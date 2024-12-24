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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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قوانين الاقتصاد
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إعلام أمريكي يكشف عن الخطأ الرئيسي لواشنطن في أفغانستان
إعلام أمريكي يكشف عن الخطأ الرئيسي لواشنطن في أفغانستان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجهود الأمريكية لتشكيل ميليشيات موالية للحكومة في شمال أفغانستان انتهت بالفشل، بسبب تورط قطاع الطرق والمنبوذين في هذه التشكيلات. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وفقًا لتلك الوسائل التي أجرت أكثر من 50 مقابلة في مقاطعة قندوز الشمالية كجزء من التحقيق، فقد ساعد الأمريكيون في تجنيد وتدريب وتمويل عصابات الميليشيات التي سرقت المنازل ودمرت مجتمعات بأكملها.وبحسب الصحيفة، فإن قادة طالبان لديهم رأي مماثل، ويعتبرون استخدام المجرمين ضدهم خطأً من الأمريكيين.وقال مطيع الله روحاني، القائد السابق لطالبان وهو الآن وزير الثقافة في قندوز: "لقد قامت الولايات المتحدة بتمكين قطاع الطرق والقتلة باسم مكافحة التمرد، لكن هذا لم يؤد إلا إلى دفع المزيد من الناس نحو طالبان".وغادر الرئيس الأفغاني آنذاك، أشرف غني، البلاد، وفي ليلة 31 أغسطس/آب، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهياً ما يقرب من 20 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
https://sarabic.ae/20241223/السعودية-تستأنف-العمل-بسفارتها-في-أفغانستان-بعد-3-سنوات-من-الإغلاق-1096096618.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي يكشف عن الخطأ الرئيسي لواشنطن في أفغانستان

19:39 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Omid Haqjooتداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Omid Haqjoo
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجهود الأمريكية لتشكيل ميليشيات موالية للحكومة في شمال أفغانستان انتهت بالفشل، بسبب تورط قطاع الطرق والمنبوذين في هذه التشكيلات.
وفقًا لتلك الوسائل التي أجرت أكثر من 50 مقابلة في مقاطعة قندوز الشمالية كجزء من التحقيق، فقد ساعد الأمريكيون في تجنيد وتدريب وتمويل عصابات الميليشيات التي سرقت المنازل ودمرت مجتمعات بأكملها.

وجاء في المقال: "كانت هذه الكارثة التي رعتها الدولة عاملاً رئيسياً في سقوط أفغانستان، على الرغم من عقدين من السيطرة و2 تريليون دولار من الأموال الأمريكية".

وبحسب الصحيفة، فإن قادة طالبان لديهم رأي مماثل، ويعتبرون استخدام المجرمين ضدهم خطأً من الأمريكيين.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
السعودية تستأنف العمل بسفارتها في أفغانستان بعد 3 سنوات من الإغلاق
أمس, 23:10 GMT
وقال مطيع الله روحاني، القائد السابق لطالبان وهو الآن وزير الثقافة في قندوز: "لقد قامت الولايات المتحدة بتمكين قطاع الطرق والقتلة باسم مكافحة التمرد، لكن هذا لم يؤد إلا إلى دفع المزيد من الناس نحو طالبان".

وفي أوائل، أغسطس/آب 2021، كثفت حركة طالبان هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وأعلنت الحرب في اليوم التالي.

وغادر الرئيس الأفغاني آنذاك، أشرف غني، البلاد، وفي ليلة 31 أغسطس/آب، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهياً ما يقرب من 20 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
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