رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-وزراء-بريطانيا-تصريحات-ترامب-بشأن-دور-الناتو-في-أفغانستان-مهينة-1109568583.html
رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة
رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان بأنها "مهينة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T18:05+0000
2026-01-23T18:05+0000
بريطانيا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_356efac75a25f505ac7663004c4d49c0.jpg
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث قال إن قوات "الناتو" ظلت "بعيدة قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان".وأضاف ترامب: "لم نحتج إليهم قط. سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات، وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلا".وردا على هذا، قال ستارمر، في بيان مصور له على منصة "إكس": "اسمحوا لي أن أبدأ بتكريم 457 من جنودنا البواسل الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان، لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم، كما أن هناك العديد من الجرحى، بعضهم بإصابات غيّرت مجرى حياتهم". وأردف: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة، بل ومروعة، ولا أستغرب ما سببته من ألم لأحباء الشهداء والجرحى، بل ولجميع أنحاء البلاد".وتابع ستارمر أنه "لو كان قد قال شيئا مماثلا لما قاله ترامب، لكان "سيعتذر بالتأكيد"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وفي وقت سابق، أكد داونينغ ستريت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مخطئ" في التقليل من شأن دور حلف "الناتو" والقوات البريطانية، مشيرا إلى أن القوات البريطانية خاضت عمليات قتالية متواصلة جنبا إلى جنب مع أمريكا و"الناتو"، وسقط 457 جنديا بريطانيا في أفغانستان، وأصيب "مئات" آخرون.
https://sarabic.ae/20250514/محلل-سياسي-عدم-محاسبة-بريطانيا-على-جرائمها-في-أفغانستان-يؤكد-ازدواجية-المعايير-1100533581.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_bacda9a6ec2b5bebe2fdeb21261eda4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أفغانستان اليوم
بريطانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أفغانستان اليوم

رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة

18:05 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Leon Nealالرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان بأنها "مهينة ومروعة بكل صراحة"، واقترح أن يقدم ترامب اعتذارا عن تصريحاته.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث قال إن قوات "الناتو" ظلت "بعيدة قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان".
وأضاف ترامب: "لم نحتج إليهم قط. سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات، وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلا".
وردا على هذا، قال ستارمر، في بيان مصور له على منصة "إكس": "اسمحوا لي أن أبدأ بتكريم 457 من جنودنا البواسل الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان، لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم، كما أن هناك العديد من الجرحى، بعضهم بإصابات غيّرت مجرى حياتهم".
وأردف: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة، بل ومروعة، ولا أستغرب ما سببته من ألم لأحباء الشهداء والجرحى، بل ولجميع أنحاء البلاد".
وتابع ستارمر أنه "لو كان قد قال شيئا مماثلا لما قاله ترامب، لكان "سيعتذر بالتأكيد"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
محلل سياسي: عدم محاسبة بريطانيا على جرائمها في أفغانستان يؤكد ازدواجية المعايير
14 مايو 2025, 13:16 GMT
وفي وقت سابق، أكد داونينغ ستريت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مخطئ" في التقليل من شأن دور حلف "الناتو" والقوات البريطانية، مشيرا إلى أن القوات البريطانية خاضت عمليات قتالية متواصلة جنبا إلى جنب مع أمريكا و"الناتو"، وسقط 457 جنديا بريطانيا في أفغانستان، وأصيب "مئات" آخرون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала