أمساليوم
بث مباشر
زاخاروفا حول قضية إبستين: إنها "دراما مستمرة" ليست الأولى ولا الأخيرة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "الدراما بشأن نشر معلومات عن الممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين ستستمر".
وقالت زاخاروفا في حديث لها مع إذاعة "سبوتنيك": "هنا نرى نهاية هذه الدراما الجديدة، ليست الأولى وليست الأخيرة...، فالمواد المتعلقة بقضية إبستين يتم نشرها ويتم تقديم كل الوثائق للعالم بطريقة محررة بالكامل".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.5 مليون ملف حول قضية إبستين، بما في ذلك وثائق تعرّض ممثلي النخبة العالمية للخطر.
الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2019
انتحار صديق ترامب الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين في سجنه
10 أغسطس 2019, 14:09 GMT
وفي عام 2019، اتُهم إبستين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في السجن في يوليو/تموز في العام نفسه وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
