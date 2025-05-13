https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-يندد-بجرائم-البريطانيين-في-أفغانستان-ويطالب-بالمساءلة-1100505129.html
خبير أفغاني يندد بجرائم البريطانيين في أفغانستان ويطالب بالمساءلة
خبير أفغاني يندد بجرائم البريطانيين في أفغانستان ويطالب بالمساءلة
سبوتنيك عربي
وصف الخبير السياسي الأفغاني، بورنا صالحي، الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بـ"الفظائع التي لا يمكن إنكارها". 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:21+0000
2025-05-13T20:21+0000
2025-05-13T20:23+0000
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100494866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04b35b01ff31f0747ba9253b396e134.jpg
وقال صالحي لوكالة "سبوتنيك": "لقد ارتكبت القوات البريطانية جرائمها على افتراض أنها ستحاكم وفقاً لقوانينها الخاصة وليس وفقاً للقواعد الأفغانية المحلية، وتحت ذريعة أن حالة الحرب تسمح ببعض التساهل في سلوك القوات المسلحة".وأضاف: "الوضع داخل أفغانستان معقد؛ لأن حكومة هذا البلد لا تزال غير معترف به وليس له ممثل رسمي في الأمم المتحدة، وبعبارة أخرى، لا يزال الوضع السياسي والقانوني في أفغانستان غير مؤكد، ونتيجة لذلك، لا يمكن للأفغانيين المحرومين من حقوقهم سوى إدانة الفظائع التي ارتكبت ضد مواطنيهم".وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستانإعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/خبير-إيراني-يعلق-على-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-1100502601.html
أخبار أفغانستان اليوم
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100494866_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_69a722658f150680f0d9e0bab8b3aca0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, حصري
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, حصري
خبير أفغاني يندد بجرائم البريطانيين في أفغانستان ويطالب بالمساءلة
20:21 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 13.05.2025)
حصري
وصف الخبير السياسي الأفغاني، بورنا صالحي، الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بـ"الفظائع التي لا يمكن إنكارها".
وقال صالحي لوكالة "سبوتنيك": "لقد ارتكبت القوات البريطانية جرائمها على افتراض أنها ستحاكم وفقاً لقوانينها الخاصة وليس وفقاً للقواعد الأفغانية المحلية، وتحت ذريعة أن حالة الحرب تسمح ببعض التساهل في سلوك القوات المسلحة".
وتابع: "هذه الجرائم أثارت ردود فعل أخلاقية وإعلامية في أفغانستان، وأدت إلى إثارة قضية التعويض والمساءلة لهذه القوات على المستوى العالمي".
وأضاف: "الوضع داخل أفغانستان معقد؛ لأن حكومة هذا البلد لا تزال غير معترف به وليس له ممثل رسمي في الأمم المتحدة، وبعبارة أخرى، لا يزال الوضع السياسي والقانوني في أفغانستان غير مؤكد، ونتيجة لذلك، لا يمكن للأفغانيين المحرومين من حقوقهم سوى إدانة الفظائع التي ارتكبت ضد مواطنيهم".
وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.
وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.