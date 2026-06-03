https://sarabic.ae/20260603/روبيو-الصراع-في-أوكرانيا-يهدد-بالتصعيد-وقد-وصل-إلى-طريق-مسدود-1114016297.html
روبيو: الصراع في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وقد وصل إلى طريق مسدود
روبيو: الصراع في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وقد وصل إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى خطرا بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الوضع قد وصل إلى طريق... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T17:50+0000
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وقال روبيو في مجلس النواب، متحدثا عن الصراع الأوكراني: "أعتقد حاليا أن الصراع في أوكرانيا ينذر بالتصعيد نظرا للضربات العميقة التي نشهدها".وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستئناف الجهود الرامية إلى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا سلميا، قائلة: "نحن على أتم الاستعداد لذلك". وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه لا يرى أي إمكانات إيجابية في احتمال تقديم تنازلات من "أي من الجانبين"، لافتا إلى أن "المفاوضات الدبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج على ما يبدو".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موقف موسكو لا يزال قائما على التفاهمات التي تم التوصل إليها آنذاك، فضلا عن المبادئ التي حددها الرئيس بوتين، في يونيو/حزيران 2024، وهي ضرورة سحب كييف قواتها من جميع المناطق الروسية الجديدة والتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://sarabic.ae/20260603/إنهم-تقنيون-فاشيون-صحفي-روسي-بارز-ينتقد-نفاق-الغرب-تجاه-الضربات-على-المدنيين-1114011952.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روبيو: الصراع في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وقد وصل إلى طريق مسدود
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى خطرا بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الوضع قد وصل إلى طريق مسدود.
وقال روبيو في مجلس النواب، متحدثا عن الصراع الأوكراني: "أعتقد حاليا أن الصراع في أوكرانيا ينذر بالتصعيد نظرا للضربات العميقة التي نشهدها".
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تُقيّم الوضع في الصراع الأوكراني بأنه وصل إلى طريق مسدود.
وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستئناف الجهود الرامية إلى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا سلميا، قائلة: "نحن على أتم الاستعداد لذلك".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه لا يرى أي إمكانات إيجابية في احتمال تقديم تنازلات من "أي من الجانبين"، لافتا إلى أن "المفاوضات الدبلوماسية لم تسفر عن أي نتائج على ما يبدو".
وفي الأسبوع الماضي، أشار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تمكنا من الاتفاق على الخطوط العريضة لتسوية على مستوى القيادة الروسية الأمريكية خلال قمة ألاسكا في أغسطس/آب 2025.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موقف موسكو لا يزال قائما على التفاهمات التي تم التوصل إليها آنذاك، فضلا عن المبادئ التي حددها الرئيس بوتين، في يونيو/حزيران 2024، وهي ضرورة سحب كييف قواتها من جميع المناطق الروسية الجديدة والتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).