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11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-بريطانيا-أكثر-قسوة-وظلما-رغم-ادعائها-الديمقراطية-1100499032.html
خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية
خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية
سبوتنيك عربي
وصف الخبير السياسي الأفغاني، أحمد سعيدي، بريطانيا التي تروج لنفسها كمعقل للديمقراطية والعدالة، بأنها "أكثر قسوة وظلما" من غيرها. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:25+0000
2025-05-13T18:07+0000
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وقال سعيدي لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إفلات الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان من العقاب، إن "الدول التي تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية وتعتبر قوى عظمى، على سبيل المثال بريطانيا التي تعلن نفسها معقلا للديمقراطية والعدالة، تتحول في الواقع إلى أكثر قسوة وعدم كفاءة وعدم مسؤولية".وتابع: "هذه جرائم مروعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل، لكن للأسف، أعتقد أن ذلك سيبقى محصورًا في الإعلام ولن يؤدي إلى أي عواقب".وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, بريطانيا, حصري
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, بريطانيا, حصري

خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية

17:25 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 18:07 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Rahmat Gulجنود بريطانيون في أفغانستان
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
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حصري
وصف الخبير السياسي الأفغاني، أحمد سعيدي، بريطانيا التي تروج لنفسها كمعقل للديمقراطية والعدالة، بأنها "أكثر قسوة وظلما" من غيرها.
وقال سعيدي لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إفلات الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان من العقاب، إن "الدول التي تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية وتعتبر قوى عظمى، على سبيل المثال بريطانيا التي تعلن نفسها معقلا للديمقراطية والعدالة، تتحول في الواقع إلى أكثر قسوة وعدم كفاءة وعدم مسؤولية".

وأضاف: "بريطانيا التي تسمي نفسها معقل الديمقراطية والعدالة هي في الواقع أكثر قسوة وظلماً من غيرها".

وتابع: "هذه جرائم مروعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل، لكن للأسف، أعتقد أن ذلك سيبقى محصورًا في الإعلام ولن يؤدي إلى أي عواقب".
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
محللة سابقة في البنتاعون تطالب بمحاكمة جنود وقادة بسبب جرائم حرب في أفغانستان
17:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.
إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
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