روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/روبيو-يجب-على-أمريكا-الحفاظ-على-علاقاتها-مع-روسيا--1114018532.html
روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن العلاقات مع روسيا ستكون أكثر ودية عندما ينتهي الصراع في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T18:28+0000
2026-06-03T18:28+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109736830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3721629f0a53ae764f32556556dfc76a.jpg
وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع قوة عظمى مثل روسيا: "أعتقد أن علاقاتنا ستصبح أكثر ودية وأسهل في الحفاظ عليها بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا".وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة، لا ينظر إلى الحوار مع روسيا الاتحادية على أنه تنازل من جانب واشنطن.وقال: "لا ينظر ترامب إلى المفاوضات (مع روسيا) على أنها تنازل، كما كان معتادا في الماضي. أحيانا تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج، وأحيانا لا تفضي إلى شيء، وفي بعض الأحيان تثبت قنوات التواصل هذه أهميتها البالغة في مواجهة نزاع أو أزمة محتملة".وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بدأت في التعافي بعد تغيير الإدارة في واشنطن، إلا أنها لا تزال بحاجة لاختبار مدى متانتها.أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديلافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20260603/روبيو-الصراع-في-أوكرانيا-يهدد-بالتصعيد-وقد-وصل-إلى-طريق-مسدود-1114016297.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109736830_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2af706a26f89604eb7578d0a173f5f0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

18:28 GMT 03.06.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن العلاقات مع روسيا ستكون أكثر ودية عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات نظرا لامتلاك موسكو واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم.
وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع قوة عظمى مثل روسيا: "أعتقد أن علاقاتنا ستصبح أكثر ودية وأسهل في الحفاظ عليها بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف روبيو أنه "كحد أدنى، يجب أن تكون لدينا علاقات ومحادثات مع روسيا"، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات مع روسيا، نظراً لامتلاكها "إن لم تكن الأكبر، فهي ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة، لا ينظر إلى الحوار مع روسيا الاتحادية على أنه تنازل من جانب واشنطن.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: الصراع في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وقد وصل إلى طريق مسدود
17:50 GMT
وقال: "لا ينظر ترامب إلى المفاوضات (مع روسيا) على أنها تنازل، كما كان معتادا في الماضي. أحيانا تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج، وأحيانا لا تفضي إلى شيء، وفي بعض الأحيان تثبت قنوات التواصل هذه أهميتها البالغة في مواجهة نزاع أو أزمة محتملة".

وفي وقت سابق، صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، أن خبراء روس وأمريكيين عقدوا اجتماعا قبل أسبوع لبحث إزالة "التوترات" في العلاقات الثنائية.

وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".
وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بدأت في التعافي بعد تغيير الإدارة في واشنطن، إلا أنها لا تزال بحاجة لاختبار مدى متانتها.
أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала