https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-بريطانيا-أكثر-قسوة-وظلما-رغم-ادعائها-الديمقراطية-1100499032.html
خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية
خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية
سبوتنيك عربي
وصف الخبير السياسي الأفغاني، أحمد سعيدي، بريطانيا التي تروج لنفسها كمعقل للديمقراطية والعدالة، بأنها "أكثر قسوة وظلما" من غيرها. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:25+0000
2025-05-13T17:25+0000
2025-05-13T18:07+0000
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
بريطانيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dbcf3e68c2c36b1cd060fc103aa0021a.jpg
وقال سعيدي لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إفلات الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان من العقاب، إن "الدول التي تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية وتعتبر قوى عظمى، على سبيل المثال بريطانيا التي تعلن نفسها معقلا للديمقراطية والعدالة، تتحول في الواقع إلى أكثر قسوة وعدم كفاءة وعدم مسؤولية".وتابع: "هذه جرائم مروعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل، لكن للأسف، أعتقد أن ذلك سيبقى محصورًا في الإعلام ولن يؤدي إلى أي عواقب".وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.إعلام بريطاني يكشف: عناصر من القوات الخاصة البريطانية متورطة بعمليات قتل غير قانونية في أفغانستان
https://sarabic.ae/20250513/محللة-سابقة-في-البنتاعون-تطالب-بمحاكمة-جنود-وقادة-بسبب-جرائم-الحرب-في-أفغانستان-1100498644.html
أخبار أفغانستان اليوم
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6e968cedae02b84971d0528276d2b794.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, بريطانيا, حصري
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, بريطانيا, حصري
خبير أفغاني: بريطانيا أكثر قسوة وظلما رغم تشدقها بالديمقراطية
17:25 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 18:07 GMT 13.05.2025)
حصري
وصف الخبير السياسي الأفغاني، أحمد سعيدي، بريطانيا التي تروج لنفسها كمعقل للديمقراطية والعدالة، بأنها "أكثر قسوة وظلما" من غيرها.
وقال سعيدي لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إفلات الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان من العقاب، إن "الدول التي تفتخر بمؤسساتها الديمقراطية وتعتبر قوى عظمى، على سبيل المثال بريطانيا التي تعلن نفسها معقلا للديمقراطية والعدالة، تتحول في الواقع إلى أكثر قسوة وعدم كفاءة وعدم مسؤولية".
وأضاف: "بريطانيا التي تسمي نفسها معقل الديمقراطية والعدالة هي في الواقع أكثر قسوة وظلماً من غيرها".
وتابع: "هذه جرائم مروعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. على المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل، لكن للأسف، أعتقد أن ذلك سيبقى محصورًا في الإعلام ولن يؤدي إلى أي عواقب".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية
، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.