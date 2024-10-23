https://sarabic.ae/20241023/بلينكن-يعتزم-بحث-مسألة-تطبيع-العلاقات-بين-السعودية-وإسرائيل-خلال-زيارته-للرياض-1094057539.html
بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض
بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لافتًا إلى أن تلك الخطوة لا... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T07:22+0000
2024-10-23T07:22+0000
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القدس، 23 أكتوبر - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي من مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء إن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ما زال ممكنا وسنناقش هذا الأمر خلال زيارتي إلى الرياض".وأضاف أن "السعودية فاعل مهم في جميع القضايا فيما يخص غزة ولبنان وإيران".وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، يوم أمس الثلاثاء، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، شدد فيه على أن السعودية لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، كما تضمن حديثه توجيه رسالة إلى الدول والحركات في الشرق الأوسط، لفت فيها إلى أن المنطقة في غنى عن المزيد من الصراعات. وأوضح السفير السعودي، قائلا إن أن موقف المسؤولين السعوديين وحتى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالاً للتطبيع.
https://sarabic.ae/20241022/الجيش-الإيراني-السعودية-تطلب-إجراء-مناورة-بحرية-مشتركة-في-البحر-الأحمر-1094030993.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لافتًا إلى أن تلك الخطوة لا تزال ممكنة.
القدس، 23 أكتوبر - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي من مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء إن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ما زال ممكنا وسنناقش هذا الأمر خلال زيارتي إلى الرياض".
وأضاف أن "السعودية فاعل مهم في جميع القضايا فيما يخص غزة ولبنان وإيران".
وتجدد الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث قال السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر إن بلاده لن تطبع علاقتها مع إسرائيل دون حل الدولتين.
وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، يوم أمس الثلاثاء، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، شدد فيه على أن السعودية
لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، كما تضمن حديثه توجيه رسالة إلى الدول والحركات في الشرق الأوسط، لفت فيها إلى أن المنطقة في غنى عن المزيد من الصراعات.
وأوضح السفير السعودي، قائلا إن أن موقف المسؤولين السعوديين وحتى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالاً للتطبيع.