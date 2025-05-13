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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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نبض افريقيا
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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خبير استراتيجي: أجهزة الاستخبارات الإنجليزية نفذت جرائم بشعة بحقوق شعوب أخرى وتدعي الديمقراطية
خبير استراتيجي: أجهزة الاستخبارات الإنجليزية نفذت جرائم بشعة بحقوق شعوب أخرى وتدعي الديمقراطية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن الجانب الغربي، وخاصة بريطانيا، يعيش حالة ازدواجية كبيرة، خاصة أن أجهزته ترتكب جرائم ضد شعوب أخرى... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T20:52+0000
2025-05-13T20:52+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإنجليز دائما ما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنهم في الوقت ذاته ينفذون جرائم قتل واغتيالات مخالفة لحقوق الإنسان تخدم أهداف أجهزة الاستخبارات الإنجليزية.ويرى أن المنظمات الدولية داخل وخارج بريطانيا يجب أن تعمل من أجل تعويض الضحايا الذين طالتهم الجرائم البريطانية.وكشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250513/خبير-أفغاني-يندد-بجرائم-البريطانيين-في-أفغانستان-ويطالب-بالمساءلة-1100505129.html
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حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
حصري, بريطانيا, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

خبير استراتيجي: أجهزة الاستخبارات الإنجليزية نفذت جرائم بشعة بحقوق شعوب أخرى وتدعي الديمقراطية

20:52 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakisجنود بريطانيون في أفغانستان
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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حصري
قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن الجانب الغربي، وخاصة بريطانيا، يعيش حالة ازدواجية كبيرة، خاصة أن أجهزته ترتكب جرائم ضد شعوب أخرى بينما تتحدث هي عن جوانب تبدو براقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإنجليز دائما ما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنهم في الوقت ذاته ينفذون جرائم قتل واغتيالات مخالفة لحقوق الإنسان تخدم أهداف أجهزة الاستخبارات الإنجليزية.
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
خبير أفغاني يندد بجرائم البريطانيين في أفغانستان ويطالب بالمساءلة
20:21 GMT
ويرى أن المنظمات الدولية داخل وخارج بريطانيا يجب أن تعمل من أجل تعويض الضحايا الذين طالتهم الجرائم البريطانية.
ووفق الخبير العراقي، فإن أهالي الضحايا بحاجة لضمانات، إذا ما قرروا رفع قضايا والحصول على حقوقهم من الجانب البريطاني الذي نفذ الجرائم بحق الكثيرين في أفغانستان.
وكشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزل وسجناء، من بينهم أطفال.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتواصل فيه التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة بشأن مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية، لكن التقرير البريطاني الجديد كسر صمت عدد من المحاربين القدامى من القوات الخاصة، الذين قدموا شهادات مباشرة عن فظائع تمتد لسنوات، وأوسع بكثير من الفترة التي يشملها التحقيق القضائي الحالي.
وتحدث الشهود عن مشاهد مروعة، منها إعدام سجناء مكبلين وقتل أشخاص وهم نيام، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب.
وورد في التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، قد يكون تلقى تحذيرات متكررة من الرئيس الأفغاني آنذاك، حامد كرزاي، بشأن تجاوزات القوات الخاصة، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
ويعيد التحقيق فتح ملف شائك طالما أثيرت حوله شبهات، ويدعو إلى مساءلة شاملة داخل المؤسسة العسكرية البريطانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
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