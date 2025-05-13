https://sarabic.ae/20250513/خبير-عسكري-سوري-جرائم-القوات-الخاصة-البريطانية-في-أفغانستان-تكشف-عن-انتهاكات-صارخة-للقانون-الدولي-1100501713.html
خبير عسكري سوري: جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان تكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي
خبير عسكري سوري: جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان تكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أفاد العميد السوري المتقاعد، سليمان سليمان، بأن التقارير التي تفيد بأن عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان ليست مجرد... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T18:26+0000
2025-05-13T18:26+0000
2025-05-13T18:31+0000
حصري
بريطانيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال سليمان لوكالة "سبوتنيك": "إننا اليوم أمام فضيحة أخلاقية وقانونية تمس عمق العقيدة القتالية البريطانية، حيث تحولت القوات الخاصة، التي يفترض أنها نخبة الانضباط والاحتراف، إلى أدوات قتل خارج القانون، تمارس التصفية بدم بارد ضد المدنيين، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي".وتابع: "هذه الممارسات تعكس احتقارًا واضحًا لحياة الشعوب في دول الجنوب، وتحديدًا الشعوب الإسلامية، في إطار نظرة استعمارية متجذرة تتعامل مع الإنسان غير الأوروبي بوصفه أدنى مرتبة".عقيدة قتالية مبنية على الرعب والإخضاعوكشف العميد سليمان أن وحدات مثل "SAS" و"SBS" تشكلت تاريخيًا لأغراض تدخلية وعدوانية، وهي اليوم تستخدم كأذرع خفية لتنفيذ ما لا يمكن للجيش النظامي المجاهر به، وهذا يعيد إلى الأذهان ما قامت به بريطانيا في العراق، والآن أفغانستان، وعمليات سرية، واغتيالات، وتعذيب، وانتهاكات تحت غطاء الأمن القومي.وتابع قائلا إن مثل هذه العمليات وبعلم العسكري لا يمكن أن تتم دون علم القيادات العليا، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على العناصر المنفذة فقط، بل على رؤسائهم السياسيين والعسكريين في وزارة الدفاع البريطانية، وربما في رئاسة الحكومة نفسها.وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستانإعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html
https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-بريطانيا-أكثر-قسوة-وظلما-رغم-ادعائها-الديمقراطية-1100499032.html
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حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم
حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم
خبير عسكري سوري: جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان تكشف عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي
18:26 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 18:31 GMT 13.05.2025)
حصري
أفاد العميد السوري المتقاعد، سليمان سليمان، بأن التقارير التي تفيد بأن عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان ليست مجرد تسريبات عابرة، بل حقائق صادمة تؤكد أن ما جرى كان سياسة لا حادثة، ونهجًا دمويًا لا خطأً فرديًا.
وقال سليمان لوكالة "سبوتنيك": "إننا اليوم أمام فضيحة أخلاقية وقانونية تمس عمق العقيدة القتالية البريطانية، حيث تحولت القوات الخاصة، التي يفترض أنها نخبة الانضباط والاحتراف، إلى أدوات قتل خارج القانون، تمارس التصفية بدم بارد ضد المدنيين، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي".
وأضاف سليمان أنه وفقا لشهادات وتقارير صحفية وأممية، فقد لجأت عناصر من "SAS" و"SBS" إلى تنفيذ عمليات دهم ليلية تنتهي دوما بمقتل كل من في المنزل، أطفالا ونساءً ورجالا. سجناء أعدموا ميدانيًا، ومنازل أحرقت، دون أن يفتح تحقيق جدي، بل غالبا ما جرت تغطية هذه الجرائم تحت شعار "محاربة التمرد" أو "التهديد المحتمل".
وتابع: "هذه الممارسات تعكس احتقارًا واضحًا لحياة الشعوب في دول الجنوب، وتحديدًا الشعوب الإسلامية، في إطار نظرة استعمارية متجذرة تتعامل مع الإنسان غير الأوروبي بوصفه أدنى مرتبة".
عقيدة قتالية مبنية على الرعب والإخضاع
وكشف العميد سليمان أن وحدات مثل "SAS" و"SBS" تشكلت تاريخيًا لأغراض تدخلية وعدوانية، وهي اليوم تستخدم كأذرع خفية لتنفيذ ما لا يمكن للجيش النظامي المجاهر به، وهذا يعيد إلى الأذهان ما قامت به بريطانيا في العراق، والآن أفغانستان، وعمليات سرية، واغتيالات، وتعذيب، وانتهاكات تحت غطاء الأمن القومي.
وتابع قائلا إن مثل هذه العمليات وبعلم العسكري لا يمكن أن تتم دون علم القيادات العليا، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على العناصر المنفذة فقط، بل على رؤسائهم السياسيين والعسكريين في وزارة الدفاع البريطانية، وربما في رئاسة الحكومة نفسها.
وختم: "وعليه وبحسب هذه الشهادات والتقارير يجب إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة، واستدعاء القيادات العسكرية البريطانية للمساءلة، كما نناشد المنظمات الحقوقية الدولية والإعلام الحر إلى فضح هذه الجرائم والتأكيد على أن دماء أطفال أفغانستان ليست أقل شأنًا من أي دم بريطاني أو غربي".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.