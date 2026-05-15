عربي
باحث: اعتراف أمريكا بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا قد يكون بداية لمؤامرة جديدة
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور بشارة صليبا، أن إقرار واشنطن بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا لن يؤدي بالضرورة إلى حلول، بل قد يكون فصلا جديدا... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال صليبا، تعليقا على إقرار الاستخبارات الأمريكية بتحذيرات موسكو حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا: "المعضلة هي ليست في عملية الاعتراف، بل في المرحلة التي تلي هذه العملية إذ إن الاعتراف بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى البحث عن الحلول، إنما قد يأتي من أجل إحداث عملية تغيير داخلية معينة في أوكرانيا، كما يعتبر إدانة واضحة لنظام كييف لتغطيته وجود هذه المختبرات، أو قد يكون هذا الاعتراف بداية للانطلاق نحو مؤامرة جديدة".وقال ضيف "سبوتنيك": "عندما تشير رئيسة الجهاز الاستخباري الأمريكي إلى أن هناك 120 مختبرا على مستوى العالم منتشرة في أكثر من 30 دولة، وتؤكد أن 40 % من هذه المختبرات في أوكرانيا، يكون السؤال بديهيا حول الهدف من التمركز في كييف، علماً أن هذه المختبرات المُشار إليها غالباً ما كانت تعمل تحت مسمى المؤسسات غير الحكومية، وبالتالي يمكن القول إن الغرب يستخدم المختبرات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق مآربه".وأضاف صليبا: "تاريخيا، يعيش الغرب عموما في حالة إنكار، بدءا من بروتوكول جنيف مرورا بالبروتوكول المعدل والمطور في عملية الوصف والتأكيد على ضرورة حظر وعدم استعمال وإجراء التجارب البكتريولوجية والنووية وكل ما له علاقة بالإشعاعات والأمراض".وذكرت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ستجري تحقيقا في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.وأفاد مسؤولون من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا قيد التحقيق تقع في أوكرانيا.وجاء في بيان غابارد، أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد
باحث: اعتراف أمريكا بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا قد يكون بداية لمؤامرة جديدة

اعتبر الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور بشارة صليبا، أن إقرار واشنطن بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا لن يؤدي بالضرورة إلى حلول، بل قد يكون فصلا جديدا من المراوغة الأمريكية.
وقال صليبا، تعليقا على إقرار الاستخبارات الأمريكية بتحذيرات موسكو حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا: "المعضلة هي ليست في عملية الاعتراف، بل في المرحلة التي تلي هذه العملية إذ إن الاعتراف بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى البحث عن الحلول، إنما قد يأتي من أجل إحداث عملية تغيير داخلية معينة في أوكرانيا، كما يعتبر إدانة واضحة لنظام كييف لتغطيته وجود هذه المختبرات، أو قد يكون هذا الاعتراف بداية للانطلاق نحو مؤامرة جديدة".

صليبا، وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن الغرب لطالما اعتمد سياسة الإنكار، فالعقل الغربي يبتدع اقتراحات في قوانين كثيرة على المستوى العالمي ومن ثم يلجأ إلى سردية إنكارها، فهذا الغرب وعلى الرغم أنه هو من قام بكل هذه التجارب التاريخية المرتبطة بالمختبرات البيولوجية، لا يتردد في إلقاء التهم في ملعب الآخرين لا سيما روسيا والصين.

وقال ضيف "سبوتنيك": "عندما تشير رئيسة الجهاز الاستخباري الأمريكي إلى أن هناك 120 مختبرا على مستوى العالم منتشرة في أكثر من 30 دولة، وتؤكد أن 40 % من هذه المختبرات في أوكرانيا، يكون السؤال بديهيا حول الهدف من التمركز في كييف، علماً أن هذه المختبرات المُشار إليها غالباً ما كانت تعمل تحت مسمى المؤسسات غير الحكومية، وبالتالي يمكن القول إن الغرب يستخدم المختبرات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق مآربه".
وأضاف صليبا: "تاريخيا، يعيش الغرب عموما في حالة إنكار، بدءا من بروتوكول جنيف مرورا بالبروتوكول المعدل والمطور في عملية الوصف والتأكيد على ضرورة حظر وعدم استعمال وإجراء التجارب البكتريولوجية والنووية وكل ما له علاقة بالإشعاعات والأمراض".
وذكرت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ستجري تحقيقا في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تُخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تُجرى فيها".
وأفاد مسؤولون من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا قيد التحقيق تقع في أوكرانيا.
وجاء في بيان غابارد، أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".
