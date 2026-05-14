واشنطن تفتح تحقيقا في عشرات المختبرات البيولوجية المرتبطة بها حول العالم
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ستجري تحقيقا في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت الصحيفة عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تُخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تُجرى فيها".وجاء في بيان غابارد أيضًا أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".وتُذكّر الصحيفة بأن إدارة بايدن نفت في عام 2022 مزاعم موسكو وبكين بشأن وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا.
واشنطن تفتح تحقيقا في عشرات المختبرات البيولوجية المرتبطة بها حول العالم
ونقلت الصحيفة عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تُخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تُجرى فيها".
أفاد مسؤولون من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن أكثر من 40 مختبرًا بيولوجيًا قيد التحقيق تقع في أوكرانيا.
وجاء في بيان غابارد أيضًا أنه على الرغم من المخاطر الواضحة لمثل هذه الأنشطة، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "كذبوا على الشعب الأمريكي بشأن وجود هذه المختبرات البيولوجية الممولة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا كل من حاول كشف الحقيقة".
وأشارت غابارد كذلك إلى أن هدف تحقيق مكتبها هو وضع حد للأبحاث الخطيرة التي تهدد سلامة العالم أجمع.
وتُذكّر الصحيفة بأن إدارة بايدن نفت في عام 2022 مزاعم موسكو وبكين بشأن وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا.