خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
سبوتنيك عربي
أفاد خبراء بأن التحقيق الذي أعلنته الاستخبارات الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية السرية في الخارج قد لا يتجاوز كونه مراجعة امتثال داخلية، أكثر من...
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الخارجية، أدرييل كاسونتا، لوكالة "سبوتنيك": "لا يتعلق الأمر كثيرا بالملاحقة القانونية، بل يتعلق أكثر بتأكيد الإدارة سيطرتها على بيروقراطية "الدولة العميقة"، والإشارة إلى تقارب أوسع مع موسكو من خلال إقرار بعض مظالمها الأمنية القديمة".من جهته، قال ماركو مارسيلي، الباحث المشارك في مركز الدراسات الدولية (CEI-Iscte) لوكالة "سبوتنيك": "إذا كشف تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن قصور في الرقابة التي تجريها الوكالات الأمريكية، أو فشلها في إدارة المخاطر الأمنية لتمويل أبحاث مسببات الأمراض في الخارج بشكل سليم، أو افتقارها للشفافية، فمن المرجح أن تتخذ "المساءلة" شكل تعديلات في السياسات الداخلية، وجلسات استماع في الكونغرس، وإرشادات تمويل أكثر صرامة".وجاء هذا التحقيق عقب توجيه الاتهام إلى مستشار سابق لكبير مسؤولي الصحة الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، بتهمة إخفاء سجلات فيدرالية بشكل غير قانوني تتعلق بأصول فيروس "كوفيد-19".
أفاد خبراء بأن التحقيق الذي أعلنته الاستخبارات الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية السرية في الخارج قد لا يتجاوز كونه مراجعة امتثال داخلية، أكثر من كونه تحقيقًا واسع النطاق، وسط جدل سياسي حول الرقابة الحكومية وأمن أبحاث مسببات الأمراض.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الخارجية، أدرييل كاسونتا، لوكالة "سبوتنيك": "لا يتعلق الأمر كثيرا بالملاحقة القانونية، بل يتعلق أكثر بتأكيد الإدارة سيطرتها على بيروقراطية "الدولة العميقة"، والإشارة إلى تقارب أوسع مع موسكو من خلال إقرار بعض مظالمها الأمنية القديمة".
ورأى الخبير أنه فيما يتعلق بالمساءلة، فإن هذا التطور، الذي تقوده مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، يعكس نهج "أمريكا أولًا" في الإشراف والرقابة، أكثر من كونه اعترافًا بوجود مخالفات جنائية.
من جهته، قال ماركو مارسيلي، الباحث المشارك في مركز الدراسات الدولية (CEI-Iscte) لوكالة "سبوتنيك": "إذا كشف تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن قصور في الرقابة التي تجريها الوكالات الأمريكية، أو فشلها في إدارة المخاطر الأمنية لتمويل أبحاث مسببات الأمراض في الخارج بشكل سليم، أو افتقارها للشفافية، فمن المرجح أن تتخذ "المساءلة" شكل تعديلات في السياسات الداخلية، وجلسات استماع في الكونغرس، وإرشادات تمويل أكثر صرامة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، عن تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا تعمل في أكثر من 30 دولة، من بينها 40 مختبرًا في أوكرانيا، مع التركيز على أبحاث "اكتساب الوظيفة" المحتملة.
وجاء هذا التحقيق عقب توجيه الاتهام إلى مستشار سابق لكبير مسؤولي الصحة الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، بتهمة إخفاء سجلات فيدرالية بشكل غير قانوني تتعلق بأصول فيروس "كوفيد-19".