https://sarabic.ae/20260211/زاخاروفا-حول-قضية-إبستين-إنها-دراما-مستمرة-ليست-الأولى-ولا-الأخيرة-1110252301.html
زاخاروفا حول قضية إبستين: إنها "دراما مستمرة" ليست الأولى ولا الأخيرة
زاخاروفا حول قضية إبستين: إنها "دراما مستمرة" ليست الأولى ولا الأخيرة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "الدراما بشأن نشر معلومات عن الممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين ستستمر". 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T12:39+0000
2026-02-11T12:39+0000
2026-02-11T12:39+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65dcbb9c8f424f33acc639b68324e588.jpg
وقالت زاخاروفا في حديث لها مع إذاعة "سبوتنيك": "هنا نرى نهاية هذه الدراما الجديدة، ليست الأولى وليست الأخيرة...، فالمواد المتعلقة بقضية إبستين يتم نشرها ويتم تقديم كل الوثائق للعالم بطريقة محررة بالكامل".وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.5 مليون ملف حول قضية إبستين، بما في ذلك وثائق تعرّض ممثلي النخبة العالمية للخطر.وفي عام 2019، اتُهم إبستين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في السجن في يوليو/تموز في العام نفسه وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20190810/انتحار-صديق-ترامب-الملياردير-الأمريكي-جيفري-إبشتاين-في-سجنه-1042626303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c63b44eb71938e8d93c0d1fddee7e929.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا حول قضية إبستين: إنها "دراما مستمرة" ليست الأولى ولا الأخيرة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "الدراما بشأن نشر معلومات عن الممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين ستستمر".
وقالت زاخاروفا في حديث لها مع إذاعة "سبوتنيك": "هنا نرى نهاية هذه الدراما الجديدة، ليست الأولى وليست الأخيرة...، فالمواد المتعلقة بقضية إبستين يتم نشرها ويتم تقديم كل الوثائق للعالم بطريقة محررة بالكامل".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.5 مليون ملف حول قضية إبستين، بما في ذلك وثائق تعرّض ممثلي النخبة العالمية للخطر.
وفي عام 2019، اتُهم إبستين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في السجن في يوليو/تموز في العام نفسه وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.