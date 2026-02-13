إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/إيهود-باراك-يعترف-بعلاقته-بجيفري-إبستين-زرت-جزيرته-مرة-واحدة-فقط-1110313281.html
إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي
إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي
سبوتنيك عربي
عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أمس الخميس، عن "ندمه" على استمرار علاقته بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، بعد إدانته الأولى عام 2008،... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T04:59+0000
2026-02-13T05:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110314162_0:149:3029:1853_1920x0_80_0_0_0fff3631dcdcb82b07111e288aae3ce3.jpg
وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، تطرّق باراك، للمرة الأولى بإسهاب، إلى الجدل المتجدد حول علاقته بإبستين، قائلًا إنه كان على علم، منذ عام 2008، بأن إبستين حُوكم وقضى عقوبة بالسجن في فلوريدا."أقدم اعتذارا"وأشار باراك إلى أن "النخبة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأكاديمية واصلت التعامل معه بعد خروجه من السجن، باعتباره شخصًا دفع ثمن خطئه"، وفق تعبيره.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن حجم وطبيعة الجرائم "المقيتة" المنسوبة إلى إبستين لم تتكشف، بحسب قوله، إلا في عام 2019، مع إعادة فتح التحقيقات، مؤكدًا أنه عندها قطع علاقته به.كما قدّم اعتذارًا لأنصاره و"كل من شعر بعدم الارتياح"، لكنه شدد على أنه لا يعتذر لـ"حملات التشهير"."مسألة راحة فقط"وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إن "المسألة لم تكن مالية، بل مسألة راحة"، موضحًا أن "وجود شقة جاهزة يسهّل الإقامة خلال الزيارات المتكررة للولايات المتحدة"، وأضاف أن "أي فحص قانوني لم يُثبت وجود مخالفة جنائية في سلوكه".وردًا على الانتقادات التي رأت في ذلك دليلًا على علاقة وثيقة تتجاوز ما أُعلن سابقًا، قال باراك: "لست مسؤولًا عمّا كنتم تظنون".زيارة لمرة واحدةكما أوضح أن زيارته لما يُعرف بـ"الجزيرة الخاصة"، كانت "لمرة واحدة فقط، لساعات نهارية محدودة، وبرفقة زوجته وحراس أمن"، لافتًا إلى صورة شهيرة له عند مدخل منزل إبستين في نيويورك، حيث ظهر ووجهه مغطى بوشاح، مؤكدًا أن الصورة استُخدمت "للتلميح بأمور غير صحيحة"، وأن صورًا أخرى من اليوم ذاته تُظهره مكشوف الوجه.ونشرت السلطات الأمريكية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مجموعة ملفات تتعلق بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقًا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.وكشفت الملفات عن تورط شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم في الجرائم المنسوبة إلى إبستين، وأظهر محتوى الوثائق ولقطات مصورة عدة أن اسم إيهود باراك ظهر مرات عدة ضمن سياق الملفات، كما تضمنت الصور تواجده في شقة إبستين بنيويورك، فيما أكدت تقارير وجود علاقات استثمارية تربط بين الرجلين.
https://sarabic.ae/20260207/فرنسا-تفتح-تحقيقا-مع-وزير-سابق-وابنته-على-خلفية-ملف-إبستين-1110087768.html
https://sarabic.ae/20260212/استقالة-3-وزراء-بريطانيين-خلال-أيام-ملفات-إبستين-تعصف-بحكومة-ستارمر-1110301108.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110314162_181:0:2848:2000_1920x0_80_0_0_7ab3a7c2e1480ec8337fb79ce006e122.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي

04:59 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 05:54 GMT 13.02.2026)
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورFormer Israeli Prime Minister Ehud Barak
Former Israeli Prime Minister Ehud Barak - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أمس الخميس، عن "ندمه" على استمرار علاقته بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، بعد إدانته الأولى عام 2008، وذلك في أول رد له عقب نشر وثائق وتسجيلات جديدة تُظهر طبيعة العلاقة بينهما.
وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، تطرّق باراك، للمرة الأولى بإسهاب، إلى الجدل المتجدد حول علاقته بإبستين، قائلًا إنه كان على علم، منذ عام 2008، بأن إبستين حُوكم وقضى عقوبة بالسجن في فلوريدا.

