https://sarabic.ae/20260418/دميترييف-روسيا-تواصل-التعاون-مع-أمريكا-في-ملفات-الاقتصاد-والطاقة-1112658112.html
دميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقة
دميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت أن روسيا...
2026-04-18T03:30+0000
2026-04-18T03:30+0000
2026-04-18T03:30+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب ديمترييف في قناته على تطبيق "تيليغرام"، تعليقًا على إصدار الرخصة الأمريكية لبيع النفط الروسي، أن "روسيا تواصل التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والطاقة".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، اليوم السبت، استئناف ترخيص بيع النفط الروسي، حيث وسّعت نطاق تخفيف العقوبات الأمريكية ليشمل الخام المحمّل على السفن حتى 17 أبريل/نيسان، على أن يسري مفعول الترخيص حتى 16 مايو/أيار.وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دميترييف: روسيا تواصل التعاون مع أمريكا في ملفات الاقتصاد والطاقة
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت أن روسيا تواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية وملف الطاقة.
وكتب ديمترييف في قناته على تطبيق "تيليغرام"، تعليقًا على إصدار الرخصة الأمريكية لبيع النفط الروسي، أن "روسيا تواصل التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والطاقة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، اليوم السبت، استئناف ترخيص بيع النفط الروسي
، حيث وسّعت نطاق تخفيف العقوبات الأمريكية ليشمل الخام المحمّل على السفن حتى 17 أبريل/نيسان، على أن يسري مفعول الترخيص حتى 16 مايو/أيار.
وكانت السلطات الأمريكية قد أقدمت، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الهجوم على إيران، على استثناء النفط الروسي ومنتجاته النفطية المحمّلة
على السفن حتى 12 مارس/آذار من العقوبات. ولم تكن هناك أي قيود أمريكية على بيعها. وانتهت صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية في 11 أبريل/نيسان.