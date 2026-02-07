فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/فرنسا-تفتح-تحقيقا-مع-وزير-سابق-وابنته-على-خلفية-ملف-إبستين-1110087768.html
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين
سبوتنيك عربي
أفادت النيابة المالية الفرنسية، أمس الجمعة، بأنها فتحت تحقيقًا أوليًا مع الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ وابنته كارولين، عقب ما كُشف عنه في ملفات الممول... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T04:10+0000
2026-02-07T05:21+0000
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110087886_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_f8e432ca42533dbba018fa1000d289b1.jpg
وأوضح مكتب الادعاء أن لانغ وابنته، سيخضعان للتحقيق بشبهة "غسل عائدات احتيال ضريبي مشدد"، على خلفية علاقات مالية مشتبه بها مع إبستين، المدان بجرائم اعتداءات جنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، خلال زيارته إلى أربيل في إقليم كردستان العراق: "تم استدعاؤه (لانغ) من قبل الوزارة وسيتم استقباله يوم الأحد"، مضيفًا: "المعطيات الأولية التي ظهرت في هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية".وأشار بارو إلى أن أولويته تتمثل في "ضمان حسن سير عمل المعهد"، موضحًا أن "مبلغ 12.3 مليون يورو، الذي يحصل عليه المعهد سنويًا من وزارة الخارجية يمثل نصف ميزانيته".ويُعد لانغ أبرز شخصية فرنسية يرد اسمها في أحدث دفعة من الوثائق الأمريكية المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019، أثناء احتجازه في السجن بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لانغ، الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس، توجّه مرارًا إلى إبستين طالبًا تمويلًا أو خدمات، في حين ورد اسم ابنته كارولين في ملفات شركة "أوفشور"، التي يملكها الممول الأمريكي الراحل بالاشتراك مع آخرين.ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية وموادا مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي ارتكبها الممول الراحل.
https://sarabic.ae/20260204/إعلام-فضيحة-إبستين-قد-تطيح-برئيس-الوزراء-البريطاني-من-منصبه-1110002874.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110087886_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_34f0772f80e511c7c3a7d1554a74b4e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين

04:10 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 07.02.2026)
© AP Photo / Kamil ZihniogluHead of the Arab World Institute Jack Lang
Head of the Arab World Institute Jack Lang - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
تابعنا عبر
أفادت النيابة المالية الفرنسية، أمس الجمعة، بأنها فتحت تحقيقًا أوليًا مع الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ وابنته كارولين، عقب ما كُشف عنه في ملفات الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
وأوضح مكتب الادعاء أن لانغ وابنته، سيخضعان للتحقيق بشبهة "غسل عائدات احتيال ضريبي مشدد"، على خلفية علاقات مالية مشتبه بها مع إبستين، المدان بجرائم اعتداءات جنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، خلال زيارته إلى أربيل في إقليم كردستان العراق: "تم استدعاؤه (لانغ) من قبل الوزارة وسيتم استقباله يوم الأحد"، مضيفًا: "المعطيات الأولية التي ظهرت في هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية".
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
إعلام: فضيحة إبستين قد تطيح برئيس الوزراء البريطاني من منصبه
4 فبراير, 22:53 GMT
وأشار بارو إلى أن أولويته تتمثل في "ضمان حسن سير عمل المعهد"، موضحًا أن "مبلغ 12.3 مليون يورو، الذي يحصل عليه المعهد سنويًا من وزارة الخارجية يمثل نصف ميزانيته".
ويواجه جاك لانغ، وهو شخصية بارزة شغل سلسلة من المناصب الوزارية في حكومات فرنسية سابقة، ضغوطًا متزايدة للاستقالة من منصبه الحالي كرئيس لمعهد العالم العربي في باريس، بسبب ارتباط اسمه بملفات إبستين.
ويُعد لانغ أبرز شخصية فرنسية يرد اسمها في أحدث دفعة من الوثائق الأمريكية المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019، أثناء احتجازه في السجن بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لانغ، الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس، توجّه مرارًا إلى إبستين طالبًا تمويلًا أو خدمات، في حين ورد اسم ابنته كارولين في ملفات شركة "أوفشور"، التي يملكها الممول الأمريكي الراحل بالاشتراك مع آخرين.
ويوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.
ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية وموادا مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي ارتكبها الممول الراحل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала