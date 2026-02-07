فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين

https://sarabic.ae/20260207/فرنسا-تفتح-تحقيقا-مع-وزير-سابق-وابنته-على-خلفية-ملف-إبستين-1110087768.html
وأوضح مكتب الادعاء أن لانغ وابنته، سيخضعان للتحقيق بشبهة "غسل عائدات احتيال ضريبي مشدد"، على خلفية علاقات مالية مشتبه بها مع إبستين، المدان بجرائم اعتداءات جنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، خلال زيارته إلى أربيل في إقليم كردستان العراق: "تم استدعاؤه (لانغ) من قبل الوزارة وسيتم استقباله يوم الأحد"، مضيفًا: "المعطيات الأولية التي ظهرت في هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية".وأشار بارو إلى أن أولويته تتمثل في "ضمان حسن سير عمل المعهد"، موضحًا أن "مبلغ 12.3 مليون يورو، الذي يحصل عليه المعهد سنويًا من وزارة الخارجية يمثل نصف ميزانيته".ويُعد لانغ أبرز شخصية فرنسية يرد اسمها في أحدث دفعة من الوثائق الأمريكية المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019، أثناء احتجازه في السجن بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لانغ، الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس، توجّه مرارًا إلى إبستين طالبًا تمويلًا أو خدمات، في حين ورد اسم ابنته كارولين في ملفات شركة "أوفشور"، التي يملكها الممول الأمريكي الراحل بالاشتراك مع آخرين.ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية وموادا مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي ارتكبها الممول الراحل.
أفادت النيابة المالية الفرنسية، أمس الجمعة، بأنها فتحت تحقيقًا أوليًا مع الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ وابنته كارولين، عقب ما كُشف عنه في ملفات الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
وأوضح مكتب الادعاء أن لانغ وابنته، سيخضعان للتحقيق بشبهة "غسل عائدات احتيال ضريبي مشدد"، على خلفية علاقات مالية مشتبه بها مع إبستين، المدان بجرائم اعتداءات جنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، خلال زيارته إلى أربيل في إقليم كردستان العراق: "تم استدعاؤه (لانغ) من قبل الوزارة وسيتم استقباله يوم الأحد"، مضيفًا: "المعطيات الأولية التي ظهرت في هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية".
وأشار بارو إلى أن أولويته تتمثل في "ضمان حسن سير عمل المعهد"، موضحًا أن "مبلغ 12.3 مليون يورو، الذي يحصل عليه المعهد سنويًا من وزارة الخارجية يمثل نصف ميزانيته".
ويواجه جاك لانغ، وهو شخصية بارزة شغل سلسلة من المناصب الوزارية في حكومات فرنسية سابقة، ضغوطًا متزايدة للاستقالة من منصبه الحالي كرئيس لمعهد العالم العربي في باريس، بسبب ارتباط اسمه بملفات إبستين.
ويُعد لانغ أبرز شخصية فرنسية يرد اسمها في أحدث دفعة من الوثائق الأمريكية المرتبطة بإبستين
، الذي توفي عام 2019، أثناء احتجازه في السجن بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لانغ، الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس، توجّه مرارًا إلى إبستين طالبًا تمويلًا أو خدمات، في حين ورد اسم ابنته كارولين في ملفات شركة "أوفشور"، التي يملكها الممول الأمريكي الراحل بالاشتراك مع آخرين.
ويوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.
ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية
وموادا مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي ارتكبها الممول الراحل.