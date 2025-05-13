https://sarabic.ae/20250513/رئيس-المركز-الأفغاني-للإعلام-لـسبوتنيك-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-تفضح-الصورة-الحقيقية-للغرب-1100501949.html

رئيس المركز الأفغاني للإعلام لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا في أفغانستان تفضح الصورة الحقيقية للغرب

رئيس المركز الأفغاني للإعلام لـ"سبوتنيك": جرائم بريطانيا في أفغانستان تفضح الصورة الحقيقية للغرب

سبوتنيك عربي

أشاد عبد الجبار بهير، رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، بالكشف عن تورط القوات الخاصة البريطانية في عمليات قتل غير قانونية بأفغانستان. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T18:35+0000

2025-05-13T18:35+0000

2025-05-13T18:35+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الاكتشافات ليست ظاهرة جديدة، حيث ارتكب الحلف الأطلسي الكثير من جرائم الحرب في أفغانستان، طيلة 20 عاما من الاحتلال الأمريكي، حيث استهدف الأطفال والأبرياء العزل والمدنيين، فيما يعرف بـ "العمليات الليلية"، التي أذاقت الشعب الأفغاني الويلات.وقال إن هناك اعترافات بريطانية سابقة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وكذلك الكشف عن تورط القوات الخاصة الأسترالية في جرائم مشابهة، مؤكدًا أن الحكومة الأفغانية ترحب بأن يكون هناك تحقيق محايد حول الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع: "20 عاما من الحرب والاحتلال الغربي، عاش الأفغانيون كل أنواع التشتت والتعذيب والدمار، عبر جرائم حرب وانتهاكات قامت بها الجيوش الأجنبية المشاركة في العدوان، ولعل الأيام المقبلة سوف تكشف عن الفظائع والجرائم التي ارتكبتها باقي الدول الغربية في أفغانستان".وعن توقعاته بشأن محاسبة المتورطين في هذه الأعمال، يستبعد بهير أن يُقدم المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على محاكمة هذه الدول، أو المسهمة في إعادة الأمن والسلام وضمان استقرار أفغانستان وعدم العودة مجددا لهذه الحروب المدمرة.واستطرد: "لن تجرؤ أي محكمة دولية على محاكمة كل من شارك في هذه الجرائم ضد الشعب الأفغاني، ولن يخرج من المجتمع الدولي أي حكم عادل في حق الويلات والتعذيب والتشتيت الذي ذاقه الشعب من أولئك الذين شاركوا في الاحتلال من الحلف الأطلسي".ويرى أن كشف هذه الجرائم خطوة مهمة لإظهار حقيقة صورة المجتمع الغربي، الذي يدافع عن حقوق الإنسان والمدنيين وعن الحريات، وإظهار أن هذه الشعارات لا يتم الالتزام بها سوى من أجل تحقيق مصالحهم، حيث يمارسون كل الجرائم التي تخدمهم في أي بقعة من بقاع الأرض.وكشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مدى التستر الذي قد يكون قد حدث من قبل قيادة الجيش، خاصة في ظل الخلفية العسكرية الخاصة للعديد من كبار الضباط، بل وحتى بعض الوزراء البريطانيين السابقين.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.كما يسلط الضوء على غياب الإشراف الفعال، ويتساءل عن دور الضباط المسؤولين، وكيف يمكن لوحدات عسكرية نخبوية أن تعمل دون رقيب أو محاسبة.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250513/إعلام-بريطاني-يكشف-عناصر-من-القوات-الخاصة-البريطانية-متورطون-في-عمليات-قتل-غير-قانونية-بأفغانستان-1100495036.html

https://sarabic.ae/20241224/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-الخطأ-الرئيسي-لواشنطن-في-أفغانستان-1096144409.html

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