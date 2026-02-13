https://sarabic.ae/20260213/إيهود-باراك-يعترف-بعلاقته-بجيفري-إبستين-زرت-جزيرته-مرة-واحدة-فقط-1110313281.html

إيهود باراك يعترف بعلاقته بجيفري إبستين: زرت جزيرته مع زوجتي

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أمس الخميس، عن "ندمه" على استمرار علاقته بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، بعد إدانته الأولى عام 2008،... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، تطرّق باراك، للمرة الأولى بإسهاب، إلى الجدل المتجدد حول علاقته بإبستين، قائلًا إنه كان على علم، منذ عام 2008، بأن إبستين حُوكم وقضى عقوبة بالسجن في فلوريدا."أقدم اعتذارا"وأشار باراك إلى أن "النخبة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأكاديمية واصلت التعامل معه بعد خروجه من السجن، باعتباره شخصًا دفع ثمن خطئه"، وفق تعبيره.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن حجم وطبيعة الجرائم "المقيتة" المنسوبة إلى إبستين لم تتكشف، بحسب قوله، إلا في عام 2019، مع إعادة فتح التحقيقات، مؤكدًا أنه عندها قطع علاقته به.كما قدّم اعتذارًا لأنصاره و"كل من شعر بعدم الارتياح"، لكنه شدد على أنه لا يعتذر لـ"حملات التشهير"."مسألة راحة فقط"وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إن "المسألة لم تكن مالية، بل مسألة راحة"، موضحًا أن "وجود شقة جاهزة يسهّل الإقامة خلال الزيارات المتكررة للولايات المتحدة"، وأضاف أن "أي فحص قانوني لم يُثبت وجود مخالفة جنائية في سلوكه".وردًا على الانتقادات التي رأت في ذلك دليلًا على علاقة وثيقة تتجاوز ما أُعلن سابقًا، قال باراك: "لست مسؤولًا عمّا كنتم تظنون".زيارة لمرة واحدةكما أوضح أن زيارته لما يُعرف بـ"الجزيرة الخاصة"، كانت "لمرة واحدة فقط، لساعات نهارية محدودة، وبرفقة زوجته وحراس أمن"، لافتًا إلى صورة شهيرة له عند مدخل منزل إبستين في نيويورك، حيث ظهر ووجهه مغطى بوشاح، مؤكدًا أن الصورة استُخدمت "للتلميح بأمور غير صحيحة"، وأن صورًا أخرى من اليوم ذاته تُظهره مكشوف الوجه.ونشرت السلطات الأمريكية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مجموعة ملفات تتعلق بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقًا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.وكشفت الملفات عن تورط شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم في الجرائم المنسوبة إلى إبستين، وأظهر محتوى الوثائق ولقطات مصورة عدة أن اسم إيهود باراك ظهر مرات عدة ضمن سياق الملفات، كما تضمنت الصور تواجده في شقة إبستين بنيويورك، فيما أكدت تقارير وجود علاقات استثمارية تربط بين الرجلين.

