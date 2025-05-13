https://sarabic.ae/20250513/خبير-إيراني-يعلق-على-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-1100502601.html
خبير إيراني يعلق على جرائم بريطانيا في أفغانستان
خبير إيراني يعلق على جرائم بريطانيا في أفغانستان
سبوتنيك عربي
أكد الباحث الإيراني في الشأن الدولي، علي شير يزداني، أن التقرير الجديد عن جرائم القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان، والتي شملت إعدام مدنيين وأطفال، وسط... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T18:42+0000
2025-05-13T18:42+0000
2025-05-13T18:45+0000
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وقال يزداني لوكالة "سبوتنيك": "كشف تقرير جديد عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الغربية في أفغانستان، بما في ذلك إعدام مدنيين وأطفال خلال عمليات وصفت بـ"الإجرائية"، وأشار التقرير بشكل خاص إلى وحدات القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS"، التي عملت في سرية تامة.وأضاف يزداني أن الضغط الشعبي العالم وتحرك المؤسسات المستقلة أمران ضروريان لمعالجة هذه القضايا، مؤكدا أن تجاهل الاحتجاجات الأفغانية من شأنه أن يقوض المصداقية الأخلاقية لبريطانيا، وقد يزيد من التشكيك في ادعاءات الغرب بشأن حقوق الإنسان، مما قد يعزز نفوذ القوى المتنافسة في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستانإعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/خبير-عسكري-سوري-جرائم-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أفغانستان-تكشف-عن-انتهاكات-صارخة-للقانون-الدولي-1100501713.html
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حصري, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
خبير إيراني يعلق على جرائم بريطانيا في أفغانستان
18:42 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 18:45 GMT 13.05.2025)
حصري
أكد الباحث الإيراني في الشأن الدولي، علي شير يزداني، أن التقرير الجديد عن جرائم القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان، والتي شملت إعدام مدنيين وأطفال، وسط تحديات سياسية تعيق الملاحقات القضائية، تثير تساؤلات حول مصداقية الغرب في حقوق الإنسان.
وقال يزداني لوكالة "سبوتنيك": "كشف تقرير جديد عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الغربية في أفغانستان، بما في ذلك إعدام مدنيين وأطفال خلال عمليات وصفت بـ"الإجرائية"، وأشار التقرير بشكل خاص إلى وحدات القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS"، التي عملت في سرية تامة.
وأشار يزداني إلى أنه في حين أن الأدلة قد تؤدي إلى الملاحقات القضائية، فإن العقبات السياسية تجعل الملاحقات القضائية صعبة، وخاصة في القضايا التي تشمل الدول الغربية.
وأضاف يزداني أن الضغط الشعبي العالم وتحرك المؤسسات المستقلة أمران ضروريان لمعالجة هذه القضايا، مؤكدا أن تجاهل الاحتجاجات الأفغانية من شأنه أن يقوض المصداقية الأخلاقية لبريطانيا، وقد يزيد من التشكيك في ادعاءات الغرب بشأن حقوق الإنسان
، مما قد يعزز نفوذ القوى المتنافسة في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.