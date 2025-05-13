https://sarabic.ae/20250513/خبير-استراتيجي-أجهزة-الاستخبارات-الإنجليزية-نفذت-جرائم-بشعة-بحقوق-شعوب-أخرى-وتدعي-الديمقراطية-1100505711.html

خبير استراتيجي: أجهزة الاستخبارات الإنجليزية نفذت جرائم بشعة بحقوق شعوب أخرى وتدعي الديمقراطية

خبير استراتيجي: أجهزة الاستخبارات الإنجليزية نفذت جرائم بشعة بحقوق شعوب أخرى وتدعي الديمقراطية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن الجانب الغربي، وخاصة بريطانيا، يعيش حالة ازدواجية كبيرة، خاصة أن أجهزته ترتكب جرائم ضد شعوب أخرى... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T20:52+0000

2025-05-13T20:52+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإنجليز دائما ما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنهم في الوقت ذاته ينفذون جرائم قتل واغتيالات مخالفة لحقوق الإنسان تخدم أهداف أجهزة الاستخبارات الإنجليزية.ويرى أن المنظمات الدولية داخل وخارج بريطانيا يجب أن تعمل من أجل تعويض الضحايا الذين طالتهم الجرائم البريطانية.وكشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-يندد-بجرائم-البريطانيين-في-أفغانستان-ويطالب-بالمساءلة-1100505129.html

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