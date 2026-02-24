https://sarabic.ae/20260224/دميترييف-ينتقد-إطلاق-سراح-ماندلسون-بكفالة-على-خلفية-علاقاته-بإبستين-1110715787.html
دميترييف ينتقد إطلاق سراح ماندلسون بكفالة على خلفية علاقاته بإبستين
قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، الذي تم توقيفه سابقًا على خلفية صلاته بالممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين، أُطلق سراحه بكفالة في بلد يُعرف بتساهله مع المتحرشين بالأطفال.
وكتب دميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ماندلسون المرتبط بإبستين أُطلق سراحه بكفالة في المملكة المتحدة، البلد المتساهل مع المتحرشين بالأطفال".
وكانت الشرطة في لندن قد أعلنت، في وقت سابق، أن ماندلسون أُطلق سراحه بكفالة بعد توقيفه يوم الاثنين على خلفية علاقاته بإبستين.
وبعد نشر آخر دفعة من الملفات المتعلقة بقضية إبستين
من قبل وزارة العدل الأمريكية، اكتشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون في عام 2009، حين كان وزيرًا لشؤون الأعمال في حكومة رئيس الوزراء غوردون براون، أرسل وثيقة حكومية داخلية للمملكة المتحدة إلى إبستين. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا بحق ماندلسون بسبب إرسال الوثيقة.