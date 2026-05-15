خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/خبراء-تحقيق-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-الخارجية-يهدف-لتشديد-الرقابة-على-الدولة-العميقة-1113456055.html
خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
سبوتنيك عربي
أفاد خبراء بأن التحقيق الذي أعلنته الاستخبارات الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية السرية في الخارج قد لا يتجاوز كونه مراجعة امتثال داخلية، أكثر من... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T17:54+0000
2026-05-15T17:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104522/50/1045225031_0:28:1630:945_1920x0_80_0_0_295ce80fbbcd2df3d721957db6f1d9a1.jpg
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الخارجية، أدرييل كاسونتا، لوكالة "سبوتنيك": "لا يتعلق الأمر كثيرا بالملاحقة القانونية، بل يتعلق أكثر بتأكيد الإدارة سيطرتها على بيروقراطية "الدولة العميقة"، والإشارة إلى تقارب أوسع مع موسكو من خلال إقرار بعض مظالمها الأمنية القديمة".من جهته، قال ماركو مارسيلي، الباحث المشارك في مركز الدراسات الدولية (CEI-Iscte) لوكالة "سبوتنيك": "إذا كشف تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن قصور في الرقابة التي تجريها الوكالات الأمريكية، أو فشلها في إدارة المخاطر الأمنية لتمويل أبحاث مسببات الأمراض في الخارج بشكل سليم، أو افتقارها للشفافية، فمن المرجح أن تتخذ "المساءلة" شكل تعديلات في السياسات الداخلية، وجلسات استماع في الكونغرس، وإرشادات تمويل أكثر صرامة".وجاء هذا التحقيق عقب توجيه الاتهام إلى مستشار سابق لكبير مسؤولي الصحة الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، بتهمة إخفاء سجلات فيدرالية بشكل غير قانوني تتعلق بأصول فيروس "كوفيد-19".وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد
https://sarabic.ae/20260515/وكالة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-تجري-تحقيقا-في-مختبراتها-البيولوجية-الأجنبية--1113442400.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104522/50/1045225031_167:0:1463:972_1920x0_80_0_0_fa94c6518a7527f586fa05c5b14760c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"

17:54 GMT 15.05.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمتخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد خبراء بأن التحقيق الذي أعلنته الاستخبارات الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية السرية في الخارج قد لا يتجاوز كونه مراجعة امتثال داخلية، أكثر من كونه تحقيقًا واسع النطاق، وسط جدل سياسي حول الرقابة الحكومية وأمن أبحاث مسببات الأمراض.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الخارجية، أدرييل كاسونتا، لوكالة "سبوتنيك": "لا يتعلق الأمر كثيرا بالملاحقة القانونية، بل يتعلق أكثر بتأكيد الإدارة سيطرتها على بيروقراطية "الدولة العميقة"، والإشارة إلى تقارب أوسع مع موسكو من خلال إقرار بعض مظالمها الأمنية القديمة".

ورأى الخبير أنه فيما يتعلق بالمساءلة، فإن هذا التطور، الذي تقوده مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، يعكس نهج "أمريكا أولًا" في الإشراف والرقابة، أكثر من كونه اعترافًا بوجود مخالفات جنائية.

وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقًا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
وسائط متعددة
وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية
12:57 GMT
من جهته، قال ماركو مارسيلي، الباحث المشارك في مركز الدراسات الدولية (CEI-Iscte) لوكالة "سبوتنيك": "إذا كشف تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن قصور في الرقابة التي تجريها الوكالات الأمريكية، أو فشلها في إدارة المخاطر الأمنية لتمويل أبحاث مسببات الأمراض في الخارج بشكل سليم، أو افتقارها للشفافية، فمن المرجح أن تتخذ "المساءلة" شكل تعديلات في السياسات الداخلية، وجلسات استماع في الكونغرس، وإرشادات تمويل أكثر صرامة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، عن تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا تعمل في أكثر من 30 دولة، من بينها 40 مختبرًا في أوكرانيا، مع التركيز على أبحاث "اكتساب الوظيفة" المحتملة.

وجاء هذا التحقيق عقب توجيه الاتهام إلى مستشار سابق لكبير مسؤولي الصحة الأمريكيين، أنتوني فاوتشي، بتهمة إخفاء سجلات فيدرالية بشكل غير قانوني تتعلق بأصول فيروس "كوفيد-19".
وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала