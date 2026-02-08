عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
https://sarabic.ae/20260208/بريطانيا-تراجع-مدفوعات-حصل-عليها-ماندلسون-على-خلفية-صلاته-بإبستين-1110129457.html
بريطانيا تراجع مدفوعات حصل عليها ماندلسون على خلفية صلاته بإبستين
بريطانيا تراجع مدفوعات حصل عليها ماندلسون على خلفية صلاته بإبستين
سبوتنيك عربي
أفادت وسيلة إعلامية بريطانية، نقلًا عن مصدر في "داونينغ ستريت" (رئاسة الحكومة البريطانية)، بأن الحكومة "ستراجع المدفوعات التي حصل عليها السفير البريطاني السابق... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T05:14+0000
2026-02-08T05:14+0000
بريطانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100666267_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_8fbca996164b22d3514bda585f8b935b.jpg
وبعد نشر وزارة العدل الأمريكية الدفعة الأخيرة من ملفات إبستين، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ماندلسون، كان قد أرسل في عام 2009، وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى إبستين، أثناء توليه منصب وزير الأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون. وعلى إثر ذلك، أطلقت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون، بسبب تمريره تلك الوثيقة.وقال المصدر للوسيلة الإعلامية: "في ضوء ما نعرفه الآن، ينبغي على ماندلسون، إما إعادة الأموال أو التبرع بها لجمعية خيرية لدعم الضحايا".وذكرت الوسيلة أنه "من المتوقع الإعلان قريبا في البرلمان البريطاني عن تفاصيل إضافية بشأن المدفوعات الحكومية، التي حصل عليها ماندلسون".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث، استقالة ماندلسون الطوعية من المجلس، فيما أعلن ستارمر، في اليوم التالي (الأربعاء)، عزمه تجريد السفير السابق المرتبط بإبستين من لقبه الأرستقراطي، متعهدًا بالكشف عن المعلومات المتعلقة به، باستثناء الوثائق المصنفة لـ"دواعٍ تتعلق بالأمن القومي".
https://sarabic.ae/20260207/فرنسا-تفتح-تحقيقا-مع-وزير-سابق-وابنته-على-خلفية-ملف-إبستين-1110087768.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100666267_247:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_ec4f1e4ae7fa5e32158e61f761703bd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا تراجع مدفوعات حصل عليها ماندلسون على خلفية صلاته بإبستين

05:14 GMT 08.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ضحكة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون مع الرئيس دونالد ترامب أثناء تلقيهما أسئلة من وسائل الإعلام بعد الإعلان عن اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسيلة إعلامية بريطانية، نقلًا عن مصدر في "داونينغ ستريت" (رئاسة الحكومة البريطانية)، بأن الحكومة "ستراجع المدفوعات التي حصل عليها السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، عند استقالته"، وذلك على خلفية التحقيق في صلاته بالممول الأمريكي المدان جيفري إبستين.
وبعد نشر وزارة العدل الأمريكية الدفعة الأخيرة من ملفات إبستين، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ماندلسون، كان قد أرسل في عام 2009، وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى إبستين، أثناء توليه منصب وزير الأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون. وعلى إثر ذلك، أطلقت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون، بسبب تمريره تلك الوثيقة.
وقال المصدر للوسيلة الإعلامية: "في ضوء ما نعرفه الآن، ينبغي على ماندلسون، إما إعادة الأموال أو التبرع بها لجمعية خيرية لدعم الضحايا".
وذكرت الوسيلة أنه "من المتوقع الإعلان قريبا في البرلمان البريطاني عن تفاصيل إضافية بشأن المدفوعات الحكومية، التي حصل عليها ماندلسون".
Head of the Arab World Institute Jack Lang - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين
أمس, 04:10 GMT

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عيّن ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة في فبراير 2025، قبل أن يُقال من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب صلاته بإبستين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث، استقالة ماندلسون الطوعية من المجلس، فيما أعلن ستارمر، في اليوم التالي (الأربعاء)، عزمه تجريد السفير السابق المرتبط بإبستين من لقبه الأرستقراطي، متعهدًا بالكشف عن المعلومات المتعلقة به، باستثناء الوثائق المصنفة لـ"دواعٍ تتعلق بالأمن القومي".
