https://sarabic.ae/20241023/بلينكن-يعتزم-بحث-مسألة-تطبيع-العلاقات-بين-السعودية-وإسرائيل-خلال-زيارته-للرياض-1094057539.html

بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض

بلينكن يعتزم بحث مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال زيارته للرياض

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لافتًا إلى أن تلك الخطوة لا... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T07:22+0000

2024-10-23T07:22+0000

2024-10-23T07:22+0000

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القدس، 23 أكتوبر - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي من مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء إن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ما زال ممكنا وسنناقش هذا الأمر خلال زيارتي إلى الرياض".وأضاف أن "السعودية فاعل مهم في جميع القضايا فيما يخص غزة ولبنان وإيران".وجاءت تصريحات الأمير خالد بن بندر، خلال لقاء إذاعي أجراه مع بودكاست "باور بلاي"، يوم أمس الثلاثاء، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، شدد فيه على أن السعودية لا ترى مجالا للتطبيع مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية بموجب حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، كما تضمن حديثه توجيه رسالة إلى الدول والحركات في الشرق الأوسط، لفت فيها إلى أن المنطقة في غنى عن المزيد من الصراعات. وأوضح السفير السعودي، قائلا إن أن موقف المسؤولين السعوديين وحتى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صريح في هذا الصدد، حيث يتبنى وجهة النظر القائلة بأنه بدون حل الدولتين والتحرك نحو دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمة في القدس، لا نرى أن هناك مجالاً للتطبيع.

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