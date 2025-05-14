https://sarabic.ae/20250514/محلل-سياسي-عدم-محاسبة-بريطانيا-على-جرائمها-في-أفغانستان-يؤكد-ازدواجية-المعايير-1100533581.html

محلل سياسي: عدم محاسبة بريطانيا على جرائمها في أفغانستان يؤكد ازدواجية المعايير

محلل سياسي: عدم محاسبة بريطانيا على جرائمها في أفغانستان يؤكد ازدواجية المعايير

سبوتنيك عربي

قال الخبير والمحلل السياسي حسن حردان، إن القضية التي أثارتها التحقيقات الاستقصائية حول انتهاكات القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان، تطرح أسئلة عميقة حول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T13:16+0000

2025-05-14T13:16+0000

2025-05-14T13:16+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القوات البريطانية أفلتت من الالتزام بالقانون الدولي كما هو حال إسرائيل التي ترتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة من دون أي رادع.وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال أداء مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزّل وسجناء، من بينهم أطفال.وأوضح حردان أن المحاسبة ليست خياراً أخلاقياً فحسب، بل واجب قانوني بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصةً في حالات القتل غير القانوني والتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.شريعة الغابوتابع: "عندما تتقاعس بريطانيا عن محاسبة نفسها يزيد ذلك في إضعاف الثقة بآليات تطبيق العدالة، ويرسخ انطباعاً بأن القوى الكبرى فوق القانون، وهي تعتمد سياسة شريعة الغاب، التي تقوم على أن السلطة للأقوى.ويرى أن عدم المحاسبة يشجع على تكرار الانتهاكات، كما ظهر في تقارير سابقة عن جرائم مماثلة ارتكبتها القوات البريطانية في العراق.ويرى أن الأمر يرتبط كذلك بسيادة ازدواجية المعايير في دول الغرب، خاصة أن التناقض بين الخطاب والممارسة هو السائد، حيث تظهر بريطانيا - كغيرها من دول الغرب – فجوة كبيرة وصارخة بين خطابها الذي تدعي فيه الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطبيقه على ممارساتها وأفعالها، فبينما تدين انتهاكات الآخرين، تعيق التحقيقات في جرائم قواتها (مثل إغلاق ملفات "وحدة القوات الخاصة" المتهمة بقتل مدنيين في أفغانستان عام 2022).وشدد على عدم شفافية ومصداقية الإعلام الغربي، الذي يسلط الضوء على انتهاكات الخصوم، بينما يهمش جرائم قوات الدول التي ينتمي إليها، حيث أن هذه القضية لم تحظ بتغطية واسعة في انتهاكات ارتكبتها دولا ليست حليفة للغرب.بشأن تعويض أهالي الضحايا، يرى أنه في غياب استعداد بريطانيا لمحاسبة جنودها على الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبوها في أفغانستان وقبل ذلك في العراق، والاعتراف بحصول هذه الانتهاكات، فإنه من الصعب حصول عائلات الضحايا على تعويضات عبر المحاكم البريطانية، ومن ناحية إنشاء صندوق دولي للتعويضات في هذه الحالات، فإنه يحتاج إلى ضغط لإنشائه، ومن ثم ممارسة الضغط على الحكومة البريطانية لتمويله ودفع التعويضات.اختبار النظام العالميوتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-يندد-بجرائم-البريطانيين-في-أفغانستان-ويطالب-بالمساءلة-1100505129.html

https://sarabic.ae/20250513/خبير-عسكري-سوري-جرائم-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أفغانستان-تكشف-عن-انتهاكات-صارخة-للقانون-الدولي-1100501713.html

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