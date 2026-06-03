https://sarabic.ae/20260603/روبيو-يجب-على-أمريكا-الحفاظ-على-علاقاتها-مع-روسيا--1114018532.html

روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن العلاقات مع روسيا ستكون أكثر ودية عندما ينتهي الصراع في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T18:28+0000

2026-06-03T18:28+0000

2026-06-03T18:28+0000

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وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع قوة عظمى مثل روسيا: "أعتقد أن علاقاتنا ستصبح أكثر ودية وأسهل في الحفاظ عليها بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا".وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة، لا ينظر إلى الحوار مع روسيا الاتحادية على أنه تنازل من جانب واشنطن.وقال: "لا ينظر ترامب إلى المفاوضات (مع روسيا) على أنها تنازل، كما كان معتادا في الماضي. أحيانا تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج، وأحيانا لا تفضي إلى شيء، وفي بعض الأحيان تثبت قنوات التواصل هذه أهميتها البالغة في مواجهة نزاع أو أزمة محتملة".وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا بدأت في التعافي بعد تغيير الإدارة في واشنطن، إلا أنها لا تزال بحاجة لاختبار مدى متانتها.أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديلافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية

https://sarabic.ae/20260603/روبيو-الصراع-في-أوكرانيا-يهدد-بالتصعيد-وقد-وصل-إلى-طريق-مسدود-1114016297.html

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