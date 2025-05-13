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https://sarabic.ae/20250513/خبير-سياسي-لـسبوتنيك-جرائم-بريطانيا-وأمريكا-والغرب-في-أفغانستان-أفظع-مما-كشفته-الوثائق-والتحقيقات-1100502832.html
خبير سياسي لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا وأمريكا والغرب في أفغانستان أفظع مما كشفته الوثائق والتحقيقات
خبير سياسي لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا وأمريكا والغرب في أفغانستان أفظع مما كشفته الوثائق والتحقيقات
سبوتنيك عربي
اعتبر الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتهام بعض التقارير للقوات الخاصة البريطانية بارتكاب عمليات قتل غير... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T18:54+0000
2025-05-13T19:14+0000
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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه العمليات لم تكن تتم من قبل بريطانيا فقط، بل من أمريكا وكل أعضاء حلف الناتو المشاركين في الحرب على أفغانستان، وكذلك شركات الأمن الخاضعة لسلطة تلك الدول، مؤكدًا أن العالم شاهد هذه الجرائم في أفغانستان.ويرى غباشي أن هذا التقرير فاضح، وكشف الكثير من الحقائق، لكنه لم يعلن عن كل الفظائع التي ارتكبتها القوات الأجنبية المرتزقة في أفغانستان، مستبعدًا أن يكون هناك أي محاكمة دولية لهذه الدول، أو للقادة التي ذكرت أسماؤهم في هذه الوثائق، وكشف عن تورطهم بهذه الانتهاكات.وأكد أن الوثائق التي كشفت عن هذه الانتهاكات والجرائم، أوضحت كذلك الكثير من الوقائع المشابهة التي مرت بها الكثير من الدول التي خضعت تحت الحكم والاحتلال العسكري للغرب.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مدى التستر الذي قد يكون قد حدث من قبل قيادة الجيش، خاصة في ظل الخلفية العسكرية الخاصة للعديد من كبار الضباط، بل وحتى بعض الوزراء البريطانيين السابقين.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.ويحذر التقرير من أن تجاهل مثل هذه الانتهاكات قد يفقد بريطانيا مكانتها الأخلاقية، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال – في حال ثبوتها – يجب أن يُحاكموا كمجرمي حرب.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250513/رئيس-المركز-الأفغاني-للإعلام-لـسبوتنيك-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-تفضح-الصورة-الحقيقية-للغرب-1100501949.html
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حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا وأمريكا والغرب في أفغانستان أفظع مما كشفته الوثائق والتحقيقات

18:54 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 19:14 GMT 13.05.2025)
© Sputnik . Stringer  / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021
تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
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اعتبر الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتهام بعض التقارير للقوات الخاصة البريطانية بارتكاب عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان، غير مستغرب وصحيح.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه العمليات لم تكن تتم من قبل بريطانيا فقط، بل من أمريكا وكل أعضاء حلف الناتو المشاركين في الحرب على أفغانستان، وكذلك شركات الأمن الخاضعة لسلطة تلك الدول، مؤكدًا أن العالم شاهد هذه الجرائم في أفغانستان.
محافظة باكتيكا، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
رئيس المركز الأفغاني للإعلام لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا في أفغانستان تفضح الصورة الحقيقية للغرب
18:35 GMT
وأكد أن وقائع مشابهة قامت بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وكان سجن أبو غريب شاهد عيان على هذه الانتهاكات، وكذلك شهدت الكثير من الأماكن التي غزتها أمريكا وبريطانيا أو الغرب بشكل عام جرائم مشابهة.
ويرى غباشي أن هذا التقرير فاضح، وكشف الكثير من الحقائق، لكنه لم يعلن عن كل الفظائع التي ارتكبتها القوات الأجنبية المرتزقة في أفغانستان، مستبعدًا أن يكون هناك أي محاكمة دولية لهذه الدول، أو للقادة التي ذكرت أسماؤهم في هذه الوثائق، وكشف عن تورطهم بهذه الانتهاكات.
وأكد أن الوثائق التي كشفت عن هذه الانتهاكات والجرائم، أوضحت كذلك الكثير من الوقائع المشابهة التي مرت بها الكثير من الدول التي خضعت تحت الحكم والاحتلال العسكري للغرب.
وكشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.
وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
خبير إيراني يعلق على جرائم بريطانيا في أفغانستان
18:42 GMT
ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مدى التستر الذي قد يكون قد حدث من قبل قيادة الجيش، خاصة في ظل الخلفية العسكرية الخاصة للعديد من كبار الضباط، بل وحتى بعض الوزراء البريطانيين السابقين.
وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
ويحذر التقرير من أن تجاهل مثل هذه الانتهاكات قد يفقد بريطانيا مكانتها الأخلاقية، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال – في حال ثبوتها – يجب أن يُحاكموا كمجرمي حرب.
ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
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