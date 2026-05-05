https://sarabic.ae/20260505/لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-روبيو-1113143702.html
لافروف وريبو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
لافروف وريبو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نافشا خلاله الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T17:09+0000
2026-05-05T17:09+0000
2026-05-05T17:16+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112856476_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_f7ab5346a9bb15b12cf917ad44e1b7c3.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الخامس من مايو/أيار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وختم البيان: "اتسمت المحادثة بالبناء والمهنية".وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".دميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقةالكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
https://sarabic.ae/20260429/أوشاكوف--المحادثة-بين-بوتين-وترامب-استمرت-لأكثر-من-ساعة-1112977040.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112856476_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_9588eeae741dab59938f31d9a6f8d5a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف وريبو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
17:09 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 17:16 GMT 05.05.2026)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نافشا خلاله الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى جدول اللقاءات الثنائية المستقبلية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الخامس من مايو/أيار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
وتابع البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشؤون الدولية والعلاقات الروسية الأمريكية، وناقشا جدول الاتصالات الثنائية".
وختم البيان: "اتسمت المحادثة بالبناء والمهنية".
وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".