفاقيات تتعلق أيضًا بتعزيز التجارة الإقليمية وإنشاء مجمع صناعي ولوجستي"."منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي

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