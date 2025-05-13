https://sarabic.ae/20250513/خبير-سياسي-لـسبوتنيك-جرائم-بريطانيا-وأمريكا-والغرب-في-أفغانستان-أفظع-مما-كشفته-الوثائق-والتحقيقات-1100502832.html

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا وأمريكا والغرب في أفغانستان أفظع مما كشفته الوثائق والتحقيقات

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا وأمريكا والغرب في أفغانستان أفظع مما كشفته الوثائق والتحقيقات

سبوتنيك عربي

اعتبر الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتهام بعض التقارير للقوات الخاصة البريطانية بارتكاب عمليات قتل غير... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T18:54+0000

2025-05-13T18:54+0000

2025-05-13T19:14+0000

حصري

بريطانيا

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1e/1049984150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d11cfa1adbedc5cd3fa36553c8d33eba.jpg

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه العمليات لم تكن تتم من قبل بريطانيا فقط، بل من أمريكا وكل أعضاء حلف الناتو المشاركين في الحرب على أفغانستان، وكذلك شركات الأمن الخاضعة لسلطة تلك الدول، مؤكدًا أن العالم شاهد هذه الجرائم في أفغانستان.ويرى غباشي أن هذا التقرير فاضح، وكشف الكثير من الحقائق، لكنه لم يعلن عن كل الفظائع التي ارتكبتها القوات الأجنبية المرتزقة في أفغانستان، مستبعدًا أن يكون هناك أي محاكمة دولية لهذه الدول، أو للقادة التي ذكرت أسماؤهم في هذه الوثائق، وكشف عن تورطهم بهذه الانتهاكات.وأكد أن الوثائق التي كشفت عن هذه الانتهاكات والجرائم، أوضحت كذلك الكثير من الوقائع المشابهة التي مرت بها الكثير من الدول التي خضعت تحت الحكم والاحتلال العسكري للغرب.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مدى التستر الذي قد يكون قد حدث من قبل قيادة الجيش، خاصة في ظل الخلفية العسكرية الخاصة للعديد من كبار الضباط، بل وحتى بعض الوزراء البريطانيين السابقين.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.ويحذر التقرير من أن تجاهل مثل هذه الانتهاكات قد يفقد بريطانيا مكانتها الأخلاقية، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال – في حال ثبوتها – يجب أن يُحاكموا كمجرمي حرب.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250513/رئيس-المركز-الأفغاني-للإعلام-لـسبوتنيك-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-تفضح-الصورة-الحقيقية-للغرب-1100501949.html

https://sarabic.ae/20250513/خبير-إيراني-يعلق-على-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-1100502601.html

بريطانيا

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار