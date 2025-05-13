https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-بريطانيا-أكثر-قسوة-وظلما-رغم-ادعائها-الديمقراطية-1100499032.html

خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية

خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية

سبوتنيك عربي

وصف الخبير السياسي الأفغاني، أحمد سعيدي، بريطانيا التي تروج لنفسها كمعقل للديمقراطية والعدالة، بأنها "أكثر قسوة وظلما" من غيرها. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T17:25+0000

2025-05-13T17:25+0000

2025-05-13T18:07+0000

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

بريطانيا

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dbcf3e68c2c36b1cd060fc103aa0021a.jpg

وقال سعيدي لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إفلات الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان من العقاب، إن "الدول التي تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية وتعتبر قوى عظمى، على سبيل المثال بريطانيا التي تعلن نفسها معقلا للديمقراطية والعدالة، تتحول في الواقع إلى أكثر قسوة وعدم كفاءة وعدم مسؤولية".وتابع: "هذه جرائم مروعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل، لكن للأسف، أعتقد أن ذلك سيبقى محصورًا في الإعلام ولن يؤدي إلى أي عواقب".وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان

https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html

أخبار أفغانستان اليوم

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, العالم, بريطانيا, حصري