شويغو: روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الأوضاع في أفغانستان
شويغو: روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الأوضاع في أفغانستان
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان.
وقال شويغو في مقال نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "يبدو أن أمام أفغانستان الكثير من العمل الصعب لتحقيق الاستقرار في البلاد".وأضاف: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لطالبان في هذا المجال، بما في ذلك من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات مع كابول عبر الأجهزة الأمنية".كما اقترح شويغو إنشاء مجموعة اتصال بين أفغانستان ومنظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التعاون مع كابول.وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، وقالت: "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان.
وقال شويغو في مقال نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "يبدو أن أمام أفغانستان الكثير من العمل الصعب لتحقيق الاستقرار في البلاد".
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
أفغانستان: روسيا تخطو خطوة جريئة في التوقيت المناسب
4 يوليو, 11:31 GMT
وأضاف: "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لطالبان في هذا المجال، بما في ذلك من خلال تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات مع كابول عبر الأجهزة الأمنية".
كما اقترح شويغو إنشاء مجموعة اتصال بين أفغانستان ومنظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التعاون مع كابول.
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، وقالت: "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.
وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
