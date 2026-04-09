مجلس الأمن الروسي: روسيا بحاجة ماسة إلى مراقبة التهديدات البيولوجية المحتملة عن كثب
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن على روسيا توخي أقصى درجات اليقظة ومواصلة رصد التهديدات البيولوجية المحتملة. 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T17:10+0000
https://sarabic.ae/20260226/موسكو-عن-نفي-باريس-وجود-خطط-لنقل-أسلحة-نووية-لكييف-الغرب-كان-ينفي-وجود-مختبرات-بيولوجية---1110795265.html
وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر على منصة "ماكس": "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم الحصول على أدلة تُشير إلى إنتاج مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدودنا. وهذا يشكل مخاطر جسيمة وغير مقبولة على الإطلاق لأمن بلادنا".
وتابع: "علينا توخي أقصى درجات اليقظة، لأن هذا هو الوضع الراهن. يجب أن نواصل الرصد والتنبؤ في الوقت المناسب بالتحديات في هذا المجال".
وأضاف: "أكبر تهديد حاليًا ينبع من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
وتابع: "تجري الدول الغربية، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخاصة الولايات المتحدة، أنشطة بيولوجية نشطة في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 30 عامًا".
وأكمل: "أنشأت (الدول الغربية) شبكة تضم أكثر من 300 مختبر طبي في مختلف أنحاء العالم تقريبًا، في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتم تنفيذ أعمالها بطريقة مبهمة تماما، مما يعد انتهاكا صريحا لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقع تأكيد لندن وباريس
، رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبّرًا عن أمله في أن يشكل نشر هذه المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب عائقًا أمام تنفيذ هذه الخطط المجنونة.
وسبق أن أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن بريطانيا وفرنسا، تعتقدان بضرورة تزويد أوكرانيا بقنبلة نووية أو على الأقل قنبلة "قذرة". ووفقًا لمعلومات تلقاها الجهاز، فإن لندن وباريس تُجهّزان لتسليح أوكرانيا بأسلحة نووية.