رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة

وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان بأنها "مهينة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث قال إن قوات "الناتو" ظلت "بعيدة قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان".وأضاف ترامب: "لم نحتج إليهم قط. سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات، وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلا".وردا على هذا، قال ستارمر، في بيان مصور له على منصة "إكس": "اسمحوا لي أن أبدأ بتكريم 457 من جنودنا البواسل الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان، لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم، كما أن هناك العديد من الجرحى، بعضهم بإصابات غيّرت مجرى حياتهم". وأردف: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة، بل ومروعة، ولا أستغرب ما سببته من ألم لأحباء الشهداء والجرحى، بل ولجميع أنحاء البلاد".وتابع ستارمر أنه "لو كان قد قال شيئا مماثلا لما قاله ترامب، لكان "سيعتذر بالتأكيد"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وفي وقت سابق، أكد داونينغ ستريت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مخطئ" في التقليل من شأن دور حلف "الناتو" والقوات البريطانية، مشيرا إلى أن القوات البريطانية خاضت عمليات قتالية متواصلة جنبا إلى جنب مع أمريكا و"الناتو"، وسقط 457 جنديا بريطانيا في أفغانستان، وأصيب "مئات" آخرون.

