https://sarabic.ae/20241224/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-الخطأ-الرئيسي-لواشنطن-في-أفغانستان-1096144409.html

إعلام أمريكي يكشف عن الخطأ الرئيسي لواشنطن في أفغانستان

إعلام أمريكي يكشف عن الخطأ الرئيسي لواشنطن في أفغانستان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجهود الأمريكية لتشكيل ميليشيات موالية للحكومة في شمال أفغانستان انتهت بالفشل، بسبب تورط قطاع الطرق والمنبوذين في هذه التشكيلات. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T19:39+0000

2024-12-24T19:39+0000

2024-12-24T19:39+0000

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081817478_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_03100221a5650b16dd5ddc3560f9660c.jpg

وفقًا لتلك الوسائل التي أجرت أكثر من 50 مقابلة في مقاطعة قندوز الشمالية كجزء من التحقيق، فقد ساعد الأمريكيون في تجنيد وتدريب وتمويل عصابات الميليشيات التي سرقت المنازل ودمرت مجتمعات بأكملها.وبحسب الصحيفة، فإن قادة طالبان لديهم رأي مماثل، ويعتبرون استخدام المجرمين ضدهم خطأً من الأمريكيين.وقال مطيع الله روحاني، القائد السابق لطالبان وهو الآن وزير الثقافة في قندوز: "لقد قامت الولايات المتحدة بتمكين قطاع الطرق والقتلة باسم مكافحة التمرد، لكن هذا لم يؤد إلا إلى دفع المزيد من الناس نحو طالبان".وغادر الرئيس الأفغاني آنذاك، أشرف غني، البلاد، وفي ليلة 31 أغسطس/آب، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهياً ما يقرب من 20 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

https://sarabic.ae/20241223/السعودية-تستأنف-العمل-بسفارتها-في-أفغانستان-بعد-3-سنوات-من-الإغلاق-1096096618.html

أخبار أفغانستان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية