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الكرملين: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن فقط إذا توصل الوفدان إلى اتفاقيات معينة
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روسيا وأفغانستان توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
روسيا وأفغانستان توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
سبوتنيك عربي
وقعت أفغانستان وروسيا خمس مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال الأفغاني الروسي في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حسبما أفاد... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T08:09+0000
2025-05-17T08:09+0000
روسيا
اقتصاد
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ووفقًا للمكتب، حضر مراسم التوقيع التي أقيمت يوم الجمعة، عبد الغني برادار أخوند، نائب رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية للشؤون الاقتصادية، وأليكسي أوفرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي.وتابع: "تطوير التعاون بين الشركات الخاصة الكبرى في أفغانستان وروسيا في قطاعات مثل استكشاف وإنتاج ومعالجة النفط والغاز في أفغانستان".وقال مكتب نائب رئيس الوزراء إن "الاتفاقيات تتعلق أيضًا بتعزيز التجارة الإقليمية وإنشاء مجمع صناعي ولوجستي"."منتدى قازان 2025" يفتح أبوابه للزوار بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
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روسيا, اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
روسيا, اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

روسيا وأفغانستان توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

08:09 GMT 17.05.2025
© АНО «Дирекция международных программ» / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© АНО «Дирекция международных программ»
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تابعنا عبر
وقعت أفغانستان وروسيا خمس مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال الأفغاني الروسي في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حسبما أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الأفغاني.
ووفقًا للمكتب، حضر مراسم التوقيع التي أقيمت يوم الجمعة، عبد الغني برادار أخوند، نائب رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية للشؤون الاقتصادية، وأليكسي أوفرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأوضح البيان أن "مذكرات التفاهم تشمل مجالات مثل النقل والترانزيت، وتنص على التعاون بين وزارتي النقل والطيران في أفغانستان وروسيا. كما تم التوصل إلى اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين".

وتابع: "تطوير التعاون بين الشركات الخاصة الكبرى في أفغانستان وروسيا في قطاعات مثل استكشاف وإنتاج ومعالجة النفط والغاز في أفغانستان".
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وقال مكتب نائب رئيس الوزراء إن "الاتفاقيات تتعلق أيضًا بتعزيز التجارة الإقليمية وإنشاء مجمع صناعي ولوجستي".
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