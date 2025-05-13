https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html
محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستان
محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستان
سبوتنيك عربي
دعت كارين كواتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون، إلى محاكمة الجنود وقادتهم المتورطين في جرائم حرب بأفغانستان، معتبرة أن هذه الأفعال تذكر بالحروب... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:14+0000
2025-05-13T17:14+0000
2025-05-13T18:06+0000
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وقالت كواتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الأفعال التي ارتكبتها وحدات عسكرية في أفغانستان ليست نتيجة تصرفات فردية، بل تعكس طبيعة الحروب الاستعمارية"، مشيرة إلى أوجه تشابه مع حرب فيتنام قبل أكثر من 50 عامًا.وأكدت كواتكوفسكي أن الحرب بحد ذاتها مروعة، لكنها رأت أن هذه التقارير قد تكون جزءًا من دفاع استباقي عن الجيش الإسرائيلي.وطالبت كواتكوفسكي في منح الجنود وقادتهم المتورطين إجازة من دون أجر، ومحاكمتهم أمام محكمة قانونية، سواء عسكرية أو مدنية.وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/كيف-تخذل-الأحزاب-البريطانية-الناخبين-إرث-من-الوعود-المنقوصة-1100495180.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, حصري
محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستان
17:14 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 18:06 GMT 13.05.2025)
حصري
دعت كارين كواتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون، إلى محاكمة الجنود وقادتهم المتورطين في جرائم حرب بأفغانستان، معتبرة أن هذه الأفعال تذكر بالحروب الاستعمارية.
وقالت كواتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الأفعال التي ارتكبتها وحدات عسكرية في أفغانستان ليست نتيجة تصرفات فردية، بل تعكس طبيعة الحروب الاستعمارية"، مشيرة إلى أوجه تشابه مع حرب فيتنام قبل أكثر من 50 عامًا.
وأضافت أن الكشف عن هذه الأحداث الآن قد يكون محاولة لتخفيف الصدمة المتوقعة من تقارير عن "أنشطة مروعة" للجيش الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في غزة، حيث استهدف "مئات الآلاف من المدنيين والأطفال النائمين"، وهذه طريقة صحفية للتساهل مع الجيوش المذنبة وسياسيها الأكثر ذنبًا.
وأكدت كواتكوفسكي أن الحرب بحد ذاتها مروعة، لكنها رأت أن هذه التقارير قد تكون جزءًا من دفاع استباقي عن الجيش الإسرائيلي.
وطالبت كواتكوفسكي في منح الجنود وقادتهم المتورطين إجازة من دون أجر، ومحاكمتهم أمام محكمة قانونية، سواء عسكرية أو مدنية.
وأضافت أن الجيوش التي تتغاضى عن مثل هذه الأفعال تكون قد فقدت معنوياتها بالفعل، مؤكدة أن المحاكمات لن تُضعف الجيوش بل ستعزز احترام القانون.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.