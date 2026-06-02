لافروف: روسيا كانت ولا تزال مصدرا موثوقا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لطالما كانت ولا تزال موردًا موثوقًا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا. 02.06.2026, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والفلبين: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن روسيا كانت ولا تزال مصدرًا موثوقًا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في كلمته الترحيبية، في 31 مايو/ أيار، للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29، المنعقد في 3-6 يونيو/حزيران الجاري، أن روسيا ما تزال جزءًا من الاقتصاد العالمي، وهي منفتحة على المشاركة البنّاءة مع كل من يشاركها مبادئ الاحترام المتبادل.وأضاف بوتين: "أنا على ثقة بأن مناقشاتكم الغنية والمثمرة ستسهم في تطوير حلول جديدة وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز السيادة المالية والتجارية. وبشكل عام، ستعمل هذه المناقشات لصالح دولنا وشعوبنا، وستعزز التعاون الدولي والأمن والاستقرار".

