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"أنصار الله" تعلن استهداف موقعين عسكريين في إسرائيل
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https://sarabic.ae/20241219/بلينكن-ابن-سلمان-أخبرني-برفض-إقامة-السعودية-لعلاقات-مع-إسرائيل-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1095947277.html
بلينكن: ابن سلمان أخبرني برفض إقامة السعودية لعلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية
بلينكن: ابن سلمان أخبرني برفض إقامة السعودية لعلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من التطبيع بين السعودية وإسرائيل. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T08:02+0000
2024-12-19T08:02+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أنتوني بلينكن أن تحقيق السلام في قطاع غزة يُعد مطلبا سعوديا واضحا، إلى جانب وضع طريق موثوق به يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه دون هذا المسار أو الطريق المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية لن تكون هناك أي علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.وقال أنتوني بلينكن:وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه سمع من محمد بن سلمان أنه " لن تكون هناك أي علاقات دون وجود مسار واضح وموثوق به نحو إقامة الدولة الفلسطينية".وتجدد الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث قال السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر إن بلاده لن تطبع علاقتها مع إسرائيل دون حل الدولتين.وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شدد فيه على أن السعودية لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".وأوضح السفير السعودي، قائلا إن أن موقف المسؤولين السعوديين وحتى الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالاً للتطبيع.ومنذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 45 ألف قتيل ونحو 107 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20241023/بلينكن-يعتزم-بحث-مسألة-تطبيع-العلاقات-بين-السعودية-وإسرائيل-خلال-زيارته-للرياض-1094057539.html
https://sarabic.ae/20241218/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-اتفاق-يقضي-بوقف-الحرب-في-غزة-1095940475.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

بلينكن: ابن سلمان أخبرني برفض إقامة السعودية لعلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

08:02 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الرياض، السعودية، 5 فبراير/ شباط 2024
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الرياض، السعودية، 5 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أنتوني بلينكن أن تحقيق السلام في قطاع غزة يُعد مطلبا سعوديا واضحا، إلى جانب وضع طريق موثوق به يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض
23 أكتوبر, 07:22 GMT
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه دون هذا المسار أو الطريق المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية لن تكون هناك أي علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وقال أنتوني بلينكن:

بالقدر الذي أصرت فيه السعودية على هذا الأمر قبل السابع من أكتوبرن فقد ازدادت قناعتها به الآن، وقد سمعت ذلك مباشرة من ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه سمع من محمد بن سلمان أنه " لن تكون هناك أي علاقات دون وجود مسار واضح وموثوق به نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
وتجدد الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث قال السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر إن بلاده لن تطبع علاقتها مع إسرائيل دون حل الدولتين.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق يقضي بوقف الحرب في غزة
أمس, 21:36 GMT
وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شدد فيه على أن السعودية لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".
وأوضح السفير السعودي، قائلا إن أن موقف المسؤولين السعوديين وحتى الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالاً للتطبيع.
ومنذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 45 ألف قتيل ونحو 107 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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