https://sarabic.ae/20250513/كيف-تخذل-الأحزاب-البريطانية-الناخبين-إرث-من-الوعود-المنقوصة-1100495180.html

كيف تخذل الأحزاب البريطانية الناخبين.. ​​إرث من الوعود المنقوصة

كيف تخذل الأحزاب البريطانية الناخبين.. ​​إرث من الوعود المنقوصة

سبوتنيك عربي

في كثير من الأحيان تأتي الأحزاب السياسية إلى السلطة بوعود عظيمة، ثم تتخلى عنها بمجرد حصولها على مقعد في البرلمان. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T15:58+0000

2025-05-13T15:58+0000

2025-05-13T17:08+0000

العالم

بريطانيا

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سواء كان الأمر يتعلق بالتقشف المحافظ الذي يتنكر في صورة الاستقرار أو المثل التقدمية لحزب العمال، التي تنحرف نحو استرضاء الشركات، فقد أصبح الحزبان خبراء في تقديم خيبة الأمل.حزب المحافظين "توري" – سجل من الوعود المكسورةمنذ تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء في 2019، تعهد المحافظون بعدم فرض ضرائب جديدة. لكن الحقيقة جاءت مغايرة، حيث شهد عام 2021 زيادة في ضريبة التأمين الوطني، بينما تركت قرارات تجميد عتبات الضرائب العمال في موقف مالي صعب، مما قوض شعار "الضرائب المنخفضة" الذي تبناه الحزب.الصحة: زيادة التمويل تترك المستشفيات في معاناةوعدت الحكومة بزيادة تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بمقدار 34 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2023-2024، إلا أن هذا التمويل لم يكن كافيا لمواجهة التحديات الهائلة التي تعاني منها المنظومة، من أوقات انتظار قياسية، إلى بنية تحتية متدهورة، وإضرابات عمالية غير مسبوقة.الهجرة: "استعادة السيطرة" (ثم الفشل في المتابعة) لطالما أكد المحافظون أن اتفاقية "بريكست" ستؤدي إلى استعادة السيطرة على الحدود، إلا أن الأرقام تعكس واقعًا مختلفًا؛ فقد ارتفع صافي عدد المهاجرين إلى 745 ألفا، في وقت انهارت فيه خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، ما شكل فشلًا ذريعًا لأحد أبرز وعود الحزب.البيئة: مطالب بيئية، ولكن المزيد من التلوث البيئي أعلنت الحكومة التزامها بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لكن الإجراءات الفعلية تعاكس هذا المسار؛ إذ أجلت الحكومة حظر السيارات العاملة بالبنزين، ووافقت على فتح آبار نفطية جديدة، وهو ما يعكس دعما واضحا لصناعة الوقود الأحفوري، رغم خطاباتها المناخية.حزب العمال – المثل المحطمة والانحراف عن المبادئ حزب العمال لم يكن أفضل حالا، فقد بدأ توني بلير مشواره بوعود رنانة، من بينها تعهده عام 1997 بعدم فرض رسوم دراسية على الطلاب. لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا الالتزام، إذ تم فرض رسوم دراسية في عام 1998، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أكثر من 9,250 جنيها إسترلينيا، ما أوقع الطلاب تحت وطأة ديون متزايدة.حرب العراق.. "قوات حفظ السلام" التي بدأت الحرب روج حزب العمال لنفسه كقوة دبلوماسية تسعى للسلام، غير أن قرار توني بلير بالانخراط في حرب العراق، استنادا إلى مزاعم ثبت لاحقا زيفها، أدى إلى مقتل الملايين وتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط لعقود.الإسكان.. "مزيد من المنازل الاجتماعية" أما في ملف الإسكان، فبعد وعود ببناء المزيد من المساكن الاجتماعية، شهدت البلاد موجة من الخصخصة في عهد بلير وغوردون براون، ما أدى إلى فشل تلبية احتياجات السكان وتفاقم الأزمة الحالية.الاقتصاد.. من مفهوم كوربين إلى استسلام ستارمروفي الجانب الاقتصادي، قدم الحزب في برنامجا شمل تأميم السكك الحديدية والمرافق العامة وفرض ضرائب على الأثرياء عام 2019، لكن خلفه كير ستارمر اختار نهجا مغايرا، وتخلى عن أغلب تلك الإصلاحات لصالح توجهات وسطية تركز على الشركات.و يجد الناخب البريطاني نفسه محاصرا بين خيارين يفتقدان إلى الوفاء. وتبقى الأسئلة معلقة حول مدى قدرة الأحزاب على استعادة الثقة، في وقت تتعاظم فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250513/إعلام-بريطاني-يكشف-عناصر-من-القوات-الخاصة-البريطانية-متورطون-في-عمليات-قتل-غير-قانونية-بأفغانستان-1100495036.html

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