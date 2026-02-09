"داونينغ ستريت" يحسم أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"داونينغ ستريت" يحسم أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني
"داونينغ ستريت" يحسم أنباء استقالة رئيس الوزراء البريطاني
أكد "داونينغ ستريت" اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، لن يستقيل من منصبه، في ظل تزايد الضغوط عليه، بعد يوم من رحيل كبير مساعديه. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
ووصف المتحدث الرسمي باسم ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بأنه "متفائل" و"واثق" في خطاب ألقاه أمام موظفيه، صباح اليوم.وردا على سؤال، حول ما إذا كان ستارمر سيستقيل اليوم، قال المتحدث: "لا، رئيس الوزراء يركز على المهمة الموكلة إليه، إنه يواصل عمله في إحداث التغيير في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وتأتي الأنباء بشأن تقديم كير ستارمر استقالته من منصبه، بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، أمس الأحد، باستقالته.كما أعلن، تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، اليوم الاثنين، وبشكل مفاجئ، استقالته من منصبه.وقال آلان في بيان مقتضب: "قررت التنحي لإتاحة الفرصة لتشكيل فريق جديد في رئاسة الوزراء، وأتمنى لرئيس الوزراء وفريقه كل التوفيق".وذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/أيار.وأشارت مجلة "سبكتاتور" إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.وقالت المجلة: "تداعيات قضية ماندلسون... قد تؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء (ستارمر) قبل وقت طويل من الكارثة المتوقعة في انتخابات مايو"، ووصفت القضية المرتبطة بالسفير السابق بأنها "مزيج سام من القذارة والفضيحة وانعدام الكفاءة".وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/أيلول، بسبب علاقاته مع إبستين. وفي يوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث أن ماندلسون سيغادر المجلس طوعًا.وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ذا صن" أن ماندلسون طمأن إبستين في عام 2008 بـ "محبة الأصدقاء" على خلفية القضية المرفوعة ضد إبستين بتهمة إجبار فتاة قاصر على ممارسة الدعارة.وأضافت الصحيفة أنه قبل فترة قصيرة من الحكم على إبستين بالسجن لمدة 18 شهرًا عقب اتفاق مع الادعاء، حثه ماندلسون على "القتال من أجل الإفراج المبكر". كما أعرب ماندلسون في رسائل عن غضبه من سير القضية ضد إبستين في الولايات المتحدة، ودعا الممول إلى التعامل معها "بروح فلسفية".وفي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية ومواد مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها الممول الراحل.
أكد "داونينغ ستريت" اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، لن يستقيل من منصبه، في ظل تزايد الضغوط عليه، بعد يوم من رحيل كبير مساعديه.
ووصف المتحدث الرسمي باسم ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بأنه "متفائل" و"واثق" في خطاب ألقاه أمام موظفيه، صباح اليوم.
وردا على سؤال، حول ما إذا كان ستارمر سيستقيل اليوم، قال المتحدث: "لا، رئيس الوزراء يركز على المهمة الموكلة إليه، إنه يواصل عمله في إحداث التغيير في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وتأتي الأنباء بشأن تقديم كير ستارمر استقالته من منصبه، بعدما تقدّم، مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، أمس الأحد، باستقالته.
كما أعلن، تيم آلان، مدير الاتصالات في "داونينغ ستريت"، اليوم الاثنين، وبشكل مفاجئ، استقالته من منصبه.
وقال آلان في بيان مقتضب: "قررت التنحي لإتاحة الفرصة لتشكيل فريق جديد في رئاسة الوزراء، وأتمنى لرئيس الوزراء وفريقه كل التوفيق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
رئيس وزراء بريطانيا: تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان مهينة
23 يناير, 18:05 GMT
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس الماضي، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأمريكي جيفري إبستين قد تكلف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر منصبه، إذ قد لا يتمكن السياسي من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو/أيار.
وأشارت مجلة "سبكتاتور" إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يكمن في أن النقاش حول علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه في منصب السفير لم يعد يقتصر على الأحاديث الخاصة، بل انتقل إلى البرلمان، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة ستارمر على تجاوز هذه الفضيحة.
وقالت المجلة: "تداعيات قضية ماندلسون... قد تؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء (ستارمر) قبل وقت طويل من الكارثة المتوقعة في انتخابات مايو"، ووصفت القضية المرتبطة بالسفير السابق بأنها "مزيج سام من القذارة والفضيحة وانعدام الكفاءة".
وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، في فبراير/شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر/أيلول، بسبب علاقاته مع إبستين. وفي يوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث أن ماندلسون سيغادر المجلس طوعًا.
وذكرت الملفات، أخيرا، اسم ماندلسون، إذ أظهرت الوثائق أنه تلقى من إبستين 75 ألف دولار، خلال عامي 2003 و2004.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
البيت الأبيض يرد على وصف رئيس وزراء بريطانيا لتصريحات ترامب بأنها "مهينة ومروعة"
24 يناير, 09:53 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ذا صن" أن ماندلسون طمأن إبستين في عام 2008 بـ "محبة الأصدقاء" على خلفية القضية المرفوعة ضد إبستين بتهمة إجبار فتاة قاصر على ممارسة الدعارة.
وأضافت الصحيفة أنه قبل فترة قصيرة من الحكم على إبستين بالسجن لمدة 18 شهرًا عقب اتفاق مع الادعاء، حثه ماندلسون على "القتال من أجل الإفراج المبكر". كما أعرب ماندلسون في رسائل عن غضبه من سير القضية ضد إبستين في الولايات المتحدة، ودعا الممول إلى التعامل معها "بروح فلسفية".
وفي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.
ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية ومواد مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها الممول الراحل.