"أقدم اعتذارا"

وأشار باراك إلى أن "النخبة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأكاديمية واصلت التعامل معه بعد خروجه من السجن، باعتباره شخصًا دفع ثمن خطئه"، وفق تعبيره.
Head of the Arab World Institute Jack Lang - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين
7 فبراير, 04:10 GMT
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن حجم وطبيعة الجرائم "المقيتة" المنسوبة إلى إبستين لم تتكشف، بحسب قوله، إلا في عام 2019، مع إعادة فتح التحقيقات، مؤكدًا أنه عندها قطع علاقته به.

وأقرّ باراك بالقول: "أنا مسؤول عن كل أفعالي وقراراتي، وهناك مكان للسؤال عمّا إذا كان ينبغي أن أمارس قدرًا أعمق من التقدير. أندم على اللحظة التي تعرفتُ فيها إليه عام 2003".

كما قدّم اعتذارًا لأنصاره و"كل من شعر بعدم الارتياح"، لكنه شدد على أنه لا يعتذر لـ"حملات التشهير".

"مسألة راحة فقط"

ودافع باراك عن إقامته المتكررة في إحدى الشقق، التي يملكها إبستين في نيويورك بين عامي 2015 و2019، بعد إدانته الأولى، مؤكدًا أنه "لم يُخفِ الأمر قط"، وأنه كان آنذاك "مواطنًا عاديًا لا يشغل منصبًا رسميًا".
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
أمس, 17:54 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إن "المسألة لم تكن مالية، بل مسألة راحة"، موضحًا أن "وجود شقة جاهزة يسهّل الإقامة خلال الزيارات المتكررة للولايات المتحدة"، وأضاف أن "أي فحص قانوني لم يُثبت وجود مخالفة جنائية في سلوكه".
وردًا على الانتقادات التي رأت في ذلك دليلًا على علاقة وثيقة تتجاوز ما أُعلن سابقًا، قال باراك: "لست مسؤولًا عمّا كنتم تظنون".

زيارة لمرة واحدة

كما أوضح أن زيارته لما يُعرف بـ"الجزيرة الخاصة"، كانت "لمرة واحدة فقط، لساعات نهارية محدودة، وبرفقة زوجته وحراس أمن"، لافتًا إلى صورة شهيرة له عند مدخل منزل إبستين في نيويورك، حيث ظهر ووجهه مغطى بوشاح، مؤكدًا أن الصورة استُخدمت "للتلميح بأمور غير صحيحة"، وأن صورًا أخرى من اليوم ذاته تُظهره مكشوف الوجه.

وشدد باراك، بشكل قاطع، بالقول: "لم أشارك قط في أي حدث أو نشاط غير لائق، ولم أرَ طوال 15 عامًا أي سلوك من هذا النوع"، كما اعترف بأن بعض تعابيره، مثل حديثه عن "فتيات شابات جميلات"، كانت "اختيار كلمات غير موفق" في حديث خاص، مؤكدًا أنه لا يفخر بها.

ونشرت السلطات الأمريكية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مجموعة ملفات تتعلق بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقًا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.
وكشفت الملفات عن تورط شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم في الجرائم المنسوبة إلى إبستين، وأظهر محتوى الوثائق ولقطات مصورة عدة أن اسم إيهود باراك ظهر مرات عدة ضمن سياق الملفات، كما تضمنت الصور تواجده في شقة إبستين بنيويورك، فيما أكدت تقارير وجود علاقات استثمارية تربط بين الرجلين.
