https://sarabic.ae/20250513/خبير-عسكري-سوري-جرائم-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أفغانستان-تكشف-عن-انتهاكات-صارخة-للقانون-الدولي-1100501713.html

خبير عسكري سوري: جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان تكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي

خبير عسكري سوري: جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان تكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي

سبوتنيك عربي

أفاد العميد السوري المتقاعد، سليمان سليمان، بأن التقارير التي تفيد بأن عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان ليست مجرد... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T18:26+0000

2025-05-13T18:26+0000

2025-05-13T18:31+0000

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بريطانيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وقال سليمان لوكالة "سبوتنيك": "إننا اليوم أمام فضيحة أخلاقية وقانونية تمس عمق العقيدة القتالية البريطانية، حيث تحولت القوات الخاصة، التي يفترض أنها نخبة الانضباط والاحتراف، إلى أدوات قتل خارج القانون، تمارس التصفية بدم بارد ضد المدنيين، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي".وتابع: "هذه الممارسات تعكس احتقارًا واضحًا لحياة الشعوب في دول الجنوب، وتحديدًا الشعوب الإسلامية، في إطار نظرة استعمارية متجذرة تتعامل مع الإنسان غير الأوروبي بوصفه أدنى مرتبة".عقيدة قتالية مبنية على الرعب والإخضاعوكشف العميد سليمان أن وحدات مثل "SAS" و"SBS" تشكلت تاريخيًا لأغراض تدخلية وعدوانية، وهي اليوم تستخدم كأذرع خفية لتنفيذ ما لا يمكن للجيش النظامي المجاهر به، وهذا يعيد إلى الأذهان ما قامت به بريطانيا في العراق، والآن أفغانستان، وعمليات سرية، واغتيالات، وتعذيب، وانتهاكات تحت غطاء الأمن القومي.وتابع قائلا إن مثل هذه العمليات وبعلم العسكري لا يمكن أن تتم دون علم القيادات العليا، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على العناصر المنفذة فقط، بل على رؤسائهم السياسيين والعسكريين في وزارة الدفاع البريطانية، وربما في رئاسة الحكومة نفسها.وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستانإعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان

https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html

https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-بريطانيا-أكثر-قسوة-وظلما-رغم-ادعائها-الديمقراطية-1100499032.html

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