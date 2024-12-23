https://sarabic.ae/20241223/السعودية-تستأنف-العمل-بسفارتها-في-أفغانستان-بعد-3-سنوات-من-الإغلاق-1096096618.html

السعودية تستأنف العمل بسفارتها في أفغانستان بعد 3 سنوات من الإغلاق

السعودية تستأنف العمل بسفارتها في أفغانستان بعد 3 سنوات من الإغلاق

سبوتنيك عربي

استأنفت السفارة السعودية عملها في العاصمة الأفغانية كابول مجدداً، بعد توقف العمل فيها منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان في عام 2021. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

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إسلام أباد - سبوتنيك. قالت السفارة السعودية لدى كابول، في تغريدة عبر "إكس"، إنه "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للشعب الأفغاني الشقيق، فقد تقرر استئناف بعثة المملكة العربية السعودية في كابل لأعمالها اعتباراً من 22 ديسمبر".من جهتها، أشادت الحكومة الأفغانية بإعادة فتح السفارة السعودية في كابول، مشيرة إلى أن هذا القرار مهم لتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن حافظ ضياء أحمد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قوله: "نحن متفائلون بأن إعادة فتح هذه السفارة من شأنها أن تعزز العلاقات بين أفغانستان والمملكة العربية السعودية، وأن يتم التعامل مع القضايا التي تهم الأفغان في المملكة العربية السعودية على الفور، مع توفير التسهيلات الكافية".وكانت السفارة السعودية في كابول، على غرار البعثات الدبلوماسية الأخرى في أفغانستان، قد أغلقت أبوابها بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في 15 أغسطس/ آب 2021، حيث ألغت العديد من الدول التمثيل الدبلوماسي الرسمي في أفغانستان.ووفقاً لـ "طلوع نيوز" فإن فريقاً سعودياً قد عاد إلى أفغانستان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام لبدء الخدمات القنصلية، لكن بعد عام واحد توجه الفريق إلى باكستان بسبب مخاوف أمنية من البقاء في أفغانستان.من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أمس الأحد، إن الحكومة الأفغانية لديها تمثيل ومراكز دبلوماسية في أكثر من عشرين دولة تتولى الأنشطة القنصلية.وقال مجاهد، في حديث لـ "طلوع نيوز"، إنه "لدى أفغانستان تمثيل ومراكز دبلوماسية في أكثر من عشرين موقعاً تدير الأنشطة القنصلية، وهذه العملية آخذة في التوسع".

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